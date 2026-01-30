≪大好評・サイバーセキュリティトピック≫　徹底生解説シリーズセミナー 第32回開催のお知らせ

株式会社VLCセキュリティ

株式会社VLCセキュリティ（東京都港区、代表取締役社長兼CEO 石原 紀彦）は、サイバーセキュリティに関する啓蒙活動の一環として、刻々と変化するサイバー情勢の最新情報を提供する目的で、『徹底生解説シリーズセミナー』を毎月定期開催しています。

「わかりやすい！」とご好評の『徹底生解説シリーズセミナー』では、サイバージム[1]のエグゼクティブトレーナーであり、世界最高水準のCYBERGYMホワイトハッカー資格[2]を持つ河村正史が具体的な解説を行います。

[1]「サイバージム」は VLCセキュリティグループの株式会社VLCセキュリティアリーナが提供するサイバーセキュリティトレーニングブランドです

[2] グローバルのCYBERGYM講師の中でも特にホワイトハッカーに特化した高度な技術と知識を保有した者にのみ付与される資格です

【ウェビナー詳細】

■タイトル

資産ではなく「攻撃」から考えよ

～攻撃者目線で再構築する次世代ASMとリスクマネジメントを徹底生解説～

■実施詳細

日時：2026年2月20日(金) 16:30～17:30

登壇者：株式会社VLCセキュリティアリーナ エグゼクティブトレーナー 河村正史

お申し込み：下記のURLからお申し込みください

https://form.vlcsecurity.com/form/20260220Seminar?k3ad=pr

■内容詳細

攻撃者は、あなたの組織を「資産」ではなく「攻撃しやすさ」で評価しています。

サイバー脅威インテリジェンス（CTI）やAIを用いた情報収集、脆弱なサプライチェーンの探索など…そのスピードと精度は、年々加速しています。



こうした状況下で、従来の「資産価値」を起点としたリスク評価や、形式的なASMの運用だけでは、実際の攻撃を十分に想定できません。攻撃の実態と評価の前提が乖離したままでは、「見えているはずのリスク」を見逃すことになり「攻撃者は何を見て、どう考え、どこを狙うのか」という視点に立った、根本的な見直しが求められます。



本セミナーでは、直近の大規模インシデント事例と最新のCTIをもとに、攻撃者の思考プロセスやAIの活用方法を攻撃者目線で読み解きます。そのうえで、従来の資産中心の考え方から脱却し、サイバー攻撃を起点にASMを見直すための実践的なヒントを徹底生解説します。

■登壇者

講演者

株式会社VLCセキュリティアリーナ

エグゼクティブトレーナー 河村 正史

・35年以上、組込系制御ソフトから各種業務アプリケーション開発の経験

・CYBERGYM講師として年間100講座以上の講師を務める

・官公庁や全国自治体などを対象とした講義実績多数

・主な保有資格：

CYBERGYM White Hacker Certification

CEH（Certified Ethical Hacker）等

MC担当

株式会社VLCセキュリティ

マーケティング・ブランディングマネジャー 田中 紀美子

【VLCセキュリティグループについて】

VLCセキュリティグループは、2025年10月6日にバルクグループから各社商号、ブランドを刷新し、よりセキュリティへのコミットメントを強固なものとして新たなスタートを切りました。

『サイバージム』については、引き続き当社グループのサイバーセキュリティトレーニングブランドとして継続します。

商号：株式会社VLCセキュリティ

（旧：株式会社バルクホールディングス）

主な事業内容：

・あらゆる課題に応じた、企業・組織のサイバーセキュリティ・情報セキュリティを総合支援

・グループ各社の管理・運営・営業支援、グループ全体のマーケティング・ブランディング

商号：株式会社VLCセキュリティコンサルティング

(旧：株式会社バルク)

主な事業内容：

NIST Cybersecurity Framework(CSF)、サイバーセキュリティ経営ガイドラインなどの業界スタンダードにのっとったサイバーセキュリティ対策の課題可視化と解決に導くコンサルティング、ISO27001・ISO27017・Pマークなどの認証新規取得から運用・更新支援を通して、組織のセキュリティ態勢強化を支援

商号：株式会社VLCセキュリティアリーナ

(旧：株式会社サイバージムジャパン)

主な事業内容：

最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニングを専用施設で提供し、高度化・多様化するサイバー脅威に、現場で即対応できる人材育成を支援

商号：株式会社VLCセキュリティラボ (旧：株式会社CEL)

主な事業内容：

AIをはじめとする最先端技術の活用、高度な知識を持ったホワイトハッカーによるインシデントレスポンス、侵入テスト／攻撃者対策の構築、セキュリティ製品提供と導入や運用を通して、企業のサイバーセキュリティ態勢の全体最適化を技術面から支援