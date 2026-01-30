ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園町1-1)は、4月18日(土)～6月28日(日)に開催する「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-in ひらかたパーク」のチケットの販売を2月6日(金)より開始します。1966年の放送開始から今年で60周年を迎えるウルトラマンシリーズ。この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」の目玉企画として開催します。本展では、50作品を超える歴代シリーズの軌跡を、革新的な表現のジオラマや記念フォトスポット、没入感のある立体映像空間とともに紹介します。「勇気・希望・思いやり」を届けてきたヒーローや怪獣たちの歴史を、作品の世界観に入り込みながら体感できる記念すべき展覧会です。ULTRAMAN EXHIBITION あなたと共に歩んだ「光」の軌跡をお楽しみください。また、イベント連動ファン参加型企画として、「ウルトラマンとの思い出写真」を本日より募集いたします。

■概要【開催期間】4月18日(土)～6月28日(日)※期間中休業日あり ※4月18日(土)、19日(日)は日時指定のみ【開場時間】10：00～17：00 ※最終入場は16：30※5月2日(土)～6日(水・休)は、10：00～20：00(最終入場19:00)【開催場所】ひらかたパーク イベントホール※本イベントは、ひらかたパークに入園せずにご利用いただけます。【主催】京阪電車、シーズ・ライブ【企画・制作】円谷プロダクション、シーズ・ライブ【WEBサイト】https://m-78.jp/event/post-151783

※①、②、③では4月18日(土)・19日(日)の日時指定券のみ販売します。入園券付入場券、グッズ付入場券の販売はございません※①、②では事前にTSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム、スタンダードプラン会員のご登録が必要になります。※販売ページは開始時間からアクセス可能となります。※会期中は会場でも当日券を販売します。※入園券付入場券はアソビュー！のみで販売します。※4月18日(土)・19日(日)の日時指定券に残数がある場合のみ、会場で当日券を販売します。■オープニングセレモニー参加チケット「ULTRAMAN EXHIBITION オープニングセレモニー グッズ付入場券」の販売決定！4月17日(金)にオープニングセレモニーを開催します。通常よりも1日早くイベントがお楽しみいただけるチケットを枚数限定で販売いたします。詳しくはイベント公式WEBサイトをご確認ください。ご購入には事前にTSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム、スタンダードプランへの登録が必要になります【WEBサイト】https://m-78.jp/news/post-7708 ■イベント連動思い出写真募集企画スタート！

幼少期に作品を見ていた方や長年応援してくださっているファンの方に向けた参加型企画として、ウルトラマンとの思い出の写真を募集します。応募いただいた写真は、展覧会のキービジュアルや会場、円谷プロ公式SNSで紹介させていただきます。みなさまのご応募をお待ちしています。【期間】1月30日(金)～2月22日(日)まで【募集内容】みなさんと「ウルトラマン」との思い出写真データ※ウルトラヒーローとの思い出写真のほか、怪獣・星人(宇宙人)との思い出写真もご応募可能です。※ご応募いただいた写真が必ず使用されるとは限りません。予めご了承ください。※ご応募など詳しくは下記アドレスよりご確認ください。https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTja5soZwmfugl0OnuECKasiEHgNzhwS-EJiifcm9j-S7SCw/viewform?usp=preview※ご応募にはGoogleアカウントが必要です。以上©︎円谷プロ

