-6℃の日本庭園に「氷のすしBAR」が出現！創業80周年の札幌料亭エルムガーデンが手掛けるデジタルアートと美食が融合した45日間限定の体験型ディナーを開催

マスダプランニング株式会社

札幌料亭エルムガーデン（所在地：北海道札幌市、運営：マスダプランニング株式会社）は、2026年2月28日（土）までの期間限定で、約1,000坪の日本庭園を舞台にした冬の特別企画「雪灯りのレストラン」を開催いたします。

本企画は、前身の「エルム山荘」から続く創業80周年の節目を記念し、北海道の魅力を、美食・歴史・デジタルアートで表現する没入型ディナー体験です。

狐の面をつけた職人が氷のカウンター越しに寿司を提供

氷点下6℃、幻想的な「氷のすしBAR」

ライトアップされた約1,000坪の日本庭園に、幻想的に輝く「氷のすしBAR」が出現。平均マイナス6℃の凛とした空気の中、職人がカウンター越しに寿司を提供します。札幌の冬の寒さを、この時期、この場所でしか体験できない付加価値へ転換した試みです。

氷のすしBAR外観散策のできる日本庭園と氷のすしBAR

伝統と革新、80年の歴史をたどる「デジタルアート会席」

店内のメインダイニングでは、デジタルアートがテーブルを彩ります。戦後から現代まで、エルムガーデンが歩んだ北海道の80年の食文化の歴史を、旬の食材を使用した日本料理で表現し、プロジェクションマッピングが物語への没入感を演出します。

日本料理の演出の一部デジタルアート会席の様子

創業80年、北海道の食の魅力を未来へつなぐ

1946年の創業以来、国内外の賓客をお迎えしてきたエルムガーデン。本企画は守り続けてきた和食の伝統技術に、北海道の食文化の再解釈と、現代的なデジタル演出を掛け合わせたプロジェクトです。札幌を代表する料亭として、観光客や地域の方々へ、新しい冬のディナー体験を提案します。

和食を仕上げる料理人店内でディナーを提供

■ 開催概要

名称 雪灯りのレストラン「傘寿（さんじゅ）の森とおほかみの饗宴」

期間 2026年1月9日（金）～ 2月28日（土）

時間 18:00～22:30（最終入店 20:00）

場所 札幌料亭エルムガーデン（北海道札幌市中央区南13条西23丁目5-10）

アクセス 地下鉄「円山公園駅」より車で約10分／大通公園より車で約15分

公式サイト https://www.elm.cc/yukiakari2026/

メニュー 雪灯りシグネチャー会席35,000円、雪灯り会席25,000円（税込・サービス料10％別）

一般のお客様からのご予約・お問い合わせ 011-551-0707（火曜定休）

札幌料亭エルムガーデンについて

当施設は、札幌円山エリアにある約1,000坪の日本庭園を有する料亭・結婚式場です。四季折々の景色を眺めながら北海道産の食材を活かした上質な日本料理を提供しています。

マスダプランニング株式会社について

北海道札幌市を拠点に、エルムガーデンの他、結婚式場の宮の森フランセス教会、インバウンド向けリゾートヴィラ「SONEKA」、飲食店の天ぷら弥平、カネマス弥平とうふ店などを運営しています。

会社概要

会社名 マスダプランニング株式会社

代表者 代表取締役社長 増田幸夫

所在地 北海道札幌市中央区宮の森3条10丁目3-25

設立 1992年1月

事業内容 ウェディング事業、レストラン事業、フォト・ドレス事業、宿泊事業

WEBサイト https://www.j-mpe.com/

