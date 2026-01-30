株式会社日硝ハイウエー アスリート社員（第１期）を募集開始

株式会社日硝ハイウエー

株式会社日硝ハイウエー（本社：三重県津市、代表取締役：杉本健司、以下 当社）は、物流で培ってきた『運ぶ力』を、スポーツの世界で『挑む力』へとつなげていくプロジェクト「NHW SPORTS DRIVE」の一環として2027年４月に「ウエイトリフティング部」と「陸上競技部」を創設します。

つきましては、アスリート社員（第１期）の募集概要ならびに採用スケジュールをお知らせいたします。

鈴鹿物流センター 社屋

〇 募集概要（第１期）

募集対象：アスリート社員（第１期）

※第１期では、全国大会上位成績等の実績のある方を対象としたトップアスリート採用を行います。

対象競技：ウエイトリフティング／陸上競技（トラック種目）

入社予定日：2027年４月１日

募集要項掲載先：「NHW SPORTS DRIVE」公式サイト（https://nhw-sports.jp）

アスリート支援体制：仕事と競技の両立の中で、選手が挑戦を継続できるよう、以下の支援体制を整備していきます。

・時間設計：トップアスリートには、練習と仕事の両立を考えた特別な勤務体制を用意しています。

・練習環境：鈴鹿市の鈴鹿第一センター内にウエイトリフティング練習場を整備します。

・活動支援金：競技成績に応じた支援金制度があります。

※その他にも、様々な支援制度を用意しています。

〇 2027年卒業者 採用スケジュール

2026年１月30日（金） 募集開始・第１次選考：書類審査※締切：２月28日（土）必着

2026年２月10日（火） 第１回会社説明会（詳細は後述）

2026年２月14日（土） 第２回会社説明会（詳細は後述）

2026年３月10日（火） 第２次選考：面接試験・筆記試験（三重県津市内）

2026年３月中旬頃 最終選考：役員面接（三重県津市内）

※日程は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトにてお知らせします。

〇 会社説明会

２月10日（火）および２月14日（土）の会社説明会は、株式会社日硝ハイウエースポーツドライブ事務局（三重県津市寿町18-15 CSビル6F）にて、13時～14時で開催いたします。

事前予約制とさせていただきますので、以下のメールアドレスへ必要事項をご記入の上、お申し込みください。なお、予約の締切りは、開催日の３日前とさせていただきます。

〔送り先〕info@nhw-sports.jp

〔必要事項)１.お名前（ふりがな）、２.お電話番号（携帯）、３.所属先（学校名）、４.年齢・学年、５.実施競技名。

※ご予約をいただいた方には２日以内に確認のメールを入れさせていただきます。万が一、届かない場合は、お手数をおかけいたしますが、事務局までお電話（059-271-5950）をお願いいたします。

※諸事情により個別での説明を希望される場合は、「NHW SPORTS DRIVE」公式サイト（https://nhw-sports.jp）より、お問い合わせください。

〇 提出書類（第１次選考）

履歴書・競技実績書（任意様式）・職務経歴書（中途採用の場合）

書類送付先

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル６F

日硝ハイウエー スポーツドライブ事務局 人事担当宛

鈴鹿第二物流センター

〇 会社概要（本社）

商号：株式会社日硝ハイウエー

本社：三重県津市戸木町4857-13

設立：1967年６月22日

HP：https://www.nhw.co.jp

〇 本件に関するお問い合わせ先

株式会社日硝ハイウエー スポーツドライブ事務局

担当：橋川・下部

TEL：059-271-5950（平日 10:00～17:00）

E-mail：info@nhw-sports.jp