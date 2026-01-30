【ヴァンドーム青山】ブライダルフェア 1月30日より開催

株式会社ヴァンドームヤマダ

日常のシーンに寄り添い気品のあるデザインが揃う、ヴァンドーム青山のブライダルコレクション。

2026年1月30日（金)～5月10日（日）まで「PRECIOUS WEDDING」と題してブライダルフェアを開催。

ヴァンドーム青山のブライダルフェアでは、おふたりの未来への想いをこめて、素敵なブライダルリングとサービスをご用意しています。

【Special Service】

期間中、下記のサービスをお選びいただけます。（商品内容により異なります。）

・スペシャル ダイヤモンド ルース

・アニバーサリーストーンセッティング





【Special Present】

ブライダルフェア期間中、エンゲージメントリング（ネックレス）またはマリッジリング（ペア）をご成約の方には、ヴァンドーム青山セレクトのプレゼントをご用意しています。

（ご購入金額に応じて、いずれかの特典をお選びいただけます。）

夫婦箸テオくんリングスタンドAnniversary Lettered マリッジリングケースシーリングスタンプセットハンカチセット（イニシャル刺繍）オリジナルジュエリーボックス

◇Bridal Fair -PRECIOUS WEDDING-詳細

>>https://bridal.vendome.jp/pages/bridal_fair(https://bridal.vendome.jp/pages/bridal_fair)

【ブライダル永久保証サービス】

大切なブライダルリングを安心してお使いいただけるように、ヴァンドーム青山ならではの永遠の信頼をお付けいたします。

◇アフターサービスの詳細についてはこちら

>>https://bridal.vendome.jp/pages/after_service

【VENDOME AOYAMA BRIDAL COLLECTION】

花嫁をより美しく輝かせる気品とセンスが光るヴァンドーム青山のブライダルコレクション。

日常のシーンに溶け込み永く愛せる、洗練されたシンプル＆ベーシックなデザインに、細やかな心使いで指を一番美しく見せるラインを、ディテールまで追求しています。

新しくも変わらない美しさは、百貨店の1階でブライダルジュエリーの販売をいち早く始めたパイオニア精神と、高い品質と着け心地を実現するオリジナリティに基づいています。

2026 Year Model

ヴァンドーム青山では、日本人デザイナーが時代の感性に寄り添い確かな技術とクリエイティビティで、「おふたりの記念となる年が、より鮮やかな思い出になるように」と願いを込めて〈イヤーモデル〉をデザインしています。

エンゲージメントリング\352,000～（Pt950,Diamond0.15ct～）Engagement Ring

〈Eternal-Eclat / エターナル-エクラ〉

ヴァンドーム青山で永く愛される4本爪のシリーズの石座を、「永遠」を意味するエタニティタイプのアームにあしらった、シンプルかつラグジュアリーで正統感溢れるエンゲージメントリング。

アームに敷き詰められたメレダイヤモンドが、センターストーンの輝きを華やかに引き立てます。

マリッジリング\181,500～（Pt950,Diamond〈ﾊｰﾄ&ｷｭｰﾋﾟｯﾄ゛〉）＊スコープ付Marriage Ring

〈Notre-Lien / ノートル-リアン〉

柔らかく編み込まれたロープをイメージしたフォルムが、「ふたりの絆」や「永遠の繋がり」を想起させるマリッジリング。

ワンランク上のハート＆キューピッドのダイヤモンドが、永遠の愛の証にふさわしい輝きを放ちます。

マリッジリング\159,500～（Pt950）Marriage Ring

〈Notre-Lien / ノートル-リアン〉

柔らかく編み込まれたロープをイメージしたフォルムが、「ふたりの絆」や「永遠の繋がり」を想起させるマリッジリング。

シンプルでありながら、確かな存在感を放つ程よいデザイン性が魅力です。

＊仕上げはシャイン／ハーフマットから選べます。

◇2026 Year Modelページ

>>https://bridal.vendome.jp/pages/yearmodel(https://bridal.vendome.jp/pages/yearmodel)

ヴァンドーム青山 ブライダル公式サイト：https://bridal.vendome.jp(https://bridal.vendome.jp)

ブライダル公式Instagram：@vendomeaoyama_bridal(https://www.instagram.com/vendomeaoyama_bridal/)