ガンダム級レジェンド集結-大森英敏が新たな文化フェスを創出！「猫の日」発 CatWalkFESTA2026誕生
アニメ界の巨匠・大森英敏が総合プロデュースする都市型文化フェス「CatWalkFESTA2026」が2026年2月に始動する。「猫の日」を起点に都内各地で展開される本イベントは、アート、音楽、演劇、トークを融合した新たな文化プロジェクト。年齢や背景を問わず参加できるユニバーサルな場づくりと子ども支援招待を掲げ、未来志向の芸術祭として注目される。
▶予告映像(https://youtu.be/y1h6cQ4PaIU)
＊Earthアカデミア2026 CatWalkFESTA2026
街を震撼させた『あの声』を求めて辿り着いたあなたへ。
あるいは、今ここで初めて「伝説」に触れるあなたへ。
その直感は、間違っていない。答えはこの先にあります。
バレンタインに、何が起こった？
2月22日「猫の日」を中心に「猫」をテーマにしたアート展示とライブ&リーディングシアターを
下北沢「音倉」吉祥寺「リベストプラザ」原宿「千駄ヶ谷コミュニティセンターホール」大崎「O美術館」等各地で開催する。
●アートイベントの内容
ガンダム逆襲のシャアメカ作画監督他250タイトルに関わるアニメ界のレジェンド
大森英敏プロデュース
⚫「猫の日」にちなみ「猫」をテーマにしたアート展
⚫大森英敏オリジナル作品
「SUPER VAN.C」シリーズ第2弾
『バレンタインパニックニャ！』
⚫同時開催
80年代より活躍するアニメーター、漫画家を招いたトークイベント
「大森英敏の80’X（エイティーンエックス）」
大森英敏とイカした仲間たち
⚫対象 全年齢
こどもから大人まで幅ひろい年代の方に楽しんでいただけるアートイベントです。
《こども支援活動 応援プロジェクト》
こども食堂、親子の居場所等、こども支援活動をされてる団体の代表者親子さん 無料ご招待！
支援対象のお子様の引率者のオトナ（保護者に限らず）
特別割引
予約2500円のところ 1500円（-1000)
こども（中学生以下）500円
未就学児無料
学生、障がい者、シニア（65才以上） 1500円
（元々割引価格のため、これ以上の値引きはありません）
【大森英敏の80’X】（エイティーズエックス） ～大森英敏とイケてる仲間たち～
B.2/7(土）下北沢 ComCafe音倉 マチネ（昼公演）
11:00受付開始 11：30～14:30
Com.Cafe 音倉 https://www.otokura.jp
〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-26-23 EL NIU B1F
漫画家 阿部ゆたか先生
「ドラゴンクエスト精霊ルビス伝説 」
「週刊少年サンデーS」名探偵コナン映画版コミカライズ
大森英敏氏 アニメーター・アニメ監督
「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督 「FFVII」「ドラゴンボール」「ルパン三世」他多数
大森英敏氏
阿部ゆたか先生
旅猫リューイと不思議の石
B.2/7(土）下北沢 ComCafe音倉 ソワレ（夜公演）
17:30受付開始 18:00～21:30
ComCafe音倉 https://www.otokura.jp
〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-26-23 EL NIU B1F
アニメ監督 内田順久氏
「機動戦士Ζガンダム」他メカ作画監督
大森英敏氏 アニメーター・アニメ監督
「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督 「FFVII」「ドラゴンボール」「ルパン三世」他多数
内田順久氏
B.2/8(日）下北沢 ComCafe音倉 マチネ（昼公演）
11:00受付開始 11：30～14:30
ComCafe音倉 https://www.otokura.jp
〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-26-23 EL NIU B1F
アニメ監督 羽原信義氏
「宇宙戦艦ヤマト2202」
「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」
大森英敏氏 アニメーター・アニメ監督
「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督 「FFVII」「ドラゴンボール」「ルパン三世」他多数
A.音楽ライブゲスト 奥土居美可 羽山茂樹・木水三郎・nagi・榎政則・C-comb.他
羽原信義氏
歌手 奥土居美可
2月7日（マチネ・ソワレ）・8日（マチネ）チケット
3回の公演ごとにチケット購入リンクよりお申し込みください
https://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026oto/maeuri(https://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026oto/maeuri)
