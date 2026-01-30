恋愛ファンタジードラマ「予知と愛」| 未来が見える彼女の前に現れた、未来が“見えない”彼。「POPCORN」にて全4話配信開始

株式会社GOKKO『予知と愛』キービジュアル

2026年1月30日（金）より、株式会社GOKKOは、縦型ショートドラマ『予知と愛』を、縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」にて配信開始します。

本作は、予知という絶対的な力と、人の感情という不確かなものが交差する瞬間を描いた、恋愛×ファンタジー作品です。

◼︎あらすじ｜未来が見えない恋に、初めて心が揺れる

未来を予知できる能力を持つ主人公・あゆ。

事故、出会い、別れ――彼女にとって未来は、すでに“見えているもの”だった。

しかしある日、なぜか未来が一切見えない男・大貴と出会う。

予知できない存在に戸惑いながらも、彼に強く惹かれていくあゆ。

そんな中、予知能力の存在を嗅ぎつけた謎の黒づくめの集団が彼女を追い始める。

逃げる中で明かされる、能力の真実と、隠されていた過去。

予知という絶対的な力と、

人を想う気持ちという不確かな感情が交差するとき、

未来は初めて――“決まった運命”ではなくなる。

◼︎見どころ

1. 予知能力×恋愛が生む「見えない未来」

すべてが見えていたはずの主人公が、恋によって初めて“予測不能”に陥る。

ファンタジー設定を恋愛ドラマに落とし込んだ新感覚ストーリー。

2. 物語の選択

「ドキドキする気持ち」と「とっさに浮かんだ変えたい未来」の間で揺れる選択が、切なくもスリリングに描かれます。

3. 4話完結だからこそ生まれる濃密な展開

無駄を削ぎ落とした構成で、1話ごとに運命が大きく動く。

短尺ながらも高い没入感を生む設計です。

■キャスト

鎌田あゆ『予知と愛』より

鎌田あゆ｜あゆ役

未来が見える女の子。10秒先の未来を予知する能力で、日常の危機を回避する。

そんなあゆの前に、未来を予知できない男の子が現れる。

代表作：『毎日はにかむ僕たちは。』『「ゼッケン！」～Z世代の経済研究所～』『トラウマ。～日常に潜む恐怖をあなたに～』『3年C組は不倫してます。』ほか

渡辺大貴｜大貴役

普通の男の子。稔に連れられ、不思議な能力を持つという女の子と出会うが、その能力を実感することはなく...？

代表作：『ごくせん』『理想の息子』『シンデレラ・コンプレックス』『満タサレズ、止メラレズ』『月明かりに君は誓った』ほか

渡辺大貴『予知と愛』より西條稔『予知と愛』より

西條稔｜稔役

予知能力と黒づくめの集団をめぐる真実に深く関わっていく。

代表作：『私のボディーガード』『最後の日』『なんて思っている』『俺の得意もの』『愚痴と恋は止まらない』ほか

鎌田久遠｜子供役

◼︎作品概要

・作品名：『予知と愛』

・ジャンル：ラブコメ/SFドラマ

・話数：全4話

・制作年：2023年

・監督・脚本：後藤光輝

・制作会社：株式会社GOKKO

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

