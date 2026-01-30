【イビス大阪梅田】国際的なエコラベル「Green Key (グリーンキー)」を取得～ゲストにも地球にもフレンドリーなホテルへ～

ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社イビス大阪梅田 客室イメージ

ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社（京都本社／京都市下京区、東京本社／東京都港区、代表取締役社長：河本 浩）が運営・経営する、JR大阪駅・梅田駅から徒歩約4分のインターナショナルホテル『イビス大阪梅田』（所在地：大阪市北区、総支配人：韓(ハン) チャンミン）が、環境配慮を軸とした持続可能なホテル運営が国際基準で評価され、国際的なエコラベル「Green Key（グリーンキー）」を取得いたしました。

「Green Key（グリーンキー）」は、1994年にデンマークに本部を置く国際環境教育基金（FEE）が定めた、13のカテゴリー・75の必須項目・75の努力項目に基づく認証基準を満たすことで取得できる国際的なエコラベルです。環境への配慮や持続可能な運営が評価された施設に授与され、世界70か国以上、6,000を超える施設で認められています。

■ 環境と滞在体験の調和を目指して

イビス大阪梅田では、環境への配慮を日常に取り入れる工夫を行っています。たとえば、ホテルスタッフのアイデアをきっかけに、清掃リクエストカードには不要になったCDを再利用するなど、小さな工夫を積み重ねることで資源の有効活用を図っています。

さらに、客室や共用スペースでの省エネルギーやリサイクル、使い捨てプラスチック削減の取り組みも実施。環境に関する勉強会を通じて、環境配慮の意味や大切さを理解したうえで行動する意識が、スタッフの間に広がっています。

また、ご宿泊のお客さまにもエコ活動に関する情報提供を通じて、滞在そのものが環境にやさしい体験になるよう工夫しています。こうしたエコな選択を「無理なく続けられる日常の一部」として提案。都市の喧騒の中でも、サステナブルな滞在が当たり前になる体験を提供しています。今後も、スタッフ・ご利用のお客さま・地域社会とともに、環境への取り組みと持続可能な活動をさらに推進し、未来にやさしいホテルづくりを目指してまいります。

イビス大阪梅田 レストラン内観イビス大阪梅田 朝食イメージ

■ イビス大阪梅田の持続可能な社会への主な取り組みの一例

経営活動による環境負荷の低減と環境・保全活動への参加による環境保全 環境パフォーマンスを継続的に監視し、健全な環境目標を設定する エネルギーと水の節約による環境フットプリントの削減 廃棄物の発生を最小限にとどめ、積極的に削減、再利用、リサイクルする 可能な限りオーガニック、エコラベル、フェアトレードラベル、地元産品、季節の産品を使用 環境と持続可能性の問題に関するスタッフの教育と定期的なトレーニングの提供 お客様への環境活動への参加を奨励 環境と持続可能性に関する意識の向上 社会、文化、経済、品質、人権、健康、リスク、危機管理に関するCSR方針の策定

▶イビス大阪梅田の環境への取り組み詳細はこちらから

→ホテル公式HP「More Than words～地球にやさしい滞在をめざして～(https://ibisosakaumeda.com/assets/tmp/20251128/4e0f5d614b9ad8928045647e256a647b.pdf)」

■ Green Key (グリーンキー)について

環境教育財団（FEE）が運営するグリーンキーは、世界的に認知されている自主的なエコ認証プログラムです。

90カ国以上に 8,000 以上の認証ホテルやその他の施設を持つグリーンキーは、観光およびホスピタリティ業界における環境責任と持続可能な運営の分野における優れた基準です。

認証プロセスにおいて、施設の環境管理、省エネ、廃棄物管理、水の保全、およびその他の持続可能な取り組みを評価します。

https://www.greenkey.global/

https://jarta.org/greenkey/

■ イビス大阪梅田について

世界110ヶ国以上、約5,700のホテルネットワークを持つホテルグループ『ACCOR (アコー)』のホテル『イビス大阪梅田』。『イビス』ブランドとしては関西初進出で、2018年11月にオープンしました。ビジネスとエンターテインメントエリアが共存する活気あふれる大阪梅田地区の中心部に位置しJR大阪駅および梅田駅から徒歩4分の場所にあります。

ユニバーサルスタジオや大阪城だけでなく、京都や奈良、神戸など主要な観光スポットへ簡単にアクセスできます。レストランは天井が高く仕切りのない店内で、大きなガラス窓が特徴の開放感のある空間です。カジュアルで広々としたテーブル席やシックでモダンなソファー席など様々なスタイルのお席が約80席あり、異なった雰囲気でお食事を楽しむことができます。ライブイベント・ウェディング2次会の会場や会議室利用としても貸し切りが可能。少人数での貸切も承っております。またイベントに応じてドラムセットやキーボード、プロジェクターなどの貸し出しも行っています。

イビス大阪梅田 フロント

■イビス大阪梅田 施設概要

・施設名称：イビス大阪梅田

・所在地：大阪府大阪市北区小松原町1-5

・アクセス：JR大阪駅 御堂筋南口 4分／御堂筋線梅田駅 南改札4分／ホワイティうめだ7-72出口より地下街直結

・電話：06-6363-0331／フロント直通 06-6363-0333／レストラン直通

・公式HP：https://ibisosakaumeda.com/

・施設構成：地下1階、地上1階～14階、客室181室、レストラン

・付帯施設：レストラン「ブラッスリーラロジュ ア クックパーク」／ 80席

＜営業時間＞朝食／7:00～10:00 ランチ／11:30～14:00(L.O.13:30) カフェラウンジ／14:30～20:00(L.O.19:30)

＜定休日＞朝食／無休 ランチ／水曜日 カフェラウンジ／無休 ※貸切状況により休業の可能性有

■ ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社について

東証スタンダード上場のウェルス・マネジメント株式会社（ウェルス・マネジメントグループ）(https://www.wealth-mngt.com/)におけるホテルビジネスの中核を担う企業として「日本発、世界に選ばれるホテル事業の実現」を使命に掲げ、世界中の魅力あるホテルブランドと連携しホテルの開発・経営・運営に取り組んでいます。大手グローバルホテルチェーン本部と同等の機能・組織をもってホテルオペレーターと協働し、人材の採用支援・教育研修、売上拡大のためのマーケティング・セールス・PRなどホテルに関する様々な業務を包括的にサポート。世界的ホテルブランドの日本における成長と発展を支援します。現在は大阪、京都、北海道で7ホテルを経営・運営中。また、ホテルへの投資・開発のアドバイザリー業務から、ホテル物件の一括借上「マスターリース」も実施。運用形態に関するアドバイスとアレンジにより、ホテルオーナーである投資家皆様の運用ニーズにお応えします。

・公式HP：https://wbc-hr.com/

■ ウェルス・マネジメント株式会社（ウェルス・マネジメントグループ）について

ウェルス・マネジメント株式会社は、東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場し、持株会社としてグループ会社の経営管理を行うほか、グループ会社が組成するファンドスキームへの自己投資を行っています。現在は、子会社で主に不動産事業とアセットマネジメント事業を営むリシェス・マネジメント株式会社と、ホテル経営・運営・開発事業を行うワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社、不動産投資運用事業を担うウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社と連携して不動産の取得・開発・運用・売却までを一気通貫で展開しています。

・公式HP： https://www.wealth-mngt.com/