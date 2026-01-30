IEEE(アイ・トリプルイー)は世界各国の技術専門家が会員として参加しており、さまざまな提言やイベントなどを通じ科学技術の進化へ貢献しています。





医療ロボット分野における課題は、ハードウェアだけに関わるものではありません。この分野の専門家は、倫理的な問題、クリーンなデータの入手可能性、人工知能の統合、そして患者や介護者が機械を信頼すべきかどうかといった課題に取り組まなければなりません。

今月初めに開催されたCESにおいて、「ロボットは私たちを救うのか？」と題されたパネルディスカッションで講演したIEEEフェローのカレン・パネッタ氏は他の専門家と共に、業界の現状、阻害要因、推進要因について議論しました。









【医療分野ではデータだけでは不十分】

ロボット工学と人工知能(しばしば物理AIと呼ばれる)の統合は、往々にしてデータの問題として議論されます。専門家が十分な情報を収集し、システムを訓練すれば、性能は自然と向上するという考え方です。パネッタ氏は、文脈を伴わないデータは誤解を招き、不完全であり、場合によっては危険でさえあると主張しました。

「データの文脈が十分に理解されていないアプリケーションを、これまでどれほど多く目にしてきたかお伝えできません。ロボットに搭載するセンサーは大量のデータを収集しますが、それでも文脈を理解する必要があります。美しいロボットは存在しますが、その性能は訓練に用いるデータの質に依存するに過ぎないと確信しています」









【ロボットデザインが信頼と普及を左右する理由】

パネッタ氏は性能以上に、ロボットの外見や動作が人々の協働意欲に直接影響すると強調しました。

「現在タフツ大学歯学部と共同研究中です。同大学では滅菌器具搬送ロボットを導入していますが、患者支援担当者との連携も求めています。様々な応用例において、人間と協働する場合、人間的なレベルや感情的なレベルで共感を得ることが重要です。威圧感のない外観のロボットの方が、人々はより安心感を抱きます。つまり、小型で毛皮に覆われ、可愛らしいデザインのロボットが効果的なのです。一方、工場環境では、巨大な機械が頭上を移動する様子を目にするため、人々は不安を感じます。これが人間とロボットの相互作用における課題なのです」









【人間のバックアップの必要性】

自律型ロボットが直接的な患者ケアに関与する時期は予測困難ですが、監視・プライバシー・自律性に関わる倫理的問題は既に提起されています。ロボットはあらゆるデジタルツールと同様、膨大なデータを収集・蓄積します。パネルディスカッション中、パネッタ氏は患者同伴・監視用に設計されたロボット犬を指さし、その瞬間収集されている情報について疑問を呈しました。

「このロボットは私のどのようなデータを収集しているのでしょうか？医療現場でのデータ収集は、倫理やプライバシーの問題から困難を伴います」









【体内ロボットの未来】

最後にパネッタ氏は、主流の注目を集めていないものの、医療に最も大きな影響を与える可能性を秘めたロボット工学の分野に言及しました。

「体内に入る優れたロボット技術が登場し、手術支援や健康管理に貢献する日が来るでしょう」









■IEEEについて

IEEEは、世界最大の技術専門家の組織であり、人類に恩恵をもたらす技術の進展に貢献しています。160カ国、40万人以上のエンジニアや技術専門会の会員を擁する公的な慈善団体で、論文誌の発行、国際会議の開催、技術標準化などを行うとともに、諸活動を通じて世界中の工学やその他専門技術職のための信用性の高い「声」として役立っています。

IEEEは、電機・電子工学およびコンピューターサイエンス分野における世界の文献の30％を出版、2,000以上の現行標準を策定し、年間1,800を超える国際会議を開催しています。





詳しくは http://www.ieee.org をご覧ください。