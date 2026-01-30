扶桑社の新経済メディア「Future Leaders Hub」、‟トップランナーの思考”【第5弾】を公開。僕と私と株式会社 代表取締役CEO今瀧健登氏の働く本質に迫る

株式会社アナログPR

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する、株式会社アナログPR(本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介)は、弊社が企画運営に携わる、株式会社扶桑社(本社：東京都港区、代表取締役社長：秋尾弘史)のZ世代向け新経済メディア「Future Leaders Hub」が、フジテレビ公式YouTubeチャンネル「#シゴトズキ」制作のもと、「トップランナーの思考」第5弾として、僕と私と株式会社 代表取締役CEO今瀧健登氏への取材映像を公開したことをお知らせいたします。本企画は、経営者の戦略的思考や経営哲学を映像でZ世代に届け、次世代リーダーの学びにつなげることを目的としています。

トップランナーの思考は、各業界の最前線で活躍するトップランナーの「自分らしい働き方」や「キャリアの原点」を掘り下げて、Z世代の読者にとって、経営の本質やキャリア構築のヒントとなる深い洞察を提供するFuture Leaders Hub のメインコンテンツです。

第5弾のゲストは、「Z世代の企画屋」としてSNSネイティブ世代のインサイトを捉えたマーケティングを手掛け、創業以来フルリモートワークなど独自の働き方を実践する僕と私と株式会社、代表取締役 今瀧健登氏。

大学時代に教職を目指しながら起業し、コロナ禍で現在の会社を設立。「いい奴」であることの重要性を説き、「エモ消費」という新たな消費の潮流を提唱します。そして「本当に優秀な“天才”しか採らない」という独自の人材戦略を実践するなど、既存の常識にとらわれない経営を続けています。

■フジテレビ公式 YouTube チャンネル「＃シゴトズキ」 概要

「#シゴトズキ」は、清水俊宏氏がファシリテーターを務めるフジテレビ公式YouTubeチャンネルです。ビジネスパーソンや、これから社会に出る若者に向けて、仕事の思考法やスキルを伝える経済番組として展開しています。各業界の第一線で活躍する経営者やリーダーを「シゴトズキマイスター」としてゲストに迎え、インタビュー形式で成功体験、失敗談、仕事への哲学を深掘りします。

■ Future Leaders Hub 媒体内容

媒体名：Future Leaders Hub（フューチャーリーダーズハブ）

ターゲット読者層：20 代、特に学生がメインターゲット

展開：WEB マガジン＆ビジネス誌の創刊

■株式会社アナログ PR 会社概要

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアと WEB とオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する PR 会社です。また、マーケティング視点でテレビ番組やラジオ番組の企画制作なども手掛ける等、多角的にメディアと企業を組み合わせることによるシナジーの創出を得意としております。

