機動警察パトレイバー 伊藤和典脚本集[2] OVA+MOVIE編 発売決定！

株式会社ジェンコ

機動警察パトレイバーシリーズの脚本を手掛けるHEADGEAR伊藤和典氏の脚本集第2弾の発売が決定しました。

表紙

■収録内容

脚本集[2]では、今なお絶大的な人気を誇る劇場版2作（機動警察パトレイバー the Movie・機動警察パトレイバー2 the Movie）の準備稿と決定稿を、そしてシリーズの原作・原点と言えるOVAシリーズの脚本に加え、2万字を超えるロングインタビューを収録したアーカイブ資料の決定版です。

脚本集[1]同様に700ページオーバーの読み応えある一冊に仕上がっています。

OVA VOL.1『第2小隊出撃せよ!』で野明が爆破事件に遭遇?特車2課に届いたばかりの98式AV、野明の最初のミッションは初期設定!

VOL.1の『第2小隊出撃せよ!』が『パトレイバー』の“原作”と言われる理由は?

劇場版1に帆場の葬式シーンがあった?劇場版1でレイバー暴走のトリガーを探るのは、遊馬と、、、

劇場版2で出向先の野明と遊馬が見たイングラム、そこに居合わせたもう一人の旧メンバーは、、、

劇場版2で最後の戦いに向かう旧第2小隊メンバーが語るその後の夢、、、



豊富な解説、資料とともに、絵コンテ作業前の脚本を掲載した第一級のアーカイブ資料に仕上がっています。

■販売ぺージ

Amazon内 HEADGEAR公式ストアにて予約受付中です。

予約ぺージ

https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EF0B1F1-7B89-4921-B6F8-F738A8399063?ingress=0&visitId=6df02dd8-60ba-4290-9e45-80f25e19c852(https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EF0B1F1-7B89-4921-B6F8-F738A8399063?ingress=0&visitId=6df02dd8-60ba-4290-9e45-80f25e19c852)

■関連サイト

機動警察パトレイバー公式HP https://patlabor.tokyo/

機動警察パトレイバー公式X（@patlabor0810）https://twitter.com/patlabor0810

権利表記 (C)HEADGEAR