トークショー&音楽ライブ
・一般 3,500円 ／当日券 4,000円
トークショー&音楽ライブ【来場者特典付】
・一般 5,000円 ／当日券 5,500円
(来場時に特典をお渡しします)
（➕ドリンク600円）
前売り券販売サイトhttps://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026oto/maeuri
2月10日(火)【大森英敏の80’X】（エイティーズエックス）
18:30~20:00
【B】大森 英敏, 「逆襲のシャア」を語り尽くす！
『旅猫リューイと不思議の石』
吉祥寺リベストプラザ
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-26-2 NAKAMICHI GARDEN 3F
2月10日吉祥寺チケット申し込みリンク
https://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026kiti/maeuri(https://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026kiti/maeuri)
予約 一般2500円 ・学生（学生証）シニア（65歳～）障がい者2000円・中学生以下500円
当日 一般3000円 ・学生（学生証）シニア（65歳～）障がい者2500円・中学生以下500円
2月11日(水 祝)【大森英敏の80’X】（エイティーズエックス）
北参道・原宿SCC千駄ヶ谷コミュニティセンター B1F
東京都渋谷区神宮前1-1-10
14：00の回
【C】大森 英敏プロデュース作品ライブ＆リーディングシアター
『バレンタインパニックニャ！』『旅猫リューイと不思議の石』
16：00の回
【B】香川 久氏
アニメーター『美少女戦士セーラームーン』シリーズ『フレッシュプリキュア！』等キャラクターデザイン
マンホールカードの生みの親山田秀人（山ぴぃ）
大森英敏
「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督 「FFVII」「ドラゴンボール」「ルパン三世」他多数
香川 久氏
山ぴぃ
チケット購入リンクよりお申し込みください
【原宿・北参道リーディング】（14時の回）
https://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026send/readmaeuri
【原宿・北参道トーク】（16時の回）
https://asuaca.corich.co/talkmaeuri/talkmaeuri
【原宿・北参道トーク&リーディング】（通し券）
https://asuaca.corich.co/catwlkfesta2026senda/maeuri(https://asuaca.corich.co/catwlkfesta2026senda/maeuri%E2%80%8B)
2月14日(土)【大森英敏の80’X】（エイティーズエックス）
北参道・原宿SCC千駄ヶ谷コミュニティセンター B1F
東京都渋谷区神宮前1-1-10
14：00の回【B】
佐藤 正樹氏
アニメーター『ドラゴンボールZ』『スラムダンク』等キャラクターデザイン
大森英敏氏
「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督 「FFVII」「ドラゴンボール」「ルパン三世」他多数
佐藤 正樹氏
16：00の回【C】大森 英敏プロデュース作品ライブ＆リーディングシアター
『バレンタインパニックニャ！』『旅猫リューイと不思議の石』
両公演とも @ 千駄ヶ谷コミュニティセンター B1F (東京都渋谷区神宮前1-1-10)
2月11/14日公演 Bトーク・AorC リーディングシアター二部制料金
ABC共
予約 一般2500円 ・学生（学生証）シニア（65歳～）障がい者2000円・中学生以下500円
当日 一般3000円 ・学生（学生証）シニア（65歳～）障がい者2500円・中学生以下500円
通し券
予約 一般4500円 ・学生（学生証）シニア（65歳～）障がい者4000円・中学生以下1000円
当日 一般5000円 ・学生（学生証）シニア（65歳～）障がい者4500円・中学生以下1000円
来場者限定特典 ➕1500円
チケット購入リンクよりお申し込みください
【原宿・北参道トーク】（14時の回）
https://asuaca.corich.co/talkmaeuri/talkmaeuri
【原宿・北参道リーディング】（16時の回）
https://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026send/readmaeuri
【原宿・北参道トーク&リーディング】（通し券）
https://asuaca.corich.co/catwlkfesta2026senda/maeuri(https://asuaca.corich.co/catwlkfesta2026senda/maeuri%E2%80%8B)
CatWalkFESTA2026公演A.B.C.内容
