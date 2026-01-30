TOJI、つくり手の想いと物語を紡ぐ「Sake Brewery Story」を公開　商品の枠を越え、伝統文化や地域とつながる体験へ

TOJI株式会社

TOJI株式会社（本社: 東京都世田谷区、代表取締役 : 松田菜津紀）が運営するウェルネスブランド「TOJI（とうじ）」は、地域のつくり手との対話を通じて紡ぐストーリーコンテンツ「Sake Brewery Story」を、公式ウェブサイトにて公開しました。

・Sake brewery story：https://toji-japan.com/blogs/story

今回公開する「Sake Brewery Story」は、日本酒の醸造元をはじめとする地域の生産者や職人の想い、土地に根づく伝統文化を、インタビュー形式で紹介する新たな試みです。つくり手の手仕事や哲学、土地の記憶を丁寧に引き出すことで、商品の背景にあるストーリーを伝えることを目的としています。第一弾として公開するストーリーでは、TOJIがブランド立ち上げ当初から連携してきた日本酒「真澄」の蔵元である宮坂醸造の物語を、「杜氏編」「社長室室長編」という2本立てで公開します。

＜「Sake Brewery Story」概要＞

TOJIが関わる酒蔵や原料生産地を訪ね、その土地の風土や生産の現場に携わる人の想いを、インタビュー形式で紹介する長編ストーリーコンテンツ。

- 掲載場所：TOJI公式ホームページ内「Story(https://toji-japan.com/blogs/story)」- 現在公開中のコンテンツ：- - TOJI × 酒蔵のストーリー Vol.01｜宮坂醸造 ― 杜氏編(https://toji-japan.com/blogs/story/miyasaka_brewing)- - TOJI × 酒蔵のストーリー Vol.02｜宮坂醸造 ― 社長室室長編(https://toji-japan.com/blogs/story/miyasaka_brewing_2)

TOJIは、商品とともに「Sake Brewery Story」を紹介することで、商品を使うひとときを、日本の伝統文化や地域とつながる体験として提案していきます。また、本コンテンツをきっかけに、顧客が実際にその土地へ足を運び、つくり手に出会い、現地の空気や文化を体験するといった新しい循環が生まれることも期待しています。

TOJIは今後も、「Sake Brewery Story」を通じて、地域のつくり手とともに、日本の伝統文化を未来へつないでいく取り組みを続けてまいります。

■TOJIについて（https://toji-japan.com/）

TOJIは、時を越えて日本で受け継がれる美と健康の知恵を、新たなかたちでお届けし、本当の美しさと豊かな暮らしをかなえるウェルネスブランドです。2024年に事業を開始して以来、酒粕に着目し、その豊富な美容・健康にまつわる効果・効能について研究し商品開発を行ってきました。酒粕と厳選した素材とを調和させながら、心を込めて商品化するその過程では、関わるすべての人・地域とのつながりを大切にしています。また、地域の旅館や酒蔵との協業を通じて、グローバルなマーケティング支援や、地域の魅力を向上する事業にも取り組んでいます。

■本件に関するお問い合わせ窓口はこちら: info@toji-japan.com

TOJIに関心を寄せて頂けるメディアさま、取り組みに共感をいただける酒蔵や生産者の皆さまとの新たな出会いも心より願っています。