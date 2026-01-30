株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年３月28日から７日間の「シンガポール・アカデミックツアー7日間(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%e3%80%90%e5%bc%95%e7%8e%87%e5%90%8c%e8%a1%8c%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%80%912026%e6%98%a5-%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb/)」を開催します。アジア随一の教育・経済先進国シンガポールを舞台に、名門大学訪問と英語実践を組み合わせたアカデミックプログラムです。シンガポール国立大学（NUS）・南洋理工大学（NTU）を訪問し、現役学生との交流やディスカッションに挑戦。

さらにフィールドワークや観光体験を通して、「英語で学び、英語で考え、英語で伝える」力を養います。海外の教育環境に触れ、自分の将来や進路を考えるきっかけとなる7日間にぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１.大学ランキングアジアNo.1シンガポール国立大学を訪問！

シンガポールの最高学府、シンガポール国立大学（NUS）を訪問（QS世界大学ランキング2026年版で世界８位・アジア１位）。現役学生によるキャンパスツアーと交流会を行い、研究内容や学生生活、将来の進路について質問・対話します。近年、急速な経済発展を遂げたシンガポールを支える教育の仕組みや、世界で活躍する人材育成について学びます。

２.アジア屈指の工科大学 南洋理工大学（NTU）を訪問！

QS世界大学ランキング2026年版で世界12位・工科大学アジア１位、NUSと並びアジアを代表するトップ大学である南洋理工大学（NTU）を訪問。シンガポール最大のキャンパスを巡り、現役学生と交流して、研究内容やキャリア形成について対話します。

３.英語クラスで予習した内容をシンガポールの町で実践！

毎日実施される英語クラスの内容をもとに、マルチカルチャーツアー（チャイナタウン、リトルインディア、アラブストリート）や観光体験の中で、実際に英語を使って発話・交流。多民族社会の中で英語を使い、自分の意見を伝える経験を通して、国際感覚とキャリア観を同時に育みます。

■出発から帰国まで引率者が同行

お子様の状況を見守り、毎日保護者様にメールでご報告。ご家庭からの緊急の連絡等にも迅速に対応します。

■【引率同行グループツアー】シンガポール・アカデミックツアー7日間 概要

・日程：2026年３月28日（土）～ ４月３日（金）

・申込締切：2026年２月10日（火）18:00

・対象：新中学１年生～現高校３年生

・旅行代金：653,000円

※国内空港施設使用料、燃油サーチャージ・各国空港諸税等、海外旅行保険料は旅行代金に含まれ

ません。

・利用予定航空会社：JAL

・宿泊：JEN Singapore Tanglin by Shangri-La/Orchard Rendezvous Hotel by Far East Hospita

lity/Concorde Hotel Singapore/York Hotel/JEN Singapore Orchardgateway by Shangr

i-La/Hotel Royal Queens/Royal @ Queens

・URL：シンガポール・アカデミックツアー7日間(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%e3%80%90%e5%bc%95%e7%8e%87%e5%90%8c%e8%a1%8c%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%80%912026%e6%98%a5-%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb/)

・申込みURL：https://global.riso-plus1.co.jp/inquiry/

※電子入国申告書(SG Arrival Card)の提出が必要です。

■スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/610_1_87db62c916e1cca83d69354114473cc1.jpg?v=202601300951 ]

※午前7:00-12:00 午後12:00-18:00 夜：18:00-23:00

※天候や現地（大学）の諸事情により、日程やアクティビティの内容が変更になる場合があります。

■プラスワン教育 国際プログラムとは

海外トップ大学や一流企業での職業体験など”世界の超一流”の体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの英語学習の動機付け・国際教育をサポートするプログラムです。自分の個性を活かし、世界で活躍する人材育成のため、教科書では学べない国際性や広い視野を身に着け、将来の選択肢を広げるプログラムがここにあります。

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