【A. ライブ＆リーディングシアター】きっとあなたの心に届く, 音楽と物語♪
旅猫リューイが不思議な石を煮ると、おいしいスープの出来上がり？オリジナル作品『旅猫リューイと不思議の石』と, 大森 英敏プロデュース作品『バレンタインパニックニャ！』の関連楽曲を披露！
【B. トーク】大森英敏の80'X ～大森英敏とイケてる仲間たち～
80年代より活躍するレジェンドアニメーター&漫画家をゲストに迎え、熱いトークをお届け！
【C. リーディングシアター】大森英敏プロデュース『SUPER VAN.C』第2弾！
未来をつくる「創作集団 幻創民舎」が、大森 英敏プロデュース『バレンタインパニックニャ！』を初披露！
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
✳Earth Academia
アスタリスクアースアカデミア【アスアカ】とは？
年齢国籍凸凹問わず誰でも学び合える「ユニバーサルスクール」2026年度中設立予定
未来をつくる「創作集団 幻創民舎」
ライブ＆リーディングシアター立ち上げ公演
幅広い分野で活躍中のアーティスト、イラストレーター、声優、音楽家が参加するアーティスト集団が贈る目眩くひとときをお楽しみください！
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
予告映像CV声優は？
↓
大森英敏
プロフィール
1959年11月5日生日本のアニメーター、アニメ演出家、アニメ監督「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督「ファイナルファンタジーVII」「ドラゴンボール」「ルパン三世」「聖戦士ダンバイン」「重戦機エルガイム」他250タイトル以上のアニメーション制作に関わり、現在も現役アニメーターとして活躍するアニメ界のレジェンド。2024年10月イタリアローマのオスカー賞「ゴールデンロミックス賞」受賞。永井豪氏、富野由悠季氏に続き日本人3人目。アニメーター初。2024年✳EarthCEO就任
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
『スーパーヴァンク』リーディング&ライブシアター「バレンタインパニックニャ！」
プロデュース・原作・総合演出 大森英敏
脚本・演出補佐 すぎやまゆうこ
演出 根本彦聖
主演 演技指導 青木めぐ
あらすじ
「お願い！シグマの力が必要なの！」
【ウィッチオーランタンズ】の依頼を受け、パンプキン星に招かれた猫耳少年バンド【スーパーヴァンク】は不思議な事件を解決出来るのか？
超新星ビッグバン炸裂！ニャア！
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
2月後半からのイベントご紹介
2月22日 そらこや＊トークVol.16
＠渋谷キューズクロスパーク
2月28日（土）ライブ&リーディングシアター・ネコの日マルシェ
＠SCC千駄ヶ谷コミュニティセンター
3月20日 そらこや＊トークVol.17
＠渋谷キューズクロスパーク
「東京猫美術展2026」（2月22日222猫の日記念）
～猫アートで地球に絵顔と平和の種をまく～
2026年2月20日（金）～25日（木） （「222 猫の日イベント」の週）
2月20日（金）14:00～18:20
2月21日（土）～24日（火）10:00～18:20
2月25日（木）10:00～16:00
●開催場所 O美術館（JR山の手線 大崎駅直結 ・徒歩1分）
品川区大崎1-6-2 大崎ニューシティ2F
●入場料 無料
詳細は https://kawaii-art.com
3月28日（土）渋谷区桜丘さくら祭り
ライブ&リーディングシアター
『はじまりのリューイ』
大森英敏 作/絵
すぎやまゆうこ 原作/脚本
地域共生サポートセンター＜結（ゆい）・しぶや＞
住所. 〒150-0031 桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田9階
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
主催：＊Earthアカデミア・創作集団 幻創民舎
共催：宙の寺子屋そらこや(https://shibuya-qws.com/project/soracoya)・NPO法人FILMe・（株）エデュスパーク(https://eduspark.jp/)
関連サイト
https://luma.com/ysf4nr72
https://www.facebook.com/share/1ABqakd79g/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/187G3hmrra/?mibextid=wwXIfr
https://x.com/yuukosn/status/2016911940719964484?s=46&t=fHmoCXwTAp-f-hJGHWgv2w(https://x.com/yuukosn/status/2016911940719964484?s=46&t=fHmoCXwTAp-f-hJGHWgv2w)