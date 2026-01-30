【導入事例】「見積・受注・ラベル・報告書」がExcelでバラバラ…を一括統合｜英光ライティングが「ドキュパカ！受注AI」を導入

株式会社アルパカ

株式会社アルパカ（大阪市、代表取締役：石垣翔太、以下アルパカ）は、特殊照明器具の設計・製造を手掛ける英光ライティング株式会社（大阪市、代表取締役：染谷英太郎、以下英光ライティング）にて、「ドキュパカ！受注AI」が導入されたことをお知らせいたします。

本取り組みは、中小製造業の現場で課題となりやすい「紙・Excel依存」「メール受注の転記負担」「担当者の暗黙知に依存した判断」「工程進捗の共有遅れ」といった課題の解消を目的に、AIによる標準化・自動化を推進するものです。

導入前の課題

英光ライティング様は、多様な個別案件に対応する一方、受注～工程管理において次の課題を抱えていました。

- メールで届く注文・見積依頼の情報を手作業でExcel受注台帳へ転記しており、工数と入力ミスが発生- 図面や添付ファイル、案件情報が分散し、過去案件の検索や引き継ぎに時間がかかる- 見積書・受注管理・案件管理・報告書・ラベル発行など出力するたびに、独立した各Excelファイルへ同じ内容を転記する必要があり、コピペ・確認・共有に手間がかかる- 汎用ツールを試したものの、現場の業務フローに合わず定着しない状態が続いていた導入の背景と選定理由

「受注情報の整理と共有を仕組み化し、担当者ごとの差を抑えたい」という課題から、「ドキュパカ！受注AI」を採用いただきました。評価ポイントは以下です。

- 受信メールに添付された注文書ファイルの内容をAIが解析し、受注処理を自動化（手入力を不要に）- 図面・添付ファイルなど関連情報を案件に紐付け、検索が可能になる- 進捗を一元化し、共有のスピードを上げられる- 現場の運用に合わせて設計できる導入後の取り組み- 受注処理の自動化（メール受注の登録支援）受信メールに添付された注文書ファイルの内容をAIが解析し、受注処理を支援します。また、図面など追加情報が後からメールで届くケースも多いため、受注データとの紐付けを行うことで、転記負担の軽減とミス抑制につなげます。- 担当者別の画面設計で、タスク管理をしやすく（現場が把握しやすいUI）見積・設計・組立・出荷などの工程状況を把握できるよう業務別に画面を設計。自身の作業に集中でき、次に何をすべきかが分かる導線を整備しました。- 帳票作成の負荷軽減箱ラベル、名板シール、出荷報告書など、転記が発生しやすい帳票作業をアプリ内に集約。情報を整備することで、作成・印刷の手間を削減します。今後の展望

英光ライティング様では、蓄積される受注・工程データを基盤として、属人化のさらなる低減と技術継承、業務の標準化を推進していく予定です。アルパカは引き続き、現場に根付く運用設計と改善を伴走し、中小企業の業務効率化と製造業DXを支援してまいります。

英光ライティング株式会社 代表取締役 染谷 英太郎 氏 コメント

「展示会でアルパカさんとお会いし、最終的に「若い会社やから」という点でお願いすることにしました。

実績が豊富な会社は安心感もありますが、当社の案件は一つひとつが個別で、少しややこしい部分もあります。過去の型にはめるより、当社のやり方に合わせて一緒に作ってくれることの方が大事と感じました。

以前は、見積・受注台帳・図面・ラベル・報告書がExcelやメールに分散していて、探したり転記したりするだけで時間がなくなっていました。過去の案件も追いにくく、結果的に誰かの記憶に頼る場面が多かったのが実情です。

現在は、メール受注や添付ファイルを案件ごとにまとめ、進捗も見える化していく途中です。少人数でも回せる土台づくりと、引き継ぎのしやすさを整えていきたいと考えています。

また、当社が大事にしているのが「0報（ゼロほう）」です。トラブルや遅れの兆しは、隠してしまうと手遅れになります。気づいた時点ですぐ共有し、早めに手を打つ文化を根付かせたい！

今回の仕組みは、その文化を回していくためのええ土台になると感じています。今後も要望を出しながら、仕組みを進化させていきたいと思っています。」

英光ライティング株式会社について

英光ライティング株式会社は、大阪市城東区に拠点を置く、照明器具の設計・製造・販売を行う専門メーカーです。LEDや非常用照明を中心に、OEM生産や特注器具、板金工作物の制作に強みを持ちます。

2025年大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」のオフィシャルパートナーを務めるなど、確かな技術力で実績を重ねています。

代表者：代表取締役 染谷 英太郎

所在地：大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目5番14号

事業内容：照明器具の設計・製作・販売、OEM製品の生産

URL：https://www.eikol.co.jp/

株式会社アルパカについて

株式会社アルパカは、中小製造業の紙・Excel依存業務をAIで自動化する「AI文書管理サービス『ドキュパカ！』」などのDXソリューションを提供しています。

代表者：代表取締役 石垣 翔太

所在地：〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-5-33 新大阪飯田ビル1F だいしんシェアオフィスYUMEARATA内

事業内容：AI文書管理サービス『ドキュパカ！』の開発、DX支援、AI活用コンサルティング

URL：https://al-pa-ca.com/