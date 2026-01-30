【2月6日(金) オンライン開催】生成AIの業務適応に向けたガバナンスと内部統制の進め方～NEC×AIコンサルが描く、「どこまで使っていい？」に応える実践ロードマップ～｜無料セミナー

株式会社みらいワークス

即戦力となるプロフェッショナル人材のマッチングサービス『フリーコンサルタント.jp』を展開する株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、2026年2月6日（金）、日本電気株式会社と共催でオンラインセミナーを開催します。

「生成AIは便利だが、情報漏洩などセキュリティリスクがあり不安...」

「使うヒトやAIを利用する際のガバナンスをどう設計すればいいかわからない...」

などのお悩みはありませんか？



生成AIの導入が企業競争力を左右する一方、多くの企業が「情報漏洩リスク」「ハルシネーション（嘘）」といった課題に直面し、「どこまで使っていいのか」「どこまで情報を入れていいのか」

という明確な基準を定められずにいます。



本セミナーは、まさにこうした課題を抱える経営層・推進部門の皆様に向けた

「AIガバナンスの実践ロードマップ」です。

◆セミナー内容

・第1セッションでは、みらいワークスのAIコンサルタント高崎から「AIを使う人・組織」の

ガバナンスに焦点を当て、ガイドライン策定やリテラシー教育など、導入の第一歩を解説します。



・第2セッションでは、AIのプロフェッショナルである遠藤さまが「AI」そのもののガバナンスと

統制に踏み込み、内部統制や監査、グローバル法規制の観点で「AI」をどう実装するか、その難しさとポイントを解説します。



AI活用のアクセルを踏み込むために不可欠な「ガバナンス」の全体像と、

今すぐ取り組むべきステップをお持ち帰り下さい。

【登壇者】

日本電気株式会社データドリブンＤＸ統括部

ソリューションコンサルチーム（プリセールス)

上席プロフェッショナル

大手ITベンダに入社後、CRM/BI,KM等のデータ活用、ビッグデータ/AIを活用した事業開発部門で、一貫してサービス企画～プリセールス/導入コンサルとして活動。

マーケティング領域では特に、SNSデータを活用したリサーチ/需要予測等に取り組む。（日本実業出版社「マーケティング・リサーチの基本」一部執筆）

その後、ITコンサル企業やAIベンチャーで、AutoMLを中心としたAutomationやDX人材育成/DX導入支援/事業開発支援を担当し、2024年10月よりNECにジョインし現職。

高崎 裕也

株式会社みらいワークス

みらいデジタル部

ITベンダに新卒で入社。新規事業立ち上げに黎明期から参画。

BizDevとして、大手企業への新規導入を多数実現し、事業成長を牽引。最年少でリーダーに抜擢され、チームを統括する。

営業戦略の策定、チームマネジメント、新規事業開発（生成AI関連）を担い、セールスから事業開発まで幅広く経験を積む。

その後、株式会社みらいワークスへ参画。現在はシニアコンサルタントとして、これまでの経験を活かし、企業のDX推進、特に生成AIを活用した業務改革や新規事業開発のコンサルティングに従事。

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2025年9月30日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル94,000名、クライアント8,800社（2025年12月31日時点）

・コンサルティング事業

・実践型リスキリング事業

・オープンイノベーション事業

・地方創生事業

・サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/