【信州の冬を温める】長野県全域から31の銭湯・温泉・サウナ施設が参加！スマホで巡るスタンプラリー企画『信州湯ノ道2026 』を2月6日（金）より初開催

信州湯ノ道 実行委員会

長野県の温浴文化の活性化を目指す信州湯ノ道実行委員会（所在地：長野県佐久市、代表：土屋好司）は、長野県全域から計31施設が参加する周遊型イベント『信州湯ノ道2026』を、2026年2月6日（金）から3月7日（土）まで初開催いたします。 本イベントは、信州湯ノ道LINE公式アカウントを活用したデジタルスタンプラリー形式で、獲得スタンプ数に応じて豪華景品が当たる企画となっています。寒さが厳しい冬の信州で、絶景の温泉や個性豊かな温浴施設で心身ともに温まり、地域の魅力を再発見していただく健康的な冬の旅をご提案いたします。

開催背景：信州の温浴文化を盛り上げ、魅力を再発見してもらいたい

信州湯ノ道 キービジュアル

長野県は、豊かな自然環境と水資源に恵まれており、県内各地に個性豊かな温浴施設が数多く存在します。しかし、都心に比べると銭湯サウナ関連のイベントが少なく、各施設が孤軍奮闘している状況で、県全体としてのムーブメント作りには課題がありました。そこで、私たちは「長野県全体を一同に盛り上げたい」という想いから、県内全域で同時開催するスタンプラリーを企画。健康長寿県と言われる信州で、施設ごとに異なる泉質やロケーションを存分にお楽しみいただき、長野県の温浴文化の魅力を再発見していただきたいと考えています。

■『信州湯ノ道2026』3つの特徴

1. 県内全域から31もの施設が参加。期間はフロの日からサウナの日まで。

北は信濃町から南は飯田エリアまで、長野県内全域の31施設で同時開催いたします。北アルプスを望む絶景露天風呂、地元で長く愛される銭湯、森林浴が楽しめるサウナなど、施設ごとに異なる温浴体験を存分にお楽しみください。開催期間は、フロの日 2月6日（金）からサウナの日 3月7日（土）までの約1ヶ月間です。

県内全域の31施設が参加。エリアを超えて楽しめる。

北信エリア：

川中島温泉テルメDOME、権堂温泉テルメDOME、天然温泉 まめじま湯ったり苑、びんぐし湯さん館、湯の華銭湯 瑞祥 上山田本館、裾花峡天然温泉宿 うるおい館、小布施温泉 あけびの湯、信州須坂温泉 古城荘、信州須坂・関谷温泉 湯っ蔵んど

中信エリア：

湯の華銭湯 瑞祥 松本館、湯々庵 枇杷の湯、長野 塩尻 桑の湯、美肌の湯ロマネット、安曇野蝶ヶ岳温泉 ほりでーゆ～四季の郷

東信エリア：

平尾温泉 みはらしの湯、菱野温泉 常盤館、UU ueda（ユーユーウエダ）、プライベートサウナ軽井沢kaveri、南相木温泉 滝見の湯、佐久平プラザ21、長門温泉 やすらぎの湯、和田宿温泉 ふれあいの湯、あぐりの湯 こもろ、布引温泉 小諸、みづほ温泉 湯楽里館、地蔵温泉 十福の湯

南信エリア：

早太郎温泉 こまくさの湯、露天 こぶしの湯、信州たかもり温泉 御大の館、ふれあい交流センター 大芝の湯、みのわ温泉 ながたの湯

2. アプリのダウンロードは不要。LINEで完結するデジタルスタンプラリー

参加に際して専用アプリのダウンロードは不要です。信州湯ノ道 公式LINEアカウントを友だち登録し、LINEメニュー内のQRカメラで各施設受付のQRコードを読み込むとデジタルスタンプが付与されます。手軽に参加できる仕組みとなっており、幅広い年代の方にお気軽にご利用いただけます。

LINEで完結するデジタルスタンプラリー形式です。

3. 描き下ろしの「湯ノ道デジタルスタンプ」を集めると、豪華景品が抽選で当たる

湯ノ道スタンプは、施設ごとに描き下ろしたオリジナルデザインとなっていますので、31種のスタンプデザインもぜひお楽しみください。そして湯ノ道スタンプを集めると抽選で当たる景品を多数ご用意。その場で使える特典クーポンから、温泉・銭湯・サウナで便利なオリジナルグッズ、温泉無料券など、豪華景品を多数ラインナップしています。2スタンプ賞、4スタンプ賞、8スタンプ賞を順番にクリアして「多分いないけど31スタンプコンプリート賞」を目指してください。

■豪華景品ラインナップ

人気ドリンク、実用アイテム、限定非売品など豪華賞品を多数ご用意。31種のスタンプデザインもお楽しみください。

スタンプ獲得数に応じて景品の内容が変わります。条件をクリアする度に、信州湯ノ道公式LINE内に自動的にクーポンや応募フォームが届くというシンプルな運用で応募も簡単です。

【LINEともだち特典】OFF COLA 割引クーポンをプレゼント（先着1,800名様）

LINE友だち登録すると先着1800名様に、クラフトコーラ「OFF COLA」200円割引クーポンをゲットできます。※本イベント参加施設で使えるクーポンです。※施設ごとに在庫数には限りがございます。

イベント期間中、OFF COLAを100円でお楽しみいただけるクーポンです。【2スタンプ賞】「信州湯ノ道」オリジナルステッカー または「正気のサタン 1本」を全員にプレゼント

