越境学習はなぜ効く場合と効かない場合に分かれるのか（組織行動科学(R)）

組織行動科学(R)を提供するリクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）が運営する人的資本開発プランニング(R)センターは、国内33.8万人・980社の行動データ分析に基づき、近年多くの企業で導入が進む「越境学習」について、その効果がなぜ人や組織によって分かれてしまうのかを、仕事構造の観点から整理したレポート「越境学習が効く条件・効かない条件 ― 前例で回る仕事構造が、学習を分けてしまう理由 ―」を公開しました。

■ 越境学習を導入しても「仕事が変わらない」理由

https://prtimes.jp/a/?f=d68315-167-9d9844927016a294eb2575bae4329bae.pdf

他部署・他社・異分野を経験する越境学習は、人材育成施策として高い期待を集めています。一方、現場では次のような声も少なくありません。

- 越境を経験しても、仕事のやり方はあまり変わらなかった- 良い経験だったとは言うが、日常業務に戻ると元に戻っている- 越境した人と、していない人の違いが見えにくい

本レポートは、こうした状況を個人の意欲や能力の問題として扱いません。越境学習が効くかどうかを分けているのは、越境の内容や期間ではなく、越境前後の「仕事の作られ方」そのものであると整理しています。

■ 「越境学習が効く」とはどういう状態か

本レポートでは、「越境学習が効く」とは、刺激を受けたと感じることではなく、越境後に仕事の進め方が具体的に変わっている状態と定義しています。たとえば、

- 以前は確認していなかった点を確認するようになる- 当たり前だと思っていた前提を疑うようになる- 判断の理由を言葉にする場面が増える

こうした変化が日常業務に表れている場合、越境は学習として機能しています。逆に、越境前と同じ手順・同じ考え方で仕事が進んでいる場合、越境は「良い体験」で終わり、学習としては残りません。

■ 33.8万人・980社の分析が示す分かれ道

人的資本開発プランニング(R)センターが保有する33.8万人・980社の行動データ分析においても、越境学習の効果は、越境の設計そのものよりも、越境前後の仕事の進め方に強く依存することが一貫して確認されています。

前例どおりに仕事が進み、

- 判断理由が言語化されず- 前提条件が暗黙のまま処理され- 結果が「完了」「対応済み」で閉じている

このような仕事構造のもとでは、越境によって得た気づきや違和感が、その後の仕事に反映されにくい傾向が見られます。

一方で、日常業務の中に「なぜそう判断したのか」「他の選択肢はなかったのか」といった確認が組み込まれている場合、越境先で出会う違いが、判断の前提を見直す学びとして仕事に残りやすくなります。

■ 越境学習を「人材施策」で終わらせないために

本レポートが示しているのは、「越境学習を増やすべきだ」という主張ではありません。問うているのは、越境しても学びが残らない仕事の作り方を、どう見直すかという点です。

越境学習は、人材施策そのものではなく、仕事設計を見直すための視点として扱われるべきだと、本レポートは結論づけています。

■ レポート概要

レポート名

越境学習が効く条件・効かない条件

― 前例で回る仕事構造が、学習を分けてしまう理由 ―

発行：人的資本開発プランニング(R)センター（リクエスト株式会社）

主な内容

- 越境学習が「学習として機能する」状態の定義- 越境学習が効く／効かない仕事構造の違い- 前例で回る仕事が学習を阻む理由- 越境学習を効かせるために越境前に整えるべき仕事の条件

ダウンロードはこちらから：

■ 人的資本開発プランニング(R)センターについて

https://prtimes.jp/a/?f=d68315-167-19715ad831807efa2fe1ece52f7d2dc0.pdf

人的資本開発プランニング(R)センターは、33.8万人に及ぶ行動データ分析を基盤に「人の成長」や「育成」を個人の問題に還元せず、仕事・役割・判断構造の設計から捉え直す研究と実践を行っています。

リクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は「より善くを目的に」を掲げ、33.8万人の働く人のデータに基づいた 組織行動科学(R) を基盤に、7つの研究機関が980社を支援している企業です。

組織行動科学(R)は組織で働く私達の思考と行動が「なぜ起こり」「なぜ続くのか」を事業環境と経験から解明し、より善く再現する手段です。