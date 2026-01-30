ガンダム級レジェンド集結-大森英敏が新たな文化フェスを創出！「猫の日」発 CatWalkFESTA2026誕生

株式会社エデュスパーク

アニメ界の巨匠・大森英敏が総合プロデュースする都市型文化フェス「CatWalkFESTA2026」が2026年2月に始動する。「猫の日」を起点に都内各地で展開される本イベントは、アート、音楽、演劇、トークを融合した新たな文化プロジェクト。年齢や背景を問わず参加できるユニバーサルな場づくりと子ども支援招待を掲げ、未来志向の芸術祭として注目される。

▶予告映像(https://youtu.be/y1h6cQ4PaIU)

＊Earthアカデミア2026 CatWalkFESTA2026

街を震撼させた『あの声』を求めて辿り着いたあなたへ。

あるいは、今ここで初めて「伝説」に触れるあなたへ。

その直感は、間違っていない。答えはこの先にあります。

バレンタインに、何が起こった？

2月22日「猫の日」を中心に「猫」をテーマにしたアート展示とライブ&リーディングシアターを

下北沢「音倉」吉祥寺「リベストプラザ」原宿「千駄ヶ谷コミュニティセンターホール」大崎「O美術館」等各地で開催する。

●アートイベントの内容

ガンダム逆襲のシャアメカ作画監督他250タイトルに関わるアニメ界のレジェンド

大森英敏プロデュース

⚫「猫の日」にちなみ「猫」をテーマにしたアート展

⚫大森英敏オリジナル作品

「SUPER VAN.C」シリーズ第2弾

『バレンタインパニックニャ！』

⚫同時開催

80年代より活躍するアニメーター、漫画家を招いたトークイベント

「大森英敏の80’X（エイティーンエックス）」

大森英敏とイカした仲間たち

⚫対象 全年齢

こどもから大人まで幅ひろい年代の方に楽しんでいただけるアートイベントです。

《こども支援活動 応援プロジェクト》

こども食堂、親子の居場所等、こども支援活動をされてる団体の代表者親子さん 無料ご招待！

支援対象のお子様の引率者のオトナ（保護者に限らず）



特別割引

予約2500円のところ 1500円（-1000)

こども（中学生以下）500円

未就学児無料

学生、障がい者、シニア（65才以上） 1500円

（元々割引価格のため、これ以上の値引きはありません）

【大森英敏の80’X】（エイティーズエックス） ～大森英敏とイケてる仲間たち～B.2/7(土）下北沢 ComCafe音倉 マチネ（昼公演）

11:00受付開始 11：30～14:30

Com.Cafe 音倉 https://www.otokura.jp

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-26-23 EL NIU B1F

漫画家 阿部ゆたか先生

「ドラゴンクエスト精霊ルビス伝説 」

「週刊少年サンデーS」名探偵コナン映画版コミカライズ

大森英敏氏 アニメーター・アニメ監督

「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督 「FFVII」「ドラゴンボール」「ルパン三世」他多数

大森英敏氏阿部ゆたか先生旅猫リューイと不思議の石B.2/7(土）下北沢 ComCafe音倉 ソワレ（夜公演）

17:30受付開始 18:00～21:30

ComCafe音倉 https://www.otokura.jp

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-26-23 EL NIU B1F

アニメ監督 内田順久氏

「機動戦士Ζガンダム」他メカ作画監督

大森英敏氏 アニメーター・アニメ監督

「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督 「FFVII」「ドラゴンボール」「ルパン三世」他多数

内田順久氏B.2/8(日）下北沢 ComCafe音倉 マチネ（昼公演）

11:00受付開始 11：30～14:30

ComCafe音倉 https://www.otokura.jp

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-26-23 EL NIU B1F

アニメ監督 羽原信義氏

「宇宙戦艦ヤマト2202」

「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」

大森英敏氏 アニメーター・アニメ監督

「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督 「FFVII」「ドラゴンボール」「ルパン三世」他多数

A.音楽ライブゲスト 奥土居美可 羽山茂樹・木水三郎・nagi・榎政則・C-comb.他

羽原信義氏歌手 奥土居美可

2月7日（マチネ・ソワレ）・8日（マチネ）チケット

3回の公演ごとにチケット購入リンクよりお申し込みください

https://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026oto/maeuri(https://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026oto/maeuri)

