ピンク・フロイド/クイーンの全天周映像作品の延長上映決定！ピンク・フロイド「The Dark Side Of The Moon」/クイーン「QUEEN -HEAVEN-」

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

2026年2月9日(月)より英国を代表する伝説のロックバンド、ピンク・フロイドのプラネタリウム・ショー「The Dark Side Of The Moon」、そしてクイーンのフルドーム・ミュージックショー「QUEEN -HEAVEN-」の延長上映が決定しました。

この2作品は1月2日(金)～2月6日(土)の期間限定上映を予定しておりましたが、土日を中心に満席が続く大盛況を受けこの度延長上映が決定しました。

本日より、延長上映全上映日程のオンランチケットを販売開始しました。

▼ピンク・フロイド「The Dark Side Of The Moon」

PinkFloyd_KV

1973年2月27日、ピンク・フロイド8作目のスタジオ・アルバム『狂気』の初披露となる記者発表がロンドンのプラネタリウムで開催されました。

プラネタリウムのドームには『狂気』の楽曲と共に、星や星座、宇宙のビジュアルが映しだされました。このイベントは当時大きな話題集め、これをきっかけにアルバムは現在までに5,000万枚以上の世界的なセールスを記録します。

プラネタリウムと密接な関係を持つアルバム『狂気』。このアルバムの真価を体験する場所として、そしてピンク・フロイドがデビュー以来試みてきたヴィジュアルとサウンドの融合を体験できる場所として、プラネタリウムが最も適した空間であることは間違いないはずです。

燦然と輝く不朽の名盤がプラネタリウム・ショー「The Dark Side Of The Moon」として蘇ります。

場面カット1場面カット2

●「The Dark Side Of The Moon」上映情報●

延長上映期間：2026年2月9日(月)～3月1日(日)

上映会場：コニカミノルタプラネタリアTOKYO(DOME1)

鑑賞料金：一律 2,600円(税込)

上映時間：約44分

特設サイト：https://planetarium.konicaminolta.jp/program/pinkfloyd/?hall=planetariatokyo

上映スケジュール：特設サイトにてご確認ください

▼クイーン「QUEEN -HEAVEN-」

QUEEN_KV

フレディ・マーキュリーの没後、2001年にクイーンのギタリストで天文学者でもあるブライアン・メイ監修のもとドイツで制作された全天周映像作品です。

本作は映像に合わせたフォグやライティング演出を用いた“フルドーム・ミュージックショー”として上映します。

フレディ最後の歌声といわれる「マザー・ラヴ」から「ボヘミアン・ラプソディ」へと遡る19曲。ブライアン・メイを案内役に、本人たちの姿や当時の空気そのままに伝える映像と光が躍動します。

まるでライブを見ているかのような圧倒的な没入感による360度サラウンドで響く名曲の数々をお楽しみください。

●「QUEEN -HEAVEN-」上映情報●

延長上映期間：2026年2月9日(月)～3月1日(日)

上映会場：コニカミノルタプラネタリアTOKYO(DOME1)

鑑賞料金：一律 2,600円(税込)

上映時間：約80分

特設サイト：https://planetarium.konicaminolta.jp/program/queen/?hall=planetariatokyo

上映スケジュール：特設サイトにてご確認ください

●「The Dark Side Of The Moon」/「QUEEN -HEAVEN-」チケット販売情報●

１.オンライン販売

延長上映期間を含む全上映日程のチケットを販売中です。

※Starry Members(コニカミノルタプラネタリウム会員サービス)会員/非会員問わず一斉販売となります

※各上映の15分前まで購入可能です

２.窓口販売

土日祝日は10時00分より、平日は10時30分より当日券の販売を行います。

※オンライン販売で満席になった場合は当日券の窓口販売はございません

※上映開始時間に販売を終了いたします。混雑時はお並び頂いてもチケットをお買い求めいただけない場合がございます

●コニカミノルタプラネタリアTOKYO 概要●

■名称：コニカミノルタプラネタリアTOKYO

■所在地：東京都千代田区有楽町2丁目5-1 有楽町マリオン9階

■営業日：定休日なし (作品入替期間は休館 )

■営業時間：平日10:30～21:15/土日祝日10:00～21:45

※詳細はWebサイト等でご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/

【施設名称表記上のお願い】

見出し・本文などで、施設名称が入りきらない場合、省略形をお使いください。

●正式表記：コニカミノルタプラネタリアTOKYO

●省略形：プラネタリアTOKYO