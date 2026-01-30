月を旅して鉱物を発掘できたならーそんな物語からイメージしたお菓子【月のこうぶつヲカシ】が新登場。1月30日より期間限定で販売開始

メルティングポットハラペコラボ株式会社

「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社(所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ)から、月の鉱物からイメージを膨らませた「月のこうぶつヲカシ」が期間限定で登場。石のようなチョコレートと、職人が小刀で切り出す鉱物みたいな琥珀糖を発掘するようにお楽しみいただけます。2026年1月30日正午より、公式オンラインストアにて販売を開始しました。

URL：https://harapecolab.com/products/%E6%9C%88%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%83%B2%E3%82%AB%E3%82%B7-%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A

石のチョコから鉱物を発掘！？「月のこうぶつヲカシ」

月へ旅をしたらどんな鉱物に巡り合えるかな？ーそんな物語をイメージしたお菓子【月のこうぶつヲカシ】が新登場。小石のような質感のチョコレートと、職人が一つひとつ小刀で手切りする琥珀糖「こうぶつヲカシ」を詰め合わせ、まるで月で鉱物採取をしているかのような世界観を表現しました。パッケージには、夜空を見上げて天体観測をする女の子のイラストをあしらいました。可愛らしさの中に、理科や宇宙へのロマン、素材や造形へのこだわりを込めた知的好奇心をくすぐるお菓子として、理系女子への贈り物や、男性へのバレンタインギフトにもおすすめです。

配りやすい小袋タイプもご用意しました！

月のこうぶつヲカシ 価格 1,980円（税込）パッケージデザイン琥珀糖【こうぶつヲカシ】は、ひとつひとつ職人が小刀で切り出している鉱物をモチーフにした11種の味わいの琥珀糖がひそんでいる

小石みたいなチョコレートと、琥珀糖こうぶつヲカシを配りやすい小袋に詰めた小袋タイプもご用意しました。ちょっとした手土産にも嬉しいサイズです。こうぶつヲカシ5個入り。

【製品概要】

銀色の袋が宇宙を思わせるパッケージちょっとした手土産にぴったり5種類の味わいの琥珀糖が入っている

商品名 ：月のこうぶつヲカシ

価格 ：1,980円(税込)

内容量 ：70g

箱サイズ：横×縦×高さ 125mm×65mm×35mm(外寸)

賞味期限：出荷日より2週間以上あるものを発送

商品名 ：月のこうぶつヲカシ 袋入り

価格 ：680円（税込）

内容量 ：20g

袋サイズ：縦×横 120mm×90mm

賞味期限：出荷日より2週間以上あるものを発送

※乾燥の過程で白く粒が浮かぶことがありますが、砂糖が結晶化したものです。品質に問題ございません。

※配送には細心の注意を払い梱包しておりますが、こうぶつヲカシは大変繊細で割れやすいお菓子となっております。なお、万が一割れや、ヒビが入っていても味に影響はございません。

【購入方法】

＜オンライン＞

販売時期 ： 2026年1月30日～3月中旬予定

※初回入荷分は完売し、2月10日より発送分を受付中。

配送について： 送料別途・全国発送

購入方法 ： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。

URL ：https://harapecolab.com/(https://harapecolab.com/collections/2026vd)

【配送について】

送料別途・全国発送

【店頭販売】

下記店舗店頭にて購入可。

※現在店舗改装のため休業中。2026年2月2日リニューアルオープン。

ハラペコラボ 福岡店

所在地 ： 〒815-0073 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1F

営業時間 ： 10：00～17:00

定休日 ： 日、祝日（不定休）

TEL ： 092-710-1136(#)

Instagram： https://www.instagram.com/harapecolab/

(@harapecolab)

ハラペコラボについて

ハラペコラボは、福岡を拠点に活動する女性中心のクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数メディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、全国のファンから支持を得ています。

【会社概要】

会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1階

代表者 ： 代表取締役 野尻 知美

設立 ： 2019年11月

URL ： https://harapecolab.com/

事業内容： 菓子製造販売・ケータリング・オードブル制作・ オリジナルグッズ企画開発販売など