トークショー&音楽ライブ

・一般 3,500円 ／当日券 4,000円

トークショー&音楽ライブ【来場者特典付】

・一般 5,000円 ／当日券 5,500円

(来場時に特典をお渡しします)

（➕ドリンク600円）

前売り券販売サイトhttps://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026oto/maeuri

2月10日(火)【大森英敏の80’X】（エイティーズエックス）

18:30~20:00

【B】大森 英敏, 「逆襲のシャア」を語り尽くす！

『旅猫リューイと不思議の石』

吉祥寺リベストプラザ

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-26-2 NAKAMICHI GARDEN 3F

2月10日吉祥寺チケット申し込みリンク

https://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026kiti/maeuri(https://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026kiti/maeuri)

予約 一般2500円 ・学生（学生証）シニア（65歳～）障がい者2000円・中学生以下500円

当日 一般3000円 ・学生（学生証）シニア（65歳～）障がい者2500円・中学生以下500円

2月11日(水 祝)【大森英敏の80’X】（エイティーズエックス）

北参道・原宿SCC千駄ヶ谷コミュニティセンター B1F

東京都渋谷区神宮前1-1-10

14：00の回

【C】大森 英敏プロデュース作品ライブ＆リーディングシアター

『バレンタインパニックニャ！』『旅猫リューイと不思議の石』

16：00の回

【B】香川 久氏

アニメーター『美少女戦士セーラームーン』シリーズ『フレッシュプリキュア！』等キャラクターデザイン

マンホールカードの生みの親山田秀人（山ぴぃ）

大森英敏

「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督 「FFVII」「ドラゴンボール」「ルパン三世」他多数

香川 久氏山ぴぃ

チケット購入リンクよりお申し込みください

【原宿・北参道リーディング】（14時の回）

https://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026send/readmaeuri

【原宿・北参道トーク】（16時の回）

https://asuaca.corich.co/talkmaeuri/talkmaeuri

【原宿・北参道トーク&リーディング】（通し券）

https://asuaca.corich.co/catwlkfesta2026senda/maeuri(https://asuaca.corich.co/catwlkfesta2026senda/maeuri%E2%80%8B)

2月14日(土)【大森英敏の80’X】（エイティーズエックス）

北参道・原宿SCC千駄ヶ谷コミュニティセンター B1F

東京都渋谷区神宮前1-1-10

14：00の回【B】

佐藤 正樹氏

アニメーター『ドラゴンボールZ』『スラムダンク』等キャラクターデザイン

大森英敏氏

「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督 「FFVII」「ドラゴンボール」「ルパン三世」他多数

佐藤 正樹氏

16：00の回【C】大森 英敏プロデュース作品ライブ＆リーディングシアター

『バレンタインパニックニャ！』『旅猫リューイと不思議の石』

両公演とも @ 千駄ヶ谷コミュニティセンター B1F (東京都渋谷区神宮前1-1-10)

2月11/14日公演 Bトーク・AorC リーディングシアター二部制料金

ABC共

予約 一般2500円 ・学生（学生証）シニア（65歳～）障がい者2000円・中学生以下500円

当日 一般3000円 ・学生（学生証）シニア（65歳～）障がい者2500円・中学生以下500円

通し券

予約 一般4500円 ・学生（学生証）シニア（65歳～）障がい者4000円・中学生以下1000円

当日 一般5000円 ・学生（学生証）シニア（65歳～）障がい者4500円・中学生以下1000円

来場者限定特典 ➕1500円

チケット購入リンクよりお申し込みください

【原宿・北参道トーク】（14時の回）

https://asuaca.corich.co/talkmaeuri/talkmaeuri

【原宿・北参道リーディング】（16時の回）

https://asuaca.corich.co/catwalkfesta2026send/readmaeuri

【原宿・北参道トーク&リーディング】（通し券）

https://asuaca.corich.co/catwlkfesta2026senda/maeuri(https://asuaca.corich.co/catwlkfesta2026senda/maeuri%E2%80%8B)

