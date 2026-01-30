【最大34%OFF！第2回Amazonスマイルセール】 INNOCN 27～32インチ Mini LEDモニターが特価！映像体験を次の次元へ。

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

Mini LED技術が生み出す、深みのある黒と鮮やかな表現力。

細部まで引き締まった映像表現で、画面の世界に没入できます。

映像制作からゲーム、日常のエンターテインメントまで。

多彩なシーンに対応する、バランスの取れた一台。

セール期間：2026年1月27日(火) 9:00 ～ 2026年2月2日(月)

※期間中であっても、在庫がなくなり次第、販売終了となります。

対象製品：GA27V1M / GA32V1M / 27M2V / 32M2V

GA27V1M：25% OFF

INNOCN 27インチ デュアルモニター MINILED QD量子ドット 4K@160Hz/FHD@320Hz Type-C給電

通常価格: \98950

セール価格: \73999（税込）

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-GA27V1M-0128)

GA32V1M（23% OFF）

INNOCN 32インチ デュアルモニター MINILED QD量子ドット 4K@160Hz/FHD@320Hz Type-C給電

通常価格: \112500

セール価格: \86439（税込）

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-GA32V1M-260128)

27M2V（33% OFF）

INNOCN 27インチ MiniLED 4K ゲーミングモニター 銀 2304分割

通常価格: \86338

セール価格: \57999（税込）

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-27M2V-0128)

32M2V（34% OFF）

INNOCN 32インチ ミニLED 4K ゲーミングモニター 銀 2304分割

通常価格: \112000

セール価格: \72999（税込）

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-32M2V-0128)

圧倒的なコントラストと精細な色再現により、

仕事もエンタメも、より快適で上質な体験へ。

期間限定・数量限定の特別価格。

この機会にぜひご検討ください。