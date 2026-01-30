韓国発の人気キャラクター「ブランチブラザー」　ハンズ銀座店に日本初のインショップ「ブランチブラザー マーケット」オープン！

株式会社マークス

株式会社マークス（本社：東京都世田谷区、代表取締役：高城雄也）は、韓国発のキャラクターブランド「BRUNCH BROTHER（ブランチブラザー）」の日本初のインショップをハンズ銀座店内に「ブランチブラザーマーケット」として2026年1月30日（金）にオープンします。

「何気ない日々の中で、1杯のコーヒーでほっとひと息つくような、日常にある小さな幸せをお届けする」という想いから生まれた「ブランチブラザー」は、きょとんとした表情が印象的なトーストを中心に、ゆるくて前向きに癒してくれる友達のような存在として、韓国をはじめ幅広い世代から支持を集めています。食べ物や動物をモチーフにした愛らしいキャラクターたちは、ステーショナリーやライフスタイル雑貨として展開され、日常にそっと寄り添うブランドとして親しまれています。

今回オープンする「ブランチブラザーマーケット」では、ファン必見の先行販売アイテムが登場！

トースト、ダック、ペンギンの「ぬいぐるみ」は、L・M・S・XSの4サイズ展開で、Sサイズとミニサイズにはボールチェーンを付属。バッグやポーチに付けて持ち歩ける仕様となっており、キャラクターをより身近に楽しめるアイテムです。

さらに、「ブランチブラザーマーケット」でしか手に入らない限定アイテムとして、PVC素材の「クリアマルチポーチ（正方形・長方形）」や「アクリルキーホルダー（S・M）」を展開します。日常使いしやすい実用性と、「ブランチブラザー」ならではの肩の力がふっと抜けるような世界観を兼ね備えたアイテムは、ギフトにもおすすめです。

中でも注目は、日本初登場となる「フィギュアコレクション・トーストボックス付」です。ハンズ銀座店限定での展開となり、開封するまで中身が分からない楽しさと、コレクション性の高さがファン心をくすぐります。そのほか、韓国からのインポートアイテムを多数取り揃えるほか、カプセルトイの設置も予定しており、訪れるたびに新しい発見がある売り場を演出します。

店内空間には、ブランチブラザーの世界観を体感できる装飾を施し、フォトスポットも用意。キャラクターに囲まれながら写真撮影を楽しめる、没入感のある空間づくりを行います。

また、オープンを記念し、税込1,000円以上お買い上げのお客様には、ダイカットステッカーを1枚プレゼントします。デザインは1種類で、なくなり次第終了となります。

ブランチブラザーの魅力を余すことなく詰め込んだ「ブランチブラザーマーケット」は、ファンはもちろん、初めてブランドに触れる方にも、日常に小さな癒しを届ける場となります。

■ ブランチブラザーマーケット注目ポイント

１.先行販売アイテム

ぬいぐるみ L・・・4,290円（税込）トースト、ダック、ペンギン

ぬいぐるみ M・・・3,190円（税込））トースト、ダック、ペンギン

ぬいぐるみ S・・・1,980円（税込））トースト、ダック、ペンギン

ぬいぐるみ XS・・・1,320円（税込））トースト、ダック、ペンギン

※SとXSはボールチェーン付き

２.限定販売アイテム

クリアマルチポーチ・スクエア（正方形／PVC）・・・825円（税込）

クリアマルチポーチ・レクタングル（長方形／PVC）・・・825円（税込）

アクリルキーホルダー M・・・715円（税込）

アクリルキーホルダー S・・・550円（税込）

３.日本初登場アイテム（ハンズ銀座店限定）

フィギュアコレクション・トーストボックス付（フィギュア3個入り）・・・2,420円（税込）

４.ノベルティ

税込1,000円以上お買い上げで、ダイカットステッカーを1枚プレゼント（デザイン1種／なくなり次第終了）

■店舗情報

ショップ名：ブランチブラザーマーケット（BRUNCH BROTHER MARKET）

オープン日：2026年1月30日（金）

展開場所：ハンズ銀座店内（〒104-0061 東京都中央区銀座２丁目２－１４ マロニエゲート７階）

取扱商品：キャラクター雑貨、ステーショナリー、ライフスタイル雑貨 ほか

主な展開アイテム：先行販売ぬいぐるみ、ハンズ銀座店限定アイテム、日本初ブラインドボックス、インポートアイテム、カプセルトイ

マークスは、企業活動、ものづくりを通して、心地よい日々、心地よい社会、心地よい未来の実現に貢献します。

■ ブランチブラザー日本公式Instagram

ブランチブラザーの最新情報、商品情報を発信しています。

@brunch_brother_jp(https://www.instagram.com/brunch_brother_jp/)

■ 株式会社マークス

1982年に設立された日本のデザインステーショナリーメーカー。デザインと機能性を兼ね備えた文具やライフスタイルプロダクトを企画・販売しています。会社の理念は「日本の“素敵”で世界に“快適”を」。「人生を編集する」がコンセプトの手帳＆ノートブランド「EDiT」をはじめとする、ユーザーのライフスタイルに寄り添う商品を日本国内外で展開しています。



■コーポレートサイト：https://marks.jp/

■マークス公式オンラインストア：https://www.online-marks.com/

■オフィシャルInstagram（コーポレート）：https://www.instagram.com/marks_tokyo/

■オフィシャルInstagram（グローバル）：https://www.instagram.com/marks_global/

■オフィシャルX：https://x.com/marks_Inc