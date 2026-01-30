予約殺到につき発売前重版決定！　日本で唯一のアザラシ専門保護施設が贈る癒しのフォトエッセイ『もっとアザとく、自分ラシく』

株式会社朝日新聞出版

2026年2月6日発売予定のオホーツクとっかりセンター著『もっとアザとく、自分ラシく』の予約が発売前から想定を大きく上回っています。1/30（金）に朝日新聞出版は、異例の「発売前重版」を決定しました。本書は、可愛さ満点のアザラシ写真と、生きるヒントに満ちた言葉が詰まった「アザラシ啓発書」として幅広い層の関心を集めています。

著者のオホーツクとっかりセンターとは？

北海道紋別市にある、日本で唯一のアザラシ専門の保護施設。1987年にケガや衰弱したアザラシの保護を目的にスタートし、現在は20頭以上のアザラシを保護・飼育中。名称の「とっかり」はアイヌ語で「アザラシ」の意味。センターは、保護活動や飼育・展示を行う「アザラシランド」と、えさやり体験ができる「アザラシシーパラダイス」の2エリアからなり、国内でも珍しい「アザラシづくし」の施設として親しまれている。

書籍の内容

『もっとアザとく、自分ラシく』は、アザラシたちの愛らしい写真とともに、日常を軽やかにする「生きるヒント」が凝縮された一冊です。著者であるオホーツクとっかりセンターの飼育展示係長・渡辺美玖さんが、日常の中で出会ったアザラシたちの姿から感じた「自分らしく生きるための言葉」を優しい筆致で綴っています。

※本書の印税は、全額がアザラシの保護活動のために使われます。

▽ 収録テーマ（一部）

「ちょっとくらいヘコむ日があってもいい」

「一歩進んで、二歩下がっても良い」

「たまにはサボる日があったっていい」

「可能性を信じる、可能性を広げる」

アザラシの生態はもちろん、保護活動の裏話、飼育員ならではの実感がつづられており、動物好きだけでなく、日々をがんばる全ての人の背中をそっと押す構成になっています。

読者さまからの反響もすごい！（一部）

発売前からすでに、朝日新聞出版には書籍への期待の声も届いています！

「アザラシの写真に癒されるのはもちろん、エッセイが気になっています」

「アザラシと一緒にいる飼育員さんだからこそのお写真や文章が楽しみです！」

「とっかりのインスタフォローしていますが、いつも文才がすごいと思っていました。まとめて読める企画を作ってくれて、ありがとうございます。」

書籍概要

『もっとアザとく、自分ラシく』

オホーツクとっかりセンター

（飼育展示係長 渡辺美玖）

出版社：朝日新聞出版

発売日：2026年2月6日（金）

価格：1,650円（税込）

ISBN：978-4-02-332454-1

https://www.amazon.co.jp/dp/402332454X

発売前重版決定により、初版に続く追加部数も確保され、より多くのみなさまに届く準備が整いました。