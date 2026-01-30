Ripple（リップル）社、国際カンファレンス「XRP Tokyo 2026」のタイトルスポンサーに決定

一般社団法人 XRPL Japan

一般社団法人XRPL Japan（代表理事：古川 舞）が主催する日本過去最大級のグローバルXRPカンファレンス「XRP Tokyo 2026（エックス・アール・ピー・トウキョウ、以下本カンファレンス）」が、2026年4月7日（火）、東京・八芳園にて開催されます。本カンファレンスのタイトルスポンサーに、金融機関向け財務管理プラットフォームやブロックチェーンを利用した決済ソリューションと暗号資産ソリューションを提供する業界のリーダーであるRipple （リップル）が決定したことを発表致します。

▼ XRP Tokyo 2026 とは

「TEAMZ Web3/AI Summit 2026」との併催により、東京・八芳園に国内外から2,000名を超える参加者を迎えます。本カンファレンスは、XRPLエコシステムの中核を担う企業、開発者、投資家、コミュニティメンバーが集結し、次世代金融インフラの未来を体験する場として開催されます。

開催日：2026年4月7日（火）

会場：東京都・八芳園 5F～6F

主催：一般社団法人XRPL Japan

来場者数（見込）：2,000名以上

連動開催：TEAMZ Web3/AI Summit2026

公式サイト：https://xrp-tokyo.io/

▼ カンファレンス概要

主要セッションテーマ

国内外のトップリーダーによる議論を通じ、XRPおよびXRPLの最前線と将来像を多角的に掘り下げます。

・ トークン化（RWA）

・ 決済 / 金融インフラ

・ DeFi / NFT

・ エンタープライズ活用

・ エコシステム最新動向

1日に凝縮された多彩なコンテンツ

セッションのほか、参加者が直接技術やビジョンに触れられる場を提供します。

・ 登壇ステージ：最新動向を語るキーノートやパネルディスカッションを実施

・ スポンサーブース：XRPL関連の最新プロジェクトによる展示・デモ

・ ネットワーキングエリア：参加者、登壇者、ビジネスリーダー同士が交流

本カンファレンスは、XRPの真価を再確認し、新たなビジネス機会やプロジェクトが生まれる「歴史的な一日」を目指しています。最前線の知見に触れ、次世代の金融インフラを担うプレイヤーたちがつながることで、Web3市場におけるXRPLの存在感を世界へ示します。

▼ XRP・XRPLとは

XRP（エックス・アール・ピー）は、2012年に開発された歴史あるブロックチェーン「XRP Ledger（XRPL）」上で発行・使用されるネイティブな暗号資産です。

XRPは、圧倒的な「送金速度」と「低コスト」、そして環境に優しい「低消費電力」という特長を持ち、世界中で「価値のインターネット（インターネットで情報を送るように、価値を瞬時に送る仕組み）」を実現するためのブリッジ通貨として活用されてきました。

現在、その役割は国際送金の枠を大きく超え、機関投資家による採用、RWA（現実資産）のトークン化、DeFi（分散型金融）など、新たな金融領域へと急速にその有用性を拡大させています。

こうしたXRPの信頼性とスケーラビリティを支える基盤がXRPLです。XRP Tokyo 2026では、XRPLの最新技術動向やロードマップを軸に、次世代金融インフラの最前線が共有されます。

▼ 一般社団法人XRPL Japanとは

一般社団法人XRPL Japanは、XRP Ledger（XRPL）の技術・ユースケース・コミュニティ活動を日本国内で促進することを目的に設立された非営利団体です。国内外のXRPL関係者をつなぐ「ハブ」として、イベント開催、勉強会、AMA（Ask Me Anything）、情報発信などを通じて、エコシステムの健全な発展に寄与しています。

ブロックチェーンやWeb3技術の導入、またはWeb3業界への参入をご検討中の企業様は、詳細につきまして下記よりお問い合わせください。担当者より、折り返しご連絡いたします。

▼ お問い合わせ先

主催

一般社団法人 XRPL Japan

E-mail：info@xrpl.jp

公式サイト：https://xrpl.jp/

Xアカウント: https://x.com/XRPLJapan