株式会社翔屋(所在地：愛知県長久手市、代表取締役社長：木村 健一)が運営する、素材にこだわった食品を販売するECサイト“おうちdeボンマルシェ”は、内側からも外側からも健やかに整える「モリンガシリーズ」の販売を、楽天市場にて2026年2月1日(日)から開始いたします。





俳優 高橋 惠子さんプロデュース









▼商品ページ

https://bonnemarche.net/collections/ang-u





肌と身体の両方にアプローチするトータルケアを目指し、スキンケアアイテム(洗顔・化粧水・美容液・オイル)とインナーケア(パウダー)をラインナップ。





モリンガスキンケア商品





モリンガパウダー





注目のスーパーフード「モリンガ」を中心に、オーガニックオイルや植物エキスを贅沢に配合。スキンケアは肌本来のうるおいを守りながら整え、インナーケアは毎日の栄養補給や腸内環境のサポートを行います。親しみやすく続けやすい使用感と、フレッシュな香りで毎日の生活に自然な心地よさをプラス。





忙しい毎日でも、手軽に取り入れられるスティックタイプのパウダーや、シンプルスキンケア設計で、生活習慣に無理なくフィット。日々の健康と美容を意識する方々をサポートします。









■ABOUT MORINGA

「奇跡の木」と呼ばれるモリンガ

モリンガは、東南アジアやアフリカを中心に、古くから食生活の中で親しまれてきた植物です。

近年ではその栄養価の高さから、スーパーフードとして注目を集めています。

モリンガには、アミノ酸・ビタミン・ミネラル・食物繊維など、日々の食事で意識して摂りたい栄養素が含まれているといわれています。

中でも、複数のミネラルを含む点が特長で、偏りがちな食生活をサポートする素材として選ばれています。





モリンガ









■シリーズの考え方

・外側のケア

モリンガオイル・植物エキスを使用したスキンケアで、日々の肌環境をやさしく整えることを意識。





・内側のケア

モリンガを主原料としたサプリ・パウダーで、毎日の食生活をサポートし、習慣として取り入れやすい設計。





・生活に寄り添う設計

無理なく続けられることを前提に、香りや味、使い心地まで丁寧に設計しています。









■どんな方におすすめ？

・健やかで前向きな毎日を意識している方

・食事や栄養をバランスよく取りたい方

・シンプルで洗練されたスキンケア習慣を求める方

・内側・外側どちらも意識したトータルケアを試したい方





スキンケア









■モリンガの力を、毎日の習慣に

Ang.Uのモリンガシリーズは、肌にやさしいスキンケアと、植物由来の栄養素を活かしたインナーケアを組み合わせたシリーズです。

モリンガを中心に、植物やオーガニック素材を厳選し、外側からも内側からも整える日々の習慣をサポート。

忙しい毎日でも無理なく取り入れられる、静かで上質なケア体験をお届けします。





メッセージ









■商品概要

ブランド名：Ang.U(アンジー・ユー)

販売開始日：2026年2月1日(日)

価格 ：クリアモイストソープ 3,850円(税込)

リフレッシュモイストローション 4,950円(税込)

モーニングピュアセラム 8,250円(税込)

ナイトオイルエッセンス 10,450円(税込)

オーガニックモリンガパウダー 5,400円(税込)





▼おうちdeボンマルシェ 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/bonnemarche/