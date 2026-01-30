【日本初】ＪＦＥ フレームキットを採用した次世代型テラスハウス開発を開始

株式会社リバイブル参考：第一号施工予定案件のパース画像

総合不動産事業を展開する株式会社リバイブル（本社：東京都千代田区、代表取締役：尾形 優）は、テラスハウス（連棟式住宅）開発において、建物構造躯体にＪＦＥ フレームキット（製造・供給：ＪＦＥ鋼板株式会社）を採用することを決定いたしました。テラスハウス開発における本システムの採用は日本初となります。

当社は「不動産で人生を進める羅針盤となる」というミッションのもと、創業時より「“よいものを、よりよいものへ” 導く覚悟」をもち、不動産の価値を押し上げ、皆様に還元することを使命としてまいりました。本プロジェクトでは、このモノづくりへのこだわりを具現化し、新たな技術的選択の導入により、住まう方の人生を支える新たな選択肢を提供いたします。

※「フレームキット」はＪＦＥ鋼板株式会社の登録商標です。

■ 背景：テラスハウス開発における「資産価値向上」への新たな試み

当社はこれまでのテラスハウス開発において、コストや工期、品質の安定性に優れたCFS工法（薄板軽量形鋼造）を採用し、数多くの実績を積み重ねてまいりました。

一方で、近年は住まいに求められる価値が多様化・高度化する中で、より幅広い設計表現や空間提案、さらなる住宅性能の向上を実現するための新たな構造的選択肢についても検討を進めてきました。

今回採用したＪＦＥ フレームキットは、設計の自由度を高めることで、内外装の意匠性や間取りづくりの柔軟性に加え、耐震性・断熱性・遮音性といった住宅性能面においても、建築物としての総合的な品質向上を可能にする工法です。

また、法定耐用年数が19年から34年へと延びることにより、資産評価の考え方にも新たな広がりが生まれ、長期ローンの活用や中長期的な資産形成においてもメリットをもたらすものと考えています。

今後は、立地条件や需要特性、商品企画を丁寧に精査したうえで、従来の工法と併用しながら、案件ごとに最適な工法を選択してまいります。

本工法の導入を通じて、テラスハウス開発のさらなる推進と安定した供給体制の確立を図り、より多くの地域において高品質な住環境を提供することで、一人でも多くのお客様の豊かなライフスタイルの実現を後押ししてまいります。

■ 開発予定プロジェクトの概要

ＪＦＥ フレームキットを採用した第1号案件として、以下のプロジェクトを計画しています。

■ ＪＦＥ フレームキットが実現する「5つの住まい価値」

■ 今後の展望：豊かな人生のパートナーとして

- プロジェクト名： テラスハウス（仮称）新宿区156計画- 構造・規模： ＪＦＥ フレームキット（システム鉄骨造）・地上3階建- 予定戸数： 全4戸- 高い耐久性能と34年の法定耐用年数劣化対策等級の最高等級3が取得可能な、めっき仕様の高耐久な鉄骨を採用しています。この高い耐久性能に加え、構造躯体として34年の法定耐用年数を有しており、住まう方のライフステージを長期間にわたって支え、資産価値の維持に貢献します。- 大手鉄鋼メーカーグループの技術による「確かな信頼」世界的な技術力を誇るＪＦＥグループの構造フレームを採用。シロアリや火災に強いスチール製の枠材が、大切な家族の暮らしを安全に守り抜きます。- 都市の暮らしを最適化する「高度な空間設計」ＪＦＥ フレームキットの持つ柔軟な設計性能を活かし、プロの視点で敷地のポテンシャルを最大限に引き出します。都市生活のニーズを捉えた開放感のある住空間が、暮らしの中に心地よいゆとりを創出します。- 心地よさを追求した「高性能な居住スペック」鋼製躯体ならではの優れた遮音性能により、静かで快適な室内環境を確保します。また、断熱材や高効率設備を組み合わせることでZEH基準にも対応可能な設計自由度を備えており、健康面にも配慮した持続可能な暮らしの基盤を提供します。- 人生の転機を支える「確かな資産性」高い品質と信頼性は、将来のライフスタイルの変化（住み替え等）においても大きな安心材料となります。売却や賃貸などで、次に住まう方に対しても快適な暮らしを繋ぐことができると考えます。

当当社は、本工法を新たな選択肢に加えることで、品質とデザインが調和した次世代型住宅の普及をリードしてまいります。販売は子会社のリヴェンド株式会社が担当し 、リバイブルグループ一丸となって、お客様がよりよい人生を描くための「羅針盤」として、誠実なモノづくりを続けてまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社リバイブル

代表者：代表取締役 尾形 優

設立：2009年4月10日

資本金：100,000,000円

所在地：東京都千代田区内神田1-14-8 KANDA SQUARE GATE 7階

コーポレートサイト：https://www.rebible.co.jp/

【販売会社】

社名： リヴェンド株式会社

所在地：東京都北区堀船1-7-4

免許： 宅地建物取引業免許：東京都知事（1）111721号

コーポレートサイト：https://www.revend.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社リバイブル

担当：柳原 和也

電話：03-6206-9318 / E-mail：info@rebible.co.jp