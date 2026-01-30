株式会社エンミッシュ、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」営業代行会社カテゴリにて総合1位を獲得

株式会社エンミッシュ

株式会社エンミッシュ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河原 義平）は、スマートキャンプ株式会社が運営するSaaS比較サイト「BOXIL」において発表された「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の営業代行会社カテゴリにて、総合部門・大企業部門・中小企業部門の3部門すべてで1位を獲得したことをお知らせいたします。

本受賞は、当社が提供するBtoBセールスコンサルティングサービスが、企業規模を問わず多くのユーザーから高い関心と評価を得ていることを示すものです。

■BOXIL資料請求数ランキングとは

「BOXIL資料請求数ランキング」とは、SaaS比較・資料請求プラットフォーム「BOXIL」上で行われた資料請求数をもとに、スマートキャンプ株式会社が独自に集計・発表するランキングです。

今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日の期間における資料請求データを対象に集計されています。

エンミッシュは営業代行会社カテゴリにおいて、

総合部門：すべての企業規模を対象とした資料請求数

大企業部門：従業員1,000名以上の企業からの資料請求数

中小企業部門：従業員1,000名未満の企業からの資料請求数

それぞれで最も多くの資料請求を獲得し、3部門で1位に選出されました。

※ランキングの詳細は以下よりご確認いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

https://boxil.jp/ranking/archive/2025-half/sc-sales_outsourcing/

■受賞の背景

エンミッシュのBtoBセールスコンサルティングサービスは、単なる営業代行や一時的なリソース提供にとどまらず、

- 事業・市場・顧客構造を踏まえたセールス戦略設計- Salesforceを中心としたデータ基盤・業務フロー構築- インサイドセールス／フィールドセールス／BPOの実行支援- 内製化・再現性を見据えたナレッジ移管

といった支援を行うことで、「成果が出続ける営業体制づくり」を実現してきました。

こうした成果に直結する支援スタイルが評価され、企業規模を問わず多くのユーザーから資料請求という形で支持を集めたことが、今回の受賞につながっています。

■BtoBセールスコンサルティングサービスの紹介

エンミッシュのBtoBセールスコンサルティングサービスは、成長企業が直面する「売上成長の壁」を突破するための包括的な支援を提供しています。

主な支援内容は以下の通りです。

- セールス戦略・KPI設計- Salesforceを中心としたCRM／MA／SFA構築・活用支援- インサイドセールス・営業組織の立ち上げ／改善- レジデントセールス（エンミッシュのセールス人材が現場に常駐し、営業活動を透明化）によるナレッジ・ノウハウの迅速な共有・資産化- BPO・営業代行による実行支援- データ活用による再現性の高い営業プロセス構築

■代表取締役社長 河原義平 コメント

この度は「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」において、営業代行会社カテゴリ総合1位をはじめ、3部門すべてで1位を獲得できたことを大変光栄に思います。

本受賞は、私たちのサービスを検討し、期待を寄せてくださった多くの企業の皆様の存在があってこその結果です。

エンミッシュはこれからも、単なる支援会社ではなく「事業成長の当事者」として、お客様と並走し続けてまいります。

■株式会社エンミッシュ 採用情報

現在エンミッシュでは、事業拡大にともない一緒に会社・事業を拡大していくメンバーを募集しています。

最新の採用情報は、下記のサイトをご確認ください。

https://enmish.co.jp/recruit/

■株式会社エンミッシュについて

当社はデジタルとセールスで次世代を担うすべての企業の成長を加速する存在でありたいと考えております。

多くの成長企業の方々と仕事をさせていただく中で、DXとセールス領域で該当人材が不足しており、便利なサービスや技術を企業成長に結び付けることができない企業が増えています。

そんな業界構造の改革を前提として、当社は高い専門性と技術を活かし、事業成長を前提とした「デジタル＆セールスの民主化」を実現し、社会に還元していくことで社会をよりよくできると信じています。

Salesforceを中心としたSaaSシステムの構築・運用、DXコンサルティング、BtoBセールスコンサルティング、BPO、インターネット広告、幅広いソリューションを通して、持続的経営を目指してまいります。

■会社概要

会社名 ：株式会社エンミッシュ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番1号 いちご恵比寿グリーングラス7F

設立 ：2022年4月1日

代表取締役：河原 義平

事業内容 ：Salesforceコンサルティング事業/BtoBセールスコンサルティング事業/インターネット広告事業

本件に関する問い合わせ先：https://enmish.co.jp/contact/