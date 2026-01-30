【2月リニューアル】羽田・成田から直通！京急蒲田に最大8名のグループ拠点「Dream蒲田」誕生。3つの個室でプライバシーを確保した「賢い東京滞在」を実現。

株式会社Hypage

■ リニューアルの背景：多人数宿泊ニーズの受け皿として

昨今の観光市場において、訪日外国人客や国内のグループ・家族旅行の需要が急速に回復する一方、都心部の宿泊施設では「1室あたりの収容人数」が課題となっています。 この度リニューアルオープンする「Dream蒲田」は、羽田空港から至近という京急蒲田エリアの立地特性を最大限に活かし、多人数でもプライバシーを確保できる「3寝室」構成を採用。観光を主目的とし、利便性とコストパフォーマンスを重視する「アクティブ・トラベラー」の受け皿として、大田区の地域観光活性化に寄与することを目指します。

■ 本リニューアルのビジネス的優位性

ゲートウェイ戦略：空港直通による「移動コスト」の削減

京急蒲田駅は羽田空港から最短数分、成田空港へも直通という優れたアクセス性を誇ります。旅行者の移動ストレスを軽減する本施設は、首都圏観光の戦略的な「ベースキャンプ」としての役割を担います。

空間設計の最適化：多寝室構造によるミスマッチの解消

50平方メートル という限られた床面積において、リビングの広さよりも「個室数（3寝室）」を優先。友人同士や複数世帯といった、従来のホテル1室では対応が難しかった客層のプライバシー確保という課題を、独自の空間設計により解決いたしました。

地域共創型観光：周辺インフラとのシナジー創出

本施設はあえて付帯設備を最小限に留め、近隣の「蒲田温泉」や飲食店街といった地域資源の利用を推奨しています。宿泊者を地域へ送り出すことで、大田区ならではのローカルな宿泊体験を提供すると同時に、地域経済への貢献を図ります。

■ 今後の展望

「Dream蒲田」は、単なる宿泊場所の提供に留まらず、多様化する宿泊ニーズに対する一つの最適解を提示します。今後も利便性の追求と地域文化との融合を通じ、利用者の満足度向上と宿泊体験の質的進化に取り組んでまいります。

【施設概要】

名称：Dream蒲田

住所：東京都大田区蒲田本町２丁目７－１５

予約方法：Airbnb

URL：予約サイトはこちらから(https://www.airbnb.jp/rooms/1030035374891631148?source_impression_id=p3_1769759843_P3L-_9anTJTfYuzh)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Hypage

電話：03-6820-6717

メール：info@s-hypage.com