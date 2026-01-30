ルビー・グループ株式会社

ECサイトの構築から運用、デジタルマーケティングまで一気通貫で支援するルビー・グループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩田 進、以下「当社」）は、2025年の1年間を通じて蓄積された実測データに基づき、生成AI（ChatGPT, Perplexity, Gemini等）およびGoogle AIO（AI Overview）がWeb集客に与える影響を分析したホワイトペーパーを公開いたしました。

2025年度、生成AIの急速な普及によりWeb集客のルールは劇的な変化を遂げました 。従来の検索エンジン（SEO）に加え、AIエンジンからの流入が企業の新たな集客の柱として台頭しています。

2025年度 生成AI集客の主要発見事項

当社が支援・管理するWebサイト群のアクセス解析ログ（GA4等）およびGoogle Search Consoleデータを解析した結果、以下の事実が判明しました。

- 流入数の爆発的増加： 2025年1月～12月の推移において、生成AI経由の流入成長率はBtoBで前年比+752%、BtoCで+310%に達しました 。- Google AIOの影響拡大： 2025年3月14日のコアアップデートを機に、Google検索結果でのAI回答出現率が20%以上増加しました 。- BtoC領域の急成長： 第4四半期(Q4)にかけて、BtoC通販サイトでの成長指数は第2四半期比で12.5倍に急増。購買行動における「比較検討」フェーズでのAI利用が一般化しています。ユーザー行動の変化：「ググる」から「AIに訊く」への不可逆的な変化

「ググる」から「AIに訊く」への移行 ユーザーは複数のサイトを回遊する手間を省き、AIによる要約と回答を重視するようになりました。Google検索においてもAIによる要約機能（AIO）が標準化され、検索結果のトップにAIの回答が表示される仕組みが一般化しています。

多様化するAIエンジンと進化する購買体験 ChatGPT、Perplexity、Claude、Grokといった主要AI検索エンジンがシェアを広げています。特に米国を筆頭に、ChatGPT内での「検索→比較→購入」までを完結させる機能が実装されるなど、ブラウザを介さない直接的なコンバージョン動向も加速しています。

ルビー・グループの取り組み

AIに「引用」され、信頼されるための独自のサイト構築戦略を強化しています。

- 「信頼性の高い一次情報」とE-E-A-Tの追求: AIは信頼できない情報を排除する傾向にあります。ルビー・グループでは、経験・専門性・権威性・信頼（EEAT）を重視し、独自の調査データや専門家の知見を盛り込んだ「AIに引用されやすいコンテンツ」を企画・制作しています。- ユーザーの「問い」に直接答えるキーワード戦略: 従来の単一キーワード対策から、ユーザーがAIに投げかける「質問（プロンプト）」を想定したコンテンツ制作へシフト。自然言語処理に適した文脈づくりを行っています。- AIフレンドリーな構造化データ対応: ECサイトにおいては、商品詳細ページが直接AIにピックアップされる割合が高まっています。外部ツールを用いて「ユーザーが何を聞いているか」を詳細に分析し、その回答に最適化された構造化データ（Schema.org等）の修正・実装を行うことで、AIが情報を正確に読み取れる環境を整備しています。ホワイトペーパー(完全版)のダウンロード・無料診断について

本リリースの内容をより詳細に解説したホワイトペーパーをご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

また、法人運営のECサイト限定で、貴社サイトが「AIに選ばれる状態か」を判定する「生成AI流入無料診断」も実施しております。

