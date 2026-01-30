『ドルフィンウェーブ』『ライザのアトリエ』コラボ第2弾開催！クラウディアがコラボガチャに登場！

株式会社マーベラス

株式会社HONEY∞PARADE GAMES（代表取締役 三浦 徹朗/所在地：東京都品川区）は、爽快ジェットバトルゲーム『ドルフィンウェーブ』(以下：ドルウェブ)について、本日1月30日(金) に『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』コラボ第2弾を開催いたします。

記念PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PIHscgxIDGE ]

◇「ライザのアトリエコラボドルフィンフェスガチャ(第2弾)」開催！

▼「UR クラウディア（ワダツミスタイル)」

▼「UR ヘリー・ルイス（お気に入りの普段着)」

▼「UR 煌めくスプラッシュ」

1/30(金)より「ライザのアトリエコラボドルフィンフェスガチャ(第2弾)」を開催いたします！今回のガチャではコラボ限定ドルフィンの「UR クラウディア（ワダツミスタイル)」と「UR ヘリー・ルイス（お気に入りの普段着)」、そしてコラボ限定のメモリーが登場！

■開催期間およびガチャpt交換期間

2026/1/30（金）メンテナンス終了後 ～ 2026/2/12（木）13：59まで

※「UR クラウディア（ワダツミスタイル)」「UR ヘリー・ルイス（お気に入りの普段着)」及びコラボ限定のメモリーはライザのアトリエコラボドルフィンフェスガチャ(第2弾)限定で登場します。

※ドルフィン「クラウディア」は「ライザのアトリエコラボドルフィンフェスガチャ(第2弾)」で登場する「UR クラウディア（ワダツミスタイル）」を入手することでプロフィールに追加されます

※「ライザのアトリエコラボドルフィンフェスガチャ(第2弾)」は再販する場合がございます。

※期間は予告なく変更する場合があります。

◇シナリオイベント「夢導く大冒険 ～錬金術士と秘密の計画～後編」開催！

1/30(金)よりシナリオイベント「夢導く大冒険 ～錬金術士と秘密の計画～後編」を開催いたします！イベントをクリアしてイベントBOXガチャを回すとコラボ限定メモリーやドルフィン育成素材等が入手できます！

■開催期間

2026/1/30(金)メンテナンス終了後 ～ 2026/2/12(木)13：59まで

◇コラボトーナメント「ライザのアトリエコラボカップ」開催！

『ライザのアトリエ』コラボ第2弾開催を記念してコラボトーナメント「ライザのアトリエコラボカップ」を開催いたします！コラボカップで入手できるアイテムを集めると潜在解放の雫やドルフィンの育成素材など様々なアイテムと交換が行えます！

■開催期間

2026/1/30(金)メンテナンス終了後 ～ 2026/2/12(木)13：59まで

◇「コラボ記念ログインボーナス」開催！

『ライザのアトリエ』コラボ第2弾開催を記念してコラボ記念ログインボーナスを開催いたします！毎日ログインして、マリンストーンをGETしよう！

■配布期間

2026/1/30(金)メンテナンス終了後 ～ 2026/2/12(木)3：59まで

◇『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』とは

誰にでもあるけれど一人ひとりにとって特別な友だちとの思い出。

大人になる前の彼女たちが、自分にとって大切なものを見つける物語。

『ライザのアトリエ』は、「等身大の少年少女のほんのちょっとの成長」をテーマとし、平凡な少女ライザと仲間たちが、錬金術との出会いをきっかけに“ひと夏の冒険”をくり広げる「秘密」シリーズの第1作目です。

■公式サイト

https://www.gamecity.ne.jp/atelier/ryza/

===================================================

■App Store(iOS版)URL

https://apps.apple.com/jp/app/id1533946351

■Google Play(Android版)URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hpgames.dolphin

■DMM GAMES版URL

https://dmg-dolphin-wave.hpgames.jp

====================================================

タイトル：ドルフィンウェーブ（#ドルウェブ）

配信日：配信中

ジャンル：爽快ジェットバトル

対応 OS：iOS / Android / Windows11（64bit）

企画：HONEY∞PARADE GAMES

開発：バレット

キャラクターデザイン：たくじ

権利表記: (C)2019 コーエーテクモゲームス All rights reserved. (C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.

公式サイト：https://www.hpgames.jp/dolphin-wave/