『カードキャプターさくら クリアカード編』より、制服姿の「大道寺知世」がねんどろいどどーる化。「木之本桜」も再び登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいどどーる カードキャプターさくら クリアカード編 友枝中学校制服Ver.』の「大道寺知世」「木之本桜（再販）」を、現在それぞれご案内中です。



製品ページはこちら：

●ねんどろいどどーる カードキャプターさくら クリアカード編 友枝中学校制服Ver.

・大道寺知世(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197240&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

・木之本桜（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197241&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■ねんどろいどどーる カードキャプターさくら クリアカード編 大道寺知世 友枝中学校制服Ver.

【製品情報】

□参考価格：10,000円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約140mm(ノンスケール)

【素材】布・磁石・プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・トップス

・スカート

・靴下

・かばん

・ビデオカメラ

・靴(靴裏マグネット付)

・交換用手首一式

・専用台座(足裏マグネット対応)

原型制作：洞々、SELECT D

制作協力：澤田工房、ねんどろん

衣装・パターン制作：永崎鈴子

『カードキャプターさくら クリアカード編』より、制服姿の「大道寺知世」がねんどろいどどーる化！

ねんどろいどどーるは、頭部サイズはねんどろいど、体のサイズは布のお洋服も着せやすい大きさの、豊富な可動が楽しめる動かして楽しい手のひらサイズのアクションフィギュアです。

細部まで丁寧に再現された「大道寺知世」を是非お手元にお迎えください。

※肌の色味はキャラクターのオリジナルカラーを採用しています。

※トルソーは付属しません。

※長時間着せ付けていると、素体に色移りが発生する場合がございます。ご注意ください。

※お持ちのねんどろいどどーる、衣装、ねんどろいどのキャラクターのデザインによっては正しく着せ替えられない場合がございます。ご了承ください。

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

製品ページはこちら：

●ねんどろいどどーる カードキャプターさくら クリアカード編 大道寺知世 友枝中学校制服Ver.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197240&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■ねんどろいどどーる カードキャプターさくら クリアカード編 木之本桜 友枝中学校制服Ver.（再販）

【製品情報】

□参考価格：11,000円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約140mm(ノンスケール)

【素材】布・磁石・プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・トップス

・スカート

・靴下

・かばん

・靴(靴裏マグネット付)

・交換用手首一式

・専用台座(足裏マグネット対応)

原型制作：鵜殿一佳、SELECT D

制作協力：澤田工房、ねんどろん

衣装・パターン制作：永崎鈴子

『カードキャプターさくら クリアカード編』より、制服姿の「木之本桜」が再びねんどろいどどーるに登場！

ねんどろいどどーるは、頭部サイズはねんどろいど、体のサイズは布のお洋服も着せやすい大きさの、豊富な可動が楽しめる動かして楽しい手のひらサイズのアクションフィギュアです。

細部まで丁寧に再現された「木之本桜」を是非お手元にお迎えください。

※肌の色味はキャラクターのオリジナルカラーを採用しています。

※トルソーは付属しません。

※長時間着せ付けていると、素体に色移りが発生する場合がございます。ご注意ください。

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※お持ちのねんどろいどどーる、おようふくのデザインによっては正しく着せ替えられない場合がございます。ご了承ください。

製品ページはこちら：

●ねんどろいどどーる カードキャプターさくら クリアカード編 木之本桜 友枝中学校制服Ver.（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197241&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『カードキャプターさくら クリアカード編』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=21598&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

【店舗情報】

