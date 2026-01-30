【ヴァンドーム青山】ブライダルフェア 1月30日より開催
日常のシーンに寄り添い気品のあるデザインが揃う、ヴァンドーム青山のブライダルコレクション。
2026年1月30日（金)～5月10日（日）まで「PRECIOUS WEDDING」と題してブライダルフェアを開催。
ヴァンドーム青山のブライダルフェアでは、おふたりの未来への想いをこめて、素敵なブライダルリングとサービスをご用意しています。
【Special Service】
期間中、下記のサービスをお選びいただけます。（商品内容により異なります。）
・スペシャル ダイヤモンド ルース
・アニバーサリーストーンセッティング
【Special Present】
ブライダルフェア期間中、エンゲージメントリング（ネックレス）またはマリッジリング（ペア）をご成約の方には、ヴァンドーム青山セレクトのプレゼントをご用意しています。
（ご購入金額に応じて、いずれかの特典をお選びいただけます。）
夫婦箸
テオくんリングスタンド
Anniversary Lettered マリッジリングケース
シーリングスタンプセット
ハンカチセット（イニシャル刺繍）
オリジナルジュエリーボックス
◇Bridal Fair -PRECIOUS WEDDING-詳細
>>https://bridal.vendome.jp/pages/bridal_fair(https://bridal.vendome.jp/pages/bridal_fair)
【ブライダル永久保証サービス】
大切なブライダルリングを安心してお使いいただけるように、ヴァンドーム青山ならではの永遠の信頼をお付けいたします。
◇アフターサービスの詳細についてはこちら
>>https://bridal.vendome.jp/pages/after_service
【VENDOME AOYAMA BRIDAL COLLECTION】
花嫁をより美しく輝かせる気品とセンスが光るヴァンドーム青山のブライダルコレクション。
日常のシーンに溶け込み永く愛せる、洗練されたシンプル＆ベーシックなデザインに、細やかな心使いで指を一番美しく見せるラインを、ディテールまで追求しています。
新しくも変わらない美しさは、百貨店の1階でブライダルジュエリーの販売をいち早く始めたパイオニア精神と、高い品質と着け心地を実現するオリジナリティに基づいています。
2026 Year Model
ヴァンドーム青山では、日本人デザイナーが時代の感性に寄り添い確かな技術とクリエイティビティで、「おふたりの記念となる年が、より鮮やかな思い出になるように」と願いを込めて〈イヤーモデル〉をデザインしています。
エンゲージメントリング\352,000～（Pt950,Diamond0.15ct～）
Engagement Ring
〈Eternal-Eclat / エターナル-エクラ〉
ヴァンドーム青山で永く愛される4本爪のシリーズの石座を、「永遠」を意味するエタニティタイプのアームにあしらった、シンプルかつラグジュアリーで正統感溢れるエンゲージメントリング。
アームに敷き詰められたメレダイヤモンドが、センターストーンの輝きを華やかに引き立てます。
マリッジリング\181,500～（Pt950,Diamond〈ﾊｰﾄ&ｷｭｰﾋﾟｯﾄ゛〉）＊スコープ付
Marriage Ring
〈Notre-Lien / ノートル-リアン〉
柔らかく編み込まれたロープをイメージしたフォルムが、「ふたりの絆」や「永遠の繋がり」を想起させるマリッジリング。
ワンランク上のハート＆キューピッドのダイヤモンドが、永遠の愛の証にふさわしい輝きを放ちます。
マリッジリング\159,500～（Pt950）
Marriage Ring
〈Notre-Lien / ノートル-リアン〉
柔らかく編み込まれたロープをイメージしたフォルムが、「ふたりの絆」や「永遠の繋がり」を想起させるマリッジリング。
シンプルでありながら、確かな存在感を放つ程よいデザイン性が魅力です。
＊仕上げはシャイン／ハーフマットから選べます。
◇2026 Year Modelページ
>>https://bridal.vendome.jp/pages/yearmodel(https://bridal.vendome.jp/pages/yearmodel)
ヴァンドーム青山 ブライダル公式サイト：https://bridal.vendome.jp(https://bridal.vendome.jp)
ブライダル公式Instagram：@vendomeaoyama_bridal(https://www.instagram.com/vendomeaoyama_bridal/)