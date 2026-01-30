劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、デンジと夜の学校のプールで過ごすレゼがフィギュア化。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、セガ フェイブのホビーブランド「S-FIRE」より、「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 フィギュア レゼ」を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
●劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 フィギュア レゼ
■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 フィギュア レゼ
【製品情報】
□参考価格：22,000円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：S-FIRE
【サイズ】全高約250mm
【素材】PVC、ABS
原型制作：吉田瑞生/エムアイシー
彩色：PLAMODE/エムアイシー
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
『私が全部 教えてあげる』
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、デンジと夜の学校のプールで過ごすレゼをS-FIRE(エスファイア)がフィギュア化。
服の皺や足の指など、細部まで追求された造形。
微笑んだ唇の立体感や少しだけ赤らんだ頬、こちらを見据える視線など、どこかあどけなさが残る表情にも、こだわりを詰め込みました。
是非、お手元にお迎えいただき、S-FIREならではの表現をお楽しみください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社
