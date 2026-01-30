銀行保証付私募債の引受けについて(美建工業株式会社)
株式会社中国銀行
１．銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名 ：美建工業株式会社 第１３回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：２００百万円
- 発 行 日 ：令和８年１月３０日（金）
- 発行期間：３年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
２．当社の概要
- 所 在 地 ：広島県福山市駅家町大字近田３０番地
- 連 絡 先 ：０８４-９７６-０２０６
- 代 表 者 ：高田 浩平
- 業 種 ：生コンクリート・コンクリート二次製品製造業
- 資 本 金 ：３０百万円
- 売 上 高 ：７，２３２百万円（令和７年８月期）
- コメント：当社は、生コンクリートおよびコンクリート二次製品の製造販売業者として、広島県内に６工場・５営業拠点、島根県出雲市にも工場と営業拠点を保有し、広島県のほぼ全域と山陰地域を広くカバーする営業体制を築いております。「美しい社会環境の建設に貢献し世の中を幸せにする」を企業方針として、今後も当社の「人」、「技術」、「設備」を駆使して高品質の製品とサービスの安定供給をおこないます。また社是である「創造」と「革新」に熱意を持って取り組み、実践してまいります。
当行は、１月３０日（金）に、美建工業株式会社の銀行保証付私募債の引受けと財務代理人を務めることになりました。
１．銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名 ：美建工業株式会社 第１３回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：２００百万円
- 発 行 日 ：令和８年１月３０日（金）
- 発行期間：３年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
２．当社の概要
- 所 在 地 ：広島県福山市駅家町大字近田３０番地
- 連 絡 先 ：０８４-９７６-０２０６
- 代 表 者 ：高田 浩平
- 業 種 ：生コンクリート・コンクリート二次製品製造業
- 資 本 金 ：３０百万円
- 売 上 高 ：７，２３２百万円（令和７年８月期）
- コメント：当社は、生コンクリートおよびコンクリート二次製品の製造販売業者として、広島県内に６工場・５営業拠点、島根県出雲市にも工場と営業拠点を保有し、広島県のほぼ全域と山陰地域を広くカバーする営業体制を築いております。「美しい社会環境の建設に貢献し世の中を幸せにする」を企業方針として、今後も当社の「人」、「技術」、「設備」を駆使して高品質の製品とサービスの安定供給をおこないます。また社是である「創造」と「革新」に熱意を持って取り組み、実践してまいります。