西日本最大級のワークショップイベント 『ワークショップコレクション in 福岡 2026』の開催が決定！

北部九州・山口等に60店舗以上のホームセンター「グッデイ」を運営する株式会社グッデイ （代表：柳瀬隆志 本社：福岡市中央区） は、全国各地で開催され最大10万人の来場実績を誇る国内最大級のこども向けワークショップの祭典、福岡では8回目の開催となる 『ワークショップコレクション in 福岡 2026』を、福岡市西区の「九州大学 伊都キャンパス」センター2号館で開催します。

ワークショップコレクションは、科学や電子工作・デジタル・アート造形など、こどもたちが体験を通じてモノづくりの素晴らしさや表現力・創造力を深めること等を目的としたイベントです。

今回は、約30のコンテンツが勢揃い、共催の九州大学の先生方による小学生向けの授業が受講できる特別企画 「九州大学の先生による特別授業」 も6講座開催します。

さらに、当日は九州大学食堂（ビッグさんど）も臨時営業（10:30-15:00限定）します。

ここでしか食べられない、九州大学の学食が味わえます。

こどもたちの「もっと知りたい」という気持ちを応援する『ワークショップコレクション in 福岡 2026』へ、ぜひお越しください。

わくわくがいっぱいの39コンテンツが出展

遊びながら学べる、39種の多彩なコンテンツが集結します。

工作&ものづくり ワークショップ一覧グッデイ ワークショップの様子（2025年度）

学び＆体験 ワークショップ一覧

西日本シティ銀行ワークショップの様子（2025年度）

その他の特別授業（おかねの学校）

ワークショップコレクションin福岡2026公式サイト

各ワークショップの詳細及び最新情報は専用公式サイトで公開いたします。

左記QRコードよりご覧ください。

ワークショップコレクションin福岡2026のメールマガジンにご登録頂くと、人気ワークショップの先行予約や最新情報を配信いたします。

右記QRコードより登録可能です。

メールマガジン登録専用QRコード

また、当日各ブースの混雑状況は、会場のサイネージや当日掲示される二次元バーコードからスマートフォンで確認できます。

【特別企画】九州大学の先生による小学生向け特別授業

普段はなかなか訪れることができない九大生が受講する教室で、九州大学の6名の先生方が小学生を対象にした授業を開催します。

身近な不思議や素朴な質問を、専門的な知識をもった九州大学の先生が分かりやすく教えてくれます。この日だけの特別授業です。

※当日会場内インフォメーション付近で整理券配布

九州大学特別授業の様子（2025年度）

開催概要

会 期：2026年3月21日（土）／ 22日（日） 10：00 ～ 16：00

場 所：九州大学伊都キャンパス センター2号館 1階 ～ 4階

（福岡県福岡市西区元岡744）

入場料：入場無料 ／ 一部、参加材料費のみ徴収

主 催：株式会社グッデイ ／ NPO法人CANVAS

共 催：九州大学

協 賛：株式会社やまやコミュニケーションズ、株式会社 千鳥饅頭総本舗、マリンワールド海の中道（順不同）

後 援：文部科学省、福岡県、福岡市、福岡商工会議所、テレQ、KBC、FBS福岡放送、RKB毎日放送、TNCテレビ西日本、読売新聞西部本社、朝日新聞社、毎日新聞社、西日本新聞社、産経新聞社、FM FUKUOKA、LOVE FM、超教育協会、福岡県教育委員会、福岡市教育委員会、筑紫野市教育委員会、春日市教育委員会、大野城市教育委員会、宗像市教育委員会、太宰府市教育委員会、古賀市教育委員会、福津市教育委員会、朝倉市教育委員会、糸島市教育委員会、那珂川市教育委員会、宇美町教育委員会、篠栗町教育委員会、志免町教育委員会、須恵町教育委員会、新宮町教育委員会、久山町教育委員会、粕屋町教育委員会、筑前町教育委員会、東峰村教育委員会、北九州市教育委員会、行橋市教育委員会、豊前市教育委員会、中間市教育委員会、芦屋町教育委員会、水巻町教育委員会、岡垣町教育委員会、遠賀町教育委員会、苅田町教育委員会、みやこ町教育委員会、吉富町教育委員会、上毛町教育委員会、築上町教育委員会、直方市教育委員会、飯塚市教育委員会、田川市教育委員会、宮若市教育委員会、嘉麻市教育委員会、小竹町教育委員会、鞍手町教育委員会、桂川町教育委員会、香春町教育委員会、添田町教育委員会、糸田町教育委員会、川崎町教育委員会、大任町教育委員会、赤村教育委員会、福智町教育委員会、大牟田市教育委員会、久留米市教育委員会、柳川市教育委員会、八女市教育委員会、筑後市教育委員会、大川市教育委員会、小郡市教育委員会、うきは市教育委員会、みやま市教育委員会、大刀洗町教育委員会、大木町教育委員会、広川町教育委員会、佐賀市教育委員会、鳥栖市教育委員会、唐津市教育委員会、伊万里市教育委員会、小城市教育委員会、上峰町教育委員会、吉野ヶ里町教育委員会、多久市教育委員会、基山町教育委員会、玄海町教育委員会、南関町教育委員会、長洲町教育委員会、和水町教育委員会、玉東町教育委員会（順不同）※2025年12月時点

公式サイト：https://wsc-fukuoka.jp/

X公式アカウント：ワークショップコレクション in 福岡 （＠wscfukuoka(https://x.com/wscfukuoka)）

ホームセンターグッデイ について

北部九州・山口を中心に、福岡・大分・佐賀・熊本・山口等（EC2店舗含）に全67店舗のホームセンターを展開しているグッデイ。”家族でつくるいい一日”の企業理念のもとホームセンターの概念にとらわれずに様々な活動をしています。店舗では、園芸やDIY等の様々なワークショップを開催の他、子供のためのワークショップ博覧会「ワークショップコレクション in 福岡」の開催等、<学べるホームセンター＞として商品だけなく体験や経験も数多く提供しています。

社 名 ： 株式会社グッデイ

代表者 ： 代表取締役社長 柳瀬隆志

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神１丁目６－８ 天神ツインビル14階

設 立 ： 1950年2月 （1978年グッデイ１号店 大野城店オープン）

資本金 ： 5千万円

事業内容： ホームセンターグッデイの経営

取扱商品： 日曜大工用品・植物・園芸・ペット用品・インテリア・エクステリア・家庭電化製品・カー用品・事務文具用品等

事業所 ： 福岡43店舗・大分7店舗・佐賀7店舗・熊本4店舗・山口4店舗・ EC2店舗 計67店舗

※2026年1月現在

HPアドレス : https://gooday.co.jp/

嘉穂無線ホールディングス株式会社について

株式会社グッデイ（ホームセンターの運営）・株式会社イーケイジャパン（学習工作キット「エレキット」製造販売）・株式会社カホエンタープライズ（データ活用・分析支援／クラウドサービス活用支援／ SaaS サービス導入支援）・カホパーツセンター株式会社（電子パーツ販売専門店）、株式会社遊舎工房（自作キーボード販売店）嘉穂無線ホールディングス株式会社のグループ企業です。

社 名 ： 嘉穂無線ホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 柳瀬隆志

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神１丁目６－８ 天神ツインビル14階

設 立 ： 1950 年 2 月

資本金 ： 1 億円

事業内容： １.子会社の経営企画・管理ならびにこれに関する事業

２.不動産事業

HPアドレス： https://kahomusen-holdings.co.jp/