【JPIセミナー】「サイバー空間の脅威情勢と警察の取り組み」2月18日(水)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、警察庁 サイバー警察局 サイバー企画課長 阿久津 正好 氏を招聘し、サイバー空間の脅威情勢と警察の取り組みについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17687(https://www.jpi.co.jp/seminar/17687?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

警察「サイバー特別捜査部」の国際共同捜査／ランサムウェア脅威と企業の防衛戦略

サイバー空間の脅威情勢と警察の取り組み

〔開催日時〕

2026年02月18日(水) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

警察庁

サイバー警察局

サイバー企画課長

阿久津 正好 氏

〔講義概要〕

サイバー空間を取り巻く環境は絶えず変容しており、ランサムウェア被害が高水準で推移するとともに、フィッシングによるものとみられる不正送金被害の増加、情報窃取を企図した不正アクセス被害の発生等、サイバー空間をめぐる脅威が極めて深刻な情勢が続いております。

本講演では警察において把握しているサイバー空間の脅威の情勢、ランサムウェアの被害事例等についてご説明した上で、こうした情勢に対する警察の取り組み、たとえば、サイバー特別捜査部における国際共同捜査の事例、官民連携の取り組みに加え、企業が取るべき対応策等について概説します。

〔講義項目〕

１. サイバー空間をめぐる脅威情勢

２. 警察の取り組み

３. 企業がとるべき対応策

４. 今後の課題

５. 関連質疑応答

６. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,380円（税込）

特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17687(https://www.jpi.co.jp/seminar/17687?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。