CatWalkFESTA2026公演A.B.C.内容

【A. ライブ＆リーディングシアター】きっとあなたの心に届く, 音楽と物語♪

旅猫リューイが不思議な石を煮ると、おいしいスープの出来上がり？オリジナル作品『旅猫リューイと不思議の石』と, 大森 英敏プロデュース作品『バレンタインパニックニャ！』の関連楽曲を披露！

【B. トーク】大森英敏の80'X ～大森英敏とイケてる仲間たち～

80年代より活躍するレジェンドアニメーター&漫画家をゲストに迎え、熱いトークをお届け！

【C. リーディングシアター】大森英敏プロデュース『SUPER VAN.C』第2弾！

未来をつくる「創作集団 幻創民舎」が、大森 英敏プロデュース『バレンタインパニックニャ！』を初披露！

✳Earth Academia

アスタリスクアースアカデミア【アスアカ】とは？

年齢国籍凸凹問わず誰でも学び合える「ユニバーサルスクール」2026年度中設立予定

未来をつくる「創作集団 幻創民舎」

ライブ＆リーディングシアター立ち上げ公演

幅広い分野で活躍中のアーティスト、イラストレーター、声優、音楽家が参加するアーティスト集団が贈る目眩くひとときをお楽しみください！

予告映像CV声優は？

↓

大森英敏

プロフィール

1959年11月5日生日本のアニメーター、アニメ演出家、アニメ監督「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」メカ作画監督「ファイナルファンタジーVII」「ドラゴンボール」「ルパン三世」「聖戦士ダンバイン」「重戦機エルガイム」他250タイトル以上のアニメーション制作に関わり、現在も現役アニメーターとして活躍するアニメ界のレジェンド。2024年10月イタリアローマのオスカー賞「ゴールデンロミックス賞」受賞。永井豪氏、富野由悠季氏に続き日本人3人目。アニメーター初。2024年✳EarthCEO就任

『スーパーヴァンク』リーディング&ライブシアター「バレンタインパニックニャ！」

プロデュース・原作・総合演出 大森英敏

脚本・演出補佐 すぎやまゆうこ

演出 根本彦聖

主演 演技指導 青木めぐ

あらすじ

「お願い！シグマの力が必要なの！」

【ウィッチオーランタンズ】の依頼を受け、パンプキン星に招かれた猫耳少年バンド【スーパーヴァンク】は不思議な事件を解決出来るのか？

超新星ビッグバン炸裂！ニャア！

2月後半からのイベントご紹介

2月22日 そらこや＊トークVol.16

＠渋谷キューズクロスパーク

2月28日（土）ライブ&リーディングシアター・ネコの日マルシェ

＠SCC千駄ヶ谷コミュニティセンター

3月20日 そらこや＊トークVol.17

＠渋谷キューズクロスパーク

「東京猫美術展2026」（2月22日222猫の日記念）

～猫アートで地球に絵顔と平和の種をまく～

2026年2月20日（金）～25日（木） （「222 猫の日イベント」の週）

2月20日（金）14:00～18:20

2月21日（土）～24日（火）10:00～18:20

2月25日（木）10:00～16:00

●開催場所 O美術館（JR山の手線 大崎駅直結 ・徒歩1分）

品川区大崎1-6-2 大崎ニューシティ2F

●入場料 無料

詳細は https://kawaii-art.com

3月28日（土）渋谷区桜丘さくら祭り

ライブ&リーディングシアター

『はじまりのリューイ』

大森英敏 作/絵

すぎやまゆうこ 原作/脚本

地域共生サポートセンター＜結（ゆい）・しぶや＞

住所. 〒150-0031 桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田9階

主催：＊Earthアカデミア・創作集団 幻創民舎

共催：宙の寺子屋そらこや(https://shibuya-qws.com/project/soracoya)・NPO法人FILMe・（株）エデュスパーク(https://eduspark.jp/)

関連サイト

https://luma.com/ysf4nr72

https://www.facebook.com/share/1ABqakd79g/?mibextid=wwXIfr

https://www.facebook.com/share/187G3hmrra/?mibextid=wwXIfr

https://x.com/yuukosn/status/2016911940719964484?s=46&t=fHmoCXwTAp-f-hJGHWgv2w(https://x.com/yuukosn/status/2016911940719964484?s=46&t=fHmoCXwTAp-f-hJGHWgv2w)