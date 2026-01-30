『AKATSUKA MANIAXX!!刊行記念 赤塚不二夫トリビュート展』2026年2月4日（水）～3月４日（水）

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、JR東京駅改札内・グランスタ東京にて運営する「VINYL」が手掛ける巡回展『AKATSUKA MANIAXX!!刊行記念 赤塚不二夫トリビュート展』を、広島PARCOにある「BOOK PARK CLUB」にて2026年2月4日（水）～3月４日（水）の会期にて開催いたします。

本巡回展では、昨年2月に発売した『AKATSUKA MANIAXX!!』アンソロジー3巻の刊行記念として、各巻ごとのテーマに合わせた赤塚不二夫のトリビュート展を開催。

TシャツアクリルスタンドハンカチステッカートートバッグAKATSUKA MANIAXX!!

9名の個性豊かな作家のフィルターを通して描かれる赤塚キャラクターを楽しめる展示とあって、初回のJR東京駅「VINYL」、続く滋賀県の「ＭｉＴＴＳ ＦｉＮＥ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ」では多くの来場者で賑わいました。

今回は、広島PARCO 9F にある「BOOK PARK CLUB」にて、トリビュート作品の複製原画や、立体作品の展示・販売に加え、Tシャツ、ステッカーなどバラエティ豊かなオリジナル商品をお届けいたします。

ぜひこの機会に、『AKATSUKA MANIAXX!!刊行記念 赤塚不二夫トリビュート展』へ足をお運びください。

【『AKATSUKA MANIAXX!!刊行記念 赤塚不二夫トリビュート展』 開催概要】

■会期：2026年2月4日（水）～3月４日（水）

■会場：BOOK PARK CLUB （広島PARCO 新館9F）

■営業時間：10:00～20:30

■参加アーティスト（敬称略）

編み物★︎堀ノ内／牛木匡憲／グリーンハウス／The TOMODACHI！／スージー甘金／友沢ミミヨ

ムラバヤシケンジ／山崎若菜／吉村宗浩

※入場無料

※会期中無休

【 『AKATSUKA MANIAXX!!』概要（3巻共通）】

■著者：赤塚不二夫

■編集：今 秀生、五十嵐健司、水口麗

■デザイン：渋井史生

■組版：孝学 直、木原香苗

■体裁：A5判/仮フランス装

■定価：各2,000円＋税

■各巻情報

書名：AKATSUKA MANIAXX!! クレイジー・アニマルズ

書名：AKATSUKA MANIAXX!! 恐るべき子供たち

書名：AKATSUKA MANIAXX!! アナーキーおじさん

■著者プロフィール

赤塚不二夫（アカツカフジオ）（著）

1935年旧満州(現・中国東北部)生まれ。

1956年貸本マンガ「嵐をこえて」でデビュー後、トキワ荘に移り住む。 1962年「おそ松くん」が爆発的ヒット、以降「ひみつのアッコちゃん」「天才バカボン」「もーれつア太郎」など人気作を連発し、“ギャグ漫画の王様〞と 呼ばれるようになる。2008年逝去。

【VINYLについて】

「VINYL」は、“何だかわからないけど、気になってしょうがない。”アートを展開する美術雑貨店です。訪れるたびに五感を刺激するアイテムとの出会いをお楽しみいただけます。また、併設するギャラリーでは約2～3週間ごとに展示内容が入れ替わり、国内外のさまざまなアーティスト／作家の個展やグループ展を開催。東京駅構内という立地を最大限に活かし、年中無休の世界一面白いギャラリーを目指しています。

・VINYL

Instagram：https://www.instagram.com/vinyl_tokyo/

X：https://x.com/VinylTokyo

・VINYL GALLERY

Instagram：https://www.instagram.com/vinylgallery_tokyo/

※VINYLに併設しているギャラリー。展示情報やアーティストの作品を紹介します。

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/