劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、デンジと夜の学校のプールで過ごすレゼがフィギュア化。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、セガ フェイブのホビーブランド「S-FIRE」より、「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』　フィギュア　レゼ」を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



●劇場版『チェンソーマン レゼ篇』　フィギュア　レゼ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194615&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』　フィギュア　レゼ




【製品情報】


□参考価格：22,000円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：S-FIRE


【サイズ】全高約250mm


【素材】PVC、ABS



原型制作：吉田瑞生/エムアイシー


彩色：PLAMODE/エムアイシー



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。




















『私が全部 教えてあげる』



劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、デンジと夜の学校のプールで過ごすレゼをS-FIRE(エスファイア)がフィギュア化。


服の皺や足の指など、細部まで追求された造形。


微笑んだ唇の立体感や少しだけ赤らんだ頬、こちらを見据える視線など、どこかあどけなさが残る表情にも、こだわりを詰め込みました。



是非、お手元にお迎えいただき、S-FIREならではの表現をお楽しみください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



●劇場版『チェンソーマン レゼ篇』　フィギュア　レゼ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194615&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


【今回ご紹介した製品を含む、『チェンソーマン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=25675&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社



【店舗情報】


