【地域・教育支援】(株)ブレイズは中学生を対象に職場体験学習を実施

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ（愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ）は、名古屋市中村区にある中学校の生徒を対象とした職場体験学習を実施しました。

本職場体験学習は、「働くとは何か」「仕事を通じてどのように社会と関わっているのか」といった視点から、将来の生き方や職業観について考えるきっかけを提供することを目的に行われました。

体験は2日間にわたり実施され、生徒たちは実際の業務に近い形でさまざまなプログラムに参加しました。

車両を扱う企業ならではの取り組みとして、実際に車両に触れ、構造を学ぶための分解体験を実施。普段は目にすることのない内部構造に触れることで、ものづくりの奥深さや安全性への配慮について理解を深めました。

3輪電動バイク「EVデリバリー」を分解している様子

また、商品企画の視点を学ぶプログラムとして、商品の限定カラーをテーマに意見を出し合い、それぞれがオリジナルのカラー案を考案。

消費者目線やデザインの工夫など、商品が世に出るまでの過程を体験しました。

3輪電動バイク「EVトライク」のオリジナルカラー案を作成している様子

さらに、2026年4月から施行される道路交通法改正をテーマに、自転車の交通ルールに関するクイズを実施しました。

交通反則通告制度（青切符）の導入などを通じて、日常生活と社会のルールのつながりや、企業として取り組む安全啓発の重要性について理解を深めるとともに、交通ルール遵守に対する安全意識の啓蒙を行いました。

あわせて、電動アシスト自転車の試乗体験を実施し、製品を「使う側」の視点から考える機会を設けました。

参加した生徒からは、

「多数のことが学べた」

「商品に実際に触れたことが楽しかった」

といった感想が寄せられ、働く現場を身近に感じる貴重な学びの時間となりました。

ブレイズは今後も、地域や教育機関との連携を通じて、次世代を担う若い世代に対し、働くことの意義や社会とのつながりを伝える取り組みを積極的に行ってまいります。

■商品紹介

【スタイル e-バイク】

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレーム特徴の電動アシスト自転車です。

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で85km<モード3>走行可能。 (最大126km＜モード1＞)※

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

※航続距離は、JISに準拠した測定条件（無風、平滑路、車載質量65kg、環境温度20℃±5℃等）に基づく数値です。モード、路面状況、乗車体重などにより変動します。

スタイル e-バイク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■PRICE：\225,454（税込 \248,000）

【スマートEV 特定原付モデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。

・ヘルメットは努力義務。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式

・家庭用コンセントで充電可能

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

スマートEV 特定原付モデル公式サイト：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata

■PRICE：\217,800（税込 \239,580）

【キックボードEV ライトモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する電動キックボードです。

・ヘルメットは努力義務。

・バッテリー着脱式。取り外して、自宅や職場などの100Vコンセントのある場所で充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（後輪）

キックボードEV公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/

■PRICE ライトモデル：\108,000（税込 \118,800）

【キックボードEV ベーシックモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する椅子付き電動キックボードです。

・ヘルメットは努力義務。

・家庭用100Vコンセントで充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・立ち乗り＆座り乗りが出来る2WAY仕様。

・ハンドル、サドルの高さ調整が可能で、どなたにもフィットする万能モデル。

キックボードEV公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/

■PRICE ベーシックモデル：\177,800（税込 \195,580）

【スマートEV】

公道走行が可能な小型折りたたみ電動バイクです。

・100％電気エネルギーで走行

・大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、坂道もスムーズに移動。

・バッテリーは取り外して持ち運び可能。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約30km

・最短5秒で折りたたみができ、室内での保管も可能。

スマートEV公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/smartev/

■PRICE：\217,800 （税込\239,580）

【EV スクーター】

公道走行が可能な、100％電気で走行する折りたたみ立ち乗り電動バイクです。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約35km

・サドル付きで立っても座っても運転でき、ハンドル、サドルの高さは身長に合わせて調整が可能。

・前後両輪にサスペンションがあり、長時間でも楽々運転。

・簡単に折りたたみができ、折りたたんだ状態で自立するため、室内での保管も可能。

EVスクーター公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evscooter/

■PRICE：\177,800（税込 \195,580）

【EVトライク】

３つのタイヤで抜群の安定した走行を実現し、公道走行が可能な電動3輪トライクです。

・車検や車庫証明などの複雑な手続きが不要で、経済的負担が抑えられる。（車両区分：ミニカー登録）

・バック機能を標準装備し、狭い道での切り返しや移動も楽々。

・コンビニまでのチョイ乗りから通勤や農作業までの移動など、幅広く使用が可能

・オプションの大容量バッテリーの使用で、約60kmの走行が可能。（※環境により左右されます。）

EVトライク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evtrike/

■PRICE：\268,000（税込\294,800）

※諸費用は別途必要となります。

【EVデリバリー】

静かで環境に優しい３輪タイプの屋根付き電動デリバリーバイクです。

・運転席と荷台が分かれるタイプのスイング機構と横揺れ防止のサスペンションでカーブもスムーズに曲がれ、ボックスに入れた荷物も安心して運搬。

・100Ｖの家庭用コンセントから充電ができるため、工事が不要。

・走行時に静かで環境に優しく、深夜や早朝の配達も安心。

・車検、車庫登録が不要のため、低ランニングコストを実現。

・原付登録モデル、ミニカー登録モデルから用途に合わせた車両を選択可能。

EVデリバリー公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evdelivery/

■PRICE

ルーフレスタイプ ：\545,000（税込 \599,500）

ルーフ装着タイプ ：\588,000（税込 \646,800）

※諸費用は別途必要となります。

【ネクストクルーザーEV】

大人の遊び心を詰め込んだ、公道走行が可能な電動ミニカーです。

・街乗りだけでなく、キャンプ場や海沿い、オフロードなど、あらゆる場面で活躍。

・ミニカー登録のため車検・車庫証明・重量税・取得税が不要。

・100％電気エネルギーで走行し、走行中に排気ガスを一切排出しないため、エコで環境に優しい。

・約8時間の充電時間に対し約50Km走行し、一回当たりの電気代は約110円。（※環境により左右されます。）

・脱着式のリチウムイオンバッテリーを搭載し、車体から取り外して家庭用コンセントからの充電が可能。

ネクストクルーザーEV公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/nextcruiser/

■PRICE：\627,000（税込 \689,700）～

※諸費用は別途必要となります。

【EVクラシック】

セミマイナーチェンジをし、より快適で安全な走行を実現した公道走行可能な電動ミニカーです。

・原付ミニカー登録のため、車検・車庫証明が不要

・100Vの家庭用コンセントからの充電が可能

・現代のEV技術で力強い走行を実現し、走り出しからトルクフルな加速力EVクラシック。

・一回の充電で約50km走行可能（※環境により左右されます。）

・最高速度は50km/h

EVクラシック公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evclassic/

■PRICE：\1,358,000（税込 \1,493,800）

※諸費用は別途必要となります。

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売