『プロサッカークラブをつくろう！2026』本田圭佑選手コラボイベント開催！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』（以下、『サカつく2026』）について、2026年1月29日（木）より、本田圭佑選手とのコラボイベントを開催中です。

■本田圭佑選手とコラボした特別なイベントやミッションなどが登場！

開催期間：2026年1月29日（木）メンテナンス後～2月17日（火）メンテナンス開始まで (JST)

本田圭佑選手とのコラボを記念して、SSRおよびSR特別練習カードが無料で獲得できるイベントや、SP選手「★3 RM 本田圭佑」が獲得できるコラボ期間限定のスカウトを開催中です。さらに、ショップではコラボ期間限定のパックが登場！

▼スペシャルコラボサカつくチャレンジ

コラボ期間限定イベント「スペシャルコラボサカつくチャレンジ」では、期間中、「サカつくモード」で獲得した「サカつくポイント」の累計獲得量に応じて、特別練習カード「SSR【新たな世界への挑戦】本田圭佑」など豪華報酬が獲得できます。どうぞお見逃しなく！

【サカつくチャレンジとは？】

イベント開催期間中に「サカつくモード」で試合を行うと「サカつくポイント」を獲得することができ、ポイントの累計獲得量に応じて特別練習カード「SSR【新たな世界への挑戦】本田圭佑」（最大1枚）、「SR【無限の可能性】MAJIDE」（最大3枚）をはじめ、SP選手や特別練習カードの強化に役立つ育成アイテムなど、さまざまな報酬が獲得可能です。

さらに、期間中の累計ポイント獲得量で競うランキングイベントが登場します。上位にランクインすると、特別な称号や1,000 GBが手に入ります。

期間中に「サカつくモード」をプレイして、多くの報酬を手に入れましょう！

※「サカつくポイント」は、リーグLvが高いほど多くのポイントを獲得できます。

※「スペシャルコラボサカつくチャレンジ」の詳細は以下をご確認ください。

https://segafcchampions.sega.com/ja/news/ca5071d71a427d14e69a40ddd6f0e265f286c0ff000080/

▼コラボ期間限定ミッション開催！

コラボ期間中限定で登場するミッションをクリアすると、GB（最大2100個）や「SR【無限の可能性】MAJIDE」1枚が入手できます。本コラボでしか入手できない特別練習カードとなりますので、ぜひ獲得しましょう！

※ミッション内容はホーム画面の「ミッション」よりご確認ください。

▼SP選手「★3 RM 本田圭佑」が登場するコラボスカウト開催！

「★3 RM 本田圭佑」が登場する期間限定コラボスカウトを開催中です。

「★3 RM 本田圭佑」は、低確率でカードに直筆サイン入りの特別バージョンを獲得できます。

※サイン入りカードと通常カードの性能は同じで、カードデザインのみ異なります。

※ゲーム内の仕様変更により「本田圭佑をつくろうキャンペーン」で決定したポジション「オフェンシブミッドフィールダー」から「RM」にポジション変更を行わせていただきました。

スカウトの詳細は以下をご確認ください。

・本田圭佑選手ピックアップスカウト

本スカウトは、RBまたはGBでひくことができ、1回（300RB/GB）または10回（3,000RB/GB）でひくことができます。また、1日1回限定で100RBを使用して1回ひくことができます。

※排出されるSP選手の確率詳細につきましては、ガチャ画面の「提供割合表示」からご確認ください。

・【RB限定】本田圭佑選手ピックアップスカウト

3,000RBでひくことができる10回スカウトで、★3SP選手が1人確定で獲得できます。本スカウトは開催期間中1回限りひくことができます。

※排出されるSP選手の確率詳細につきましては、ガチャ画面の「提供割合表示」からご確認ください。

▼本田圭佑選手オファーパック

ショップにて、RBと「SSR【新たな世界への挑戦】本田圭佑」1枚が手に入るコラボ期間限定のオファーパックを販売中です。

※オファーパックの詳細は以下をご確認ください。

https://segafcchampions.sega.com/ja/news/ca5071d71a427d14e69a40ddd6f0e265f286c0ff000080/

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは

『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。

明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得し、Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグなど、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFCとのコラボがゲーム内で実現します。

※画像は開発中のものです。

＜タイトル概要＞

タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026

対応機種：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）

配信開始日：2026年1月22日

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)JFA (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission./ (C)SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。