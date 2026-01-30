浅草 和クレープ専門店「茶寮 甘紋の香(かもんのこう)」から 2026年2月1日よりバレンタインシーズン限定の和クレープを販売開始！

合同会社甘紋バレンタインシーズン限定 の スペシャリテ和クレープ

「濃厚ショコラ と グリオットチェリー の 掛川ほうじ茶クレープ」

\1,800 税込 / 本

※ 2026年2月1日(日)から 販売開始

※ 1日30本 限定

茶寮 甘紋の香 -かもんのこう- は、2026年2月1日（日）から浅草に構える店舗にて、バレンタインシーズン限定のスペシャリテ和クレープを発売いたします。

甘紋の香 -かもんのこう- は、ピエール・エルメ、ル・ショコラ・アラン・デュカスなど、数々の有名スイーツ店のマネージャーを歴任した河越大輝がプロデュースした、和モダンの世界観で新たなクリエイションを発信する 和クレープ専門店です。

スペシャリテ 和クレープの構成（断面）

バレンタインシーズン限定の新作クレープは、ドイツ、フランスのチェリーを使ったフォレノワールをベースにした和クレープ。

香ばしいほうじ茶に、たっぷりのショコラを合わせて濃厚で芳醇な味に仕上げました。

飾りのチュイールはヴァローナ製のショコラを贅沢に使用しております。

スポイトのグリオットピューレを好きなところにかけて、お味の変化を楽しむこともできます。

キルシュ(チェリーのブランデー) が上品に香る 大人な味わいを存分にご堪能ください。

※ キルシュ は外すこともできます。

麻の葉模様に ほうじ茶パウダーで飾り、仕上げます。

農林水産祭で天皇杯を受賞した 掛川のほうじ茶を生地やカスタードに練り込んで使用し、ほうじ茶の香りとショコラを存分に堪能できる逸品です。

掛川ほうじ茶のパウダーを使って麻の葉の模様とつけ、美しい飾りを盛り付けてパフェのように仕上げます。

店舗名：茶寮 甘紋の香 -かもんのこう-

住所：〒111-0032 東京都台東区浅草２丁目７－１３ (西参道商店街 内

電話番号：03-6284-7830

営業時間：10:00～17:00

定休日：無し

アクセス：浅草寺 御本尊より徒歩4分、東武スカイツリーライン：浅草駅より徒歩7分

東京メトロ銀座線：浅草駅より徒歩7分、つくばエクスプレス：浅草駅より徒歩4分

都営地下鉄浅草線：浅草駅A4出口より徒歩7分

公式HP :https://ka-mon.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/kamon_no_ko/