2スタンプを獲得すると、限定ステッカーまたはヤッホーブルーイングの微アルコール飲料「正気のサタン」と交換できるクーポンをゲットできます。※この景品の交換可能施設は、指定施設となりますので詳細はLINEにてご確認ください。※配布数にはいずれも数に限りがございます。

【4スタンプ賞】銭湯・サウナで便利なグッズや人気ドリンク、地域特産品などを抽選で60名様以上にプレゼント

4スタンプ獲得で、MOKUタオル、よなよなエール1ケース（24本入り）、オリジナル刺繍タオル、オリジナルソックス、温泉無料券セット、メッシュおふろトートなどが抽選で当たります。長野県ならではの商品も追加準備中です。

【8スタンプ賞】特別な限定非売品グッズを抽選で10名様にプレゼント

8スタンプ獲得すると、あなただけの特別ネーム刺繍入り限定サウナハット、または口元もカバーできる源商店サウナハットタオル[TOTONOWモデル・非売品] が抽選で当たります。

【多分いないけど31スタンプコンプリート賞】豪華宿泊券・サウナ利用券を抽選で1名様にプレゼント

そして、全31スタンプを獲得すると、菱野温泉 薬師館 1泊2食付きご宿泊券（2名1組） & SAUNA SPACE TOJIBA（120分・2名利用）が抽選で1名様に当たります。

■期間中の特別熱波イベントも開催予定！

イベント期間中、対象のサウナ施設にて熱波師を招聘したスペシャル熱波イベントも開催いたします。内容が決まり次第、公式SNS（Instagram）にて順次発表予定ですので、ぜひフォローいただきご確認ください。

【開催予定の熱波イベント】

・2月20日 川中島温泉テルメDOME 五塔熱子さん来場 スペシャルアウフグース開催！

・2月21日 権堂温泉テルメDOME 五塔熱子さん来場 スペシャルアウフグース開催！

※上記以外のイベントを現在追加調整中です。

※各イベント日時の詳細、ご予約方法などは各施設へお問い合わせください。

■信州湯ノ道 実行委員会からのコメント

土屋 好司（株式会社grace）

信州湯ノ道実行委員会 代表 土屋 好司（株式会社grace）

「長野県の冬は寒さが厳しいですが、だからこそ『お湯』や『蒸気』の温かさが心身に染み渡ります。今回31もの施設様が手を取り合い、このような広域連携が実現したことを大変嬉しく思います。皆様には、ぜひこの機会に馴染みの施設だけでなく、少し足を延ばしていただき新しいお気に入りの場所を見つけていただければ幸いです。このイベントが、信州の定番イベントとなるよう育ててまいります。」

武田 智幸（株式会社GEN）

信州湯ノ道実行委員会 副代表 武田 智幸（株式会社GEN）

「出身地である長野県のイベントに関われることをとても光栄に感じています。自然豊かな長野県で、空気が澄んだこの時期に入るお湯は本当に格別です。絶景の露天風呂、復活した銭湯、森のサウナなど施設ごとに魅力も異なります。施設周辺の散策なども含めた体験として、存分にお楽しみいただけたらとても嬉しいです。」

■開催概要

・ 名称: 信州湯ノ道2026

・ 開催期間: 2026年2月6日（金）～2026年3月7日（土）

・ 対象施設: 長野県内の温浴施設31店舗 ※詳細以下参照

・ スタンプラリー参加費: 無料（※各施設の入浴料が別途必要です）

・ 主催: 信州湯ノ道実行委員会（株式会社grace、株式会社GEN）

・ 協賛: ヤッホーブルーイング、サウコレ！、黒匠庵、軽井沢ナビ、OFF COLA、FULO＆

・ 後援: 佐久市観光協会、こもろ観光局、FM軽井沢、源商店、TOTONOW

・ 信州湯ノ道 公式WEBサイト: https://shinshu-yunomichi.jp/

・ 信州湯ノ道 公式Instagram: https://www.instagram.com/shinshu_yunomichi

・ 信州湯ノ道 公式LINEアカウント: https://lin.ee/FE3LnTi

※スタンプラリーの参加方法・景品・注意点などの詳細等は、上記の信州湯ノ道公式WEBサイト、信州湯ノ道公式LINEアカウントにてご確認ください。

・参加施設一覧

北信エリア：

川中島温泉テルメDOME、権堂温泉テルメDOME、天然温泉 まめじま湯ったり苑、びんぐし湯さん館、湯の華銭湯 瑞祥 上山田本館、裾花峡天然温泉宿 うるおい館、小布施温泉 あけびの湯、信州須坂温泉 古城荘、信州須坂・関谷温泉 湯っ蔵んど

中信エリア：

湯の華銭湯 瑞祥 松本館、湯々庵 枇杷の湯、長野 塩尻 桑の湯、美肌の湯ロマネット、安曇野蝶ヶ岳温泉 ほりでーゆ～四季の郷

東信エリア：

平尾温泉 みはらしの湯、菱野温泉 常盤館、UU ueda（ユーユーウエダ）、プライベートサウナ軽井沢kaveri、南相木温泉 滝見の湯、佐久平プラザ21、長門温泉 やすらぎの湯、和田宿温泉 ふれあいの湯、あぐりの湯 こもろ、布引温泉 小諸、みづほ温泉 湯楽里館、地蔵温泉 十福の湯

南信エリア：

早太郎温泉 こまくさの湯、露天 こぶしの湯、信州たかもり温泉 御大の館、ふれあい交流センター 大芝の湯、みのわ温泉 ながたの湯

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

信州湯ノ道実行委員会

広報担当：武田（株式会社GEN）

Email：info@gen-firm.jp

※画像素材の提供や、実行委員代表への電話取材・インタビュー取材も可能です。お気軽にお問い合わせください。