『アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」』にて販売された「あみあみ」商品が一部受注開始。
フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」』で販売された「オペぬいEX マドロックの巨像」「らばぴーく！ ラバー缶バッジ」「らばぴーく！ ひっかけアクリル」「マスコットラバーキーホルダー」「危機契約 書類ケース ＃3浄罪」を、2026年4月予定で発売いたします。
■アークナイツ オペぬいEX マドロックの巨像
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：5,500円(税込)
□サイズ：約H200mm×W220mm
□素材：綿、ポリエステル
□発売日：2026年4月予定
□発売元・販売元：あみあみ
『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」に特別版としてマドロックの巨像が登場！
おしるこ先生による描き起こしイラストにて描かれた巨像のぬいぐるみを再現しました！
通常のオペぬいより一回り大きなサイズの特別版になります。オペぬいマドロック(別売り)と並べてあげてください。
【製品ページはこちら】(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04747806&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ らばぴーく！ ラバー缶バッジ
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各1,000円(税込)
□サイズ：約Φ57mm
□素材：鉄・PVC
□発売日：2026年4月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
アーミヤ / ティフォン / ペペ / ラップランド
(全4種)
『アークナイツ』より、描き起こしのデフォルメイラストを使用したラバー素材の缶バッジが登場！
ラバー特有の立体感やマットな質感が楽しめる、新感覚の缶バッジです。
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%89%E3%81%B0%E3%81%B4%E3%83%BC%E3%81%8F%EF%BC%81%20%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%BC%E7%BC%B6%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B8&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ らばぴーく！ ひっかけアクリル
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各1,100円(税込)
□サイズ：約H75mm
□素材：アクリル
□発売日：2026年4月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
アーミヤ / ティフォン / ペペ / ラップランド
(全4種)
『アークナイツ』より、描き起こしのデフォルメイラストを使用したアクリルマスコットが登場！
引っ掛けパーツの幅が調整可能の為、思い思いの場所に引っ掛けが可能です。
モニターなどに引っ掛ければ、物陰からこちらの様子をこそっと伺うオペレーターを楽しめます。
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%E3%81%B2%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%81%91%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ マスコットラバーキーホルダー
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各900円(税込)
□サイズ：約60mm
□素材：PVC
□発売日：2026年4月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
深溟のプレデター / 大祭司 / ドリー / ロスモンティス
(全4種)
『アークナイツ』より、マスコットキャラクターのラバーキーホルダー第3弾が登場です。
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_st_list_preorder_available=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ 危機契約 書類ケース #3浄罪
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：2,500円(税込)
□サイズ：A4
□素材：合皮
□発売日：2026年4月予定
□発売元・販売元：あみあみ
『アークナイツ』より、危機契約をテーマにした書類ケースです。
今回は#3浄罪をイメージしたカラーになっています。
【製品ページはこちら】(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04747819&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
