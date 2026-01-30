シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：期間限定イベント「魔闘妃誕生　ダークヘラ」の開始！新キャラ「ダークヘラ」、「バクトロ魔Ω」が登場！

写真拡大 (全15枚)

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「魔闘妃誕生　ダークヘラ」が2026年1月30日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「フワフワ～　快団鬼・守PON児」の開始、「魔闘妃と魔泳浮動ガチャ」等を開始いたしました。



◆期間限定イベント「魔闘妃誕生　ダークヘラ」について



いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。


期間限定イベント「魔闘妃誕生　ダークヘラ」が公開されました。


本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。



◆あらすじ


聖戦士一行が螺エリアで激闘を繰り広げている中、


ワンダーマリアは先行して次動ネブラに入った。


現地の統治者ヘラを超念魔で洗脳することに成功し、


いずれ侵入してくる聖戦士たちを迎え撃つ準備を進める……。



開催期間


2026/1/30(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/2/9(月) 13:59



造魔棒コイン交換可能期間


2026/1/30(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/2/16(月) 13:59





☆1キャラ「【デビリン族増長型】メガロ魔Λ」





◆新キャラ追加！「魔闘妃と魔泳浮動ガチャ」の開始！



新たな☆3キャラクター「[魔闘妃]ダークヘラ」「[デビリン族増長型]バクトロ魔Ω」が登場する、「魔闘妃と魔泳浮動ガチャ」を開始いたしました。



・[魔闘妃]ダークヘラ


・[デビリン族増長型]バクトロ魔Ω



については、期間限定で排出確率がUPします。





新登場＆出現率アップキャラ　☆☆☆キャラクター





開催期間


2026/1/30(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/2/13(金) 13:59



・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください


・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます


・キャラクターの提供割合は均一ではございません


・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます




◆ダメージチャレンジイベント「フワフワ～　快団鬼・守PON児」の開催！



黄属性の「守PON児」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたしました。



100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。


また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「S5素材」など、「絆の欠片」も獲得できます。



また専用の称号や、400万Ptのダメージ到達でURシール「[七助]芸助」を獲得できますので、ぜひご参加ください！



開催期間


2026/1/30(金) メンテナンス後～ 2026/2/9(月) 13:59




◆ブーストランク「S5」を解放！



キャラクターのブースト強化に、ブーストランク「S5」を解放いたしました。



※ランクS4を最大まで強化しているキャラクターで、必要素材が揃っている場合のみ、ランクS5に上昇できます




◆アプリペイにお得な新商品が登場！



アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。


期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！




◆ゲームの概要









ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。


お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！


さあビックリマンの世界へ旅立とう！







◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。



■公式Webサイト


https://bmwc.marv.jp


■公式X (Twitter)


https://x.com/bikkuriman_wc


■公式YouTube


https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc



●App Store


https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947


●Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC



●アプリペイ公式ストア


https://app-pay.jp/app/bmwc



■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション


■ゲームジャンル：シールコレクションRPG


■配信デバイス：iOS / Android


■プレイ人数：1名


■配信日：2024年４月19日


■基本無料／ガチャ／アイテム課金制


■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.


========================================================