【埼玉県戸田市】令和7年度「戸田市未来の学び応援プロジェクト」を再募集しています

埼玉県戸田市

埼玉県戸田市では、ふるさと納税を活用したクラウドファンディング「戸田市未来の学び応援プロジェクト」を、令和8年3月31日まで再募集しています。

当初は令和7年10月24日～令和8年1月21日で募集予定でしたが、誰一人取り残されない学校づくりや、インクルーシブ教育を柱とした「子どもたちや学校が『やってみたい』提案」を実現するため、第4弾となる本プロジェクトに賛同し応援してくださる方を引き続き広く募ってまいります。

プロジェクト名

【再チャレンジ！】戸田市未来の学び応援プロジェクト 第4弾 ～誰一人取り残されない学校づくりを一緒に実現しませんか～

受付期間

3月31日（火）まで

目標金額

100万円

申込方法

ふるさと納税サイト

https://www.furusato-tax.jp/gcf/5172

戸田市ホームページ

https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/373/kurafan1.html

令和６年度 寄附金活用報告（戸田市教育委員会note）

※順次更新予定

https://note.com/toda_boe/m/m7cd965a66070