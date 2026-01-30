uka IZU Kuromoji Water Mistのリフィルが1月30日発売！

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka、@ukacojp、@ukabeauty.co)は、2026年1月30日（金）にuka IZU Kuromoji Water Mist 300mL（リフィル）を発売いたします。

2025年8月20日に発売したクロモジウォーターミストが大好評をいただき、この度リフィルが仲間入りします。

たっぷり使ってほしいから、300mLリフィル（\6,050）はボトルに3回分詰め替えられて、100mLボトル×3本分より\2,860お得です。

太陽の日差しをたっぷり取り込んだ伊豆のクロモジ。

枝と葉から、時間をかけて丁寧に蒸留したクロモジウォーターを水の代わりに配合したマルチミスト。伊豆のクロモジの配合率がIZUシリーズの中で最も高い89%で天然由来成分が99%のアルコールフリーです。

クロモジの主成分であるリナロールや1,8-シネオールには、炎症やかゆみをやわらげる作用があり、肌や頭皮のバリア機能をサポート。水分の蒸発を防ぎ、すこやかな状態を保ちます。

香りを深く吸い込むことで、気分を整え、内側からもケア。

夏の紫外線を受けた肌＆頭皮、秋のゆらぎ肌や髪のぱさつき、冬の乾燥した全身＆頭皮、春の花粉で敏感な肌

春夏秋冬クロモジレスキュー

【商品情報】

uka IZU Kuromoji Water Mist 300mL（キャップ付きリフィル）

発売日：2026年1月30日（金）

容量：300mL（リフィル）

価格：6,050円（税込）

