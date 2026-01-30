美容医療相談データ公開：相談の約4割が目元に集中。ネットの一般論に頼らない、専門医による「個別判断」の重要性が浮き彫りに。（1月前半調査）【美容医療の口コミ広場】

株式会社口コミ広場

株式会社口コミ広場は、運営する美容医療ポータルサイト「美容医療の口コミ広場」内コンテンツ「ドクター相談室」に寄せられた相談データの統計（2026年1月1日～15日分）を公開いたしました。

記事URL：https://report.clinic/other/column/1536649(https://report.clinic/other/column/1536649?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)

1月前半の相談カテゴリランキング

年明けのスタートとともに、自分磨きや休暇明けのメンテナンスとして「目元」や「美肌治療」に関する相談が多く寄せられました。

1位：目・二重整形：26.2%

2位：目元・クマ・眉下・涙袋整形：13.1%

3位：シミ取り・肝斑・毛穴治療：8.2%

4位：しわ・たるみ整形（注入、糸、フェイスリフト）：8.2%

5位：輪郭・エラ・額・小顔整形：6.6%

相談事例に見るドクターの判断傾向

全施術カテゴリ相談件数割合（2026年1月1日～15日）

本期間中、ドクター側からは単なる安心感の提供に留まらない、医学的根拠に基づいた具体的な指針が示されました。

二重整形後の形状の不自然さに対する「早期修正」の提案

術後数日の外見上の違和感に対し、自然改善が困難と判断される場合には、待機ではなく早期の再手術（留め直し）を具体策として提示しています。

注入トラブルへの「専門的処置」の提示

ヒアルロン酸注入後の左右差や変色の訴えに対し、医学的メカニズム（過量注入等）を分析。マッサージや薬剤による溶解など、状態に応じた修正プランを提示し、早期解消を支援しています。

医学的根拠に基づく「中長期的な経過予測」

レーザー後の赤みや色素沈着に対し、「半年～1年」といった具体的な回復スパンを提示。一時的な反応に惑わされないよう、自己判断を避け専門医への受診を促しています。

「美容医療ドクター相談室」について

「美容医療ドクター相談室」は、匿名で現役の医師にお悩みを相談できるサービスです。現在、605人以上の美容医療を専門とする医師が参加しており、これまでの累計回答数は74,000件を超えています。

施術前の細かな疑問から、術後の経過に関する不安まで、幅広いお悩みに対して、多くの経験を積んだドクターから専門的な知見に基づいたアドバイスを無料で得ることができます。

当社は今後も、本サービスを通じてドクターとユーザーの適切なコミュニケーションを支援し、誰もが安心して美容医療を受けられる環境づくりに貢献してまいります。

美容医療ドクター相談室 :https://report.clinic/dr_qa?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature