CINOH2026BLACK FORMAL COLLECTION 第2弾 各地でPOPUP開催

「クリエイティビティ」、「エレガンス」、「トラッド」をベースに、一瞬の時の中に存在するだけでなく、ワードローブ・想い出に残るモノ創り。を理念として高揚感のあるリアルクローズを提案する＜CINOH（チノ）＞。

節目は形式ではなく、その人の“生き方“が静かに現れる瞬間だと考えます。

形式に従うだけの装いではなく、佇まいの輪郭で品格を示す。

CINOH BLACK FORMAL(https://cinoh.jp/c/cinohblackformal) は、節目のための服ではなく、“生き方のための輪郭“をつくる服を目指しています。

前に出ない静けさ。構築から生まれる緊張。線の美しさで整えるエレガンス。

フォーマルは、もっと自由でいい。その人の思想が、静かに滲んでいい。

私たちは、形式ではなく“意志“を纏うためのフォーマルを提案します。

ジャケット、ワンピース、パンツ、スカート、ブラウスなど多数展開。

CINOH BLACK FORMAL COLLECTION(https://cinoh.jp/f/25bkfw)

CINOH BLACK FORMAL COLLECTION LOOK(https://cinoh.jp/f/26bf_l)



BLACK FORMAL COLLECTION POP UP スケジュール(https://cinoh.jp/f/26bkf)

岩田屋本店本館3階Re-Style

日時：2月4日(水)～10日(火)

場所：福岡県福岡市中央区天神2-5-35電話番号：092-726-3712(直通)

営業時間：10:00～20:00

京都高島屋S.C.

本館2階スタイル&エディット

日時：2月18日(水)～3月1日(日)

場所：京都市下京区四条通河原町西入真町52

電話番号：075-221-8811(代表)

営業時間：10:00～20:00

新宿高島屋

4階スタイル&エディット

日時：2月4日(水)～24日(火)

場所：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号

電話番号：03-5361-1111(代表)

営業時間：10:30～19:30

名古屋栄三越3階スタイルコート＃3

日時：2月25日(水)～3月3日(火)

場所：愛知県名古屋市中区栄3丁目5番1号

電話番号： 052-252-1862 (直通)

営業時間：10:00～20:00 (最終日18時終了)

日本橋三越本店本館3階Mixury

日時：2月11日(水)～17日(火)

場所：東京都中央区日本橋室町1-4-1

電話番号： 03-3274-8248(直通)

営業時間：10:00～19:00

大阪高島屋

3階スタイル&エディット

日時：3月4日(水)～17日(火)

場所：大阪市中央区難波5丁目1番5号

電話番号：06-6631-1101(代表)

営業時間：10:00～20:00

green room

日時：2月11日(水・祝)～16日(月)

場所：富山県富山市総曲輪3.2.15

電話番号：076-481-6481

営業時間：11:00～19:00

日本橋高島屋S.C.

本館3階スタイル&エディット

日時：3月11日(水)～24日(火)

場所：東京都中央区日本橋2丁目4番1号

電話番号：03-3211-4111(代表)

営業時間：10:30～19:30(最終日17時終了)

BLACK FORMAL COLLECTION 商品情報(https://cinoh.jp/c/cinohblackformal)

TAILORED JACKET(https://cinoh.jp/c/cinohblackformal/cinohblackformal_jacket/BF-JK-008_BLACKPEARL)

BF-JK-008

BLACK

販売価格77,000円(税込)

ゆったりとしたショルダーのテーラードジャケット。

ウエストに程よいシェイプをいれ肩が強調されたデザインです。

袖の本切羽はフロント側に施され装飾的なデザインとなっています。

NO COLLAR JACKET(https://cinoh.jp/c/cinohblackformal/cinohblackformal_jacket/BF-JK-011_BLACKPEARL)

BF-JK-011

BLACK/NAVY

販売価格66,000円(税込)

ノーカラーでシックに見えるディテールです。特別な日のジャケットとしてフロントの左右にはパール調ボタンを配置し、留のボタンは身頃同色でミニマルなボタンにすることでパールボタンを際立たせた仕様となっています。袖口もパール調ボタンにし後ろ姿からもエレガントさを醸し出す仕上がりにしています。

PIPING VEST(https://cinoh.jp/c/cinohblackformal/cinohblackformal_jacket/BF-VE-001_BLACK)

BF-VE-001

BLACK

販売価格61,600円(税込)

ジャケットの下に着用したさいに裾がでる、３ピースとしてのバランスを崩したロングジレ。襟ぐりはサテン生地でトリミングしエレガントな仕上がりとなっています。ジャケットを羽織らずブラウスなどにレイヤードした着こなしも可能なデザインです。

SLIT SLEEVE MINI DRESS(https://cinoh.jp/c/cinohblackformal/cinohblackformal_dress/BF-OP-012_BLACK)

BF-OP-012

BLACK

販売価格55,000円(税込)

ケープ風ディテールのミニドレス。

ポケットや袖口裏にサテンを使用しエレガントな雰囲気に仕上げています。

シックでエレガントな雰囲気が好きな女性に送る特別な日のためのドレスです。

STRAIGHT LEG TROUSERS(https://cinoh.jp/c/cinohblackformal/cinohblackformal_pants/BF-PT-009_BLACK)

BF-PT-009

BLACK/NAVY

販売価格38,500円(税込)

センタープレス入りのワイドストレートシルエットのパンツ。

ノータックなので腰回りはスッキリとし、美しい落ち感の素材がシルエットを一層引き立てています。

ウエスト位置はジャストウエストのフィッティングになります。

INSIDE ZIP PANTS(https://cinoh.jp/c/cinohblackformal/cinohblackformal_pants/BF-PT-011_BLACK)

BF-PT-011

BLACK/NAVY

販売価格38,500円(税込)

シャープなラインが際立つテーパードパンツ。

やや低めに設計されたウエストにはサテン素材を配し、穏やかな光沢が静かなコントラストを生み出します。ダーツ処理によってヒップまわりはすっきりと整え、裾のコンシールファスナーはスリットとしてのアレンジにも対応。

GRAY NO COLLAR JACKET(https://cinoh.jp/c/cinohblackformal/cinohblackformal_jacket/BF-JK-012_GRAYPEARL)

BF-JK-012

GRAY

販売価格69,300円(税込)

ノーカラーでシックに見えるディテールです。特別な日のジャケットとしてフロントの左右にはパール調ボタンを配置し、留のボタンは身頃同色でミニマルなボタンにすることでパールボタンを際立たせた仕様となっています。袖口もパール調ボタンにし後ろ姿からもエレガントさを醸し出す仕上がりにしています

BOWTIE BLOUSE(https://cinoh.jp/c/cinohblackformal/cinohblackformal_tops/BF-ST-003_WHITE)

BF-ST-003

BLACK/OFF WHITE

販売価格38,500円(税込)

身体と素材の間に作られた空間に生まれるドレープがエレガントな印象のプルオーバーブラウス。

付属されたボウタイをする事で華やかなスタイルを作ります。

またボウタイ無しでもミニマルなスタイルを作れるので汎用性の高いブラウスとなっています。

直営取扱い店

・CINOH ONLINE STORE(https://cinoh.jp/)

・ZOZOVILLA(https://zozo.jp/shop/cinoh/?p_keyv=black+formal+collection)

Brand Concept

茅野誉之氏が 2014SS より展開しているブランド。「クリエイティビティ」、「エレガンス」、「トラッド」をベースに、「一瞬の時の中に存在するだけでなく、ワードローブ・想い出に残るモノ創り。」を理念として高揚感のあるリアルクローズを提案。

Characteristic

細部まで拘った素材と仕様、パターンテクニックを元にエレガントとカジュアルが共存するスタイルを創り出している。

Designer

茅野 誉之

お問い合わせ先

株式会社モールド

150-0012

渋谷区広尾5-23-6 長谷部第10ビル4階

TEL: 03-6805-1449

MAIL:info@cinoh.jp