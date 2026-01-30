スクールＴＯＭＡＳ、「atama plus」の生成AI搭載型教育支援ツールを導入校にて実証開始

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社スクールＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：岩田政行）は、atama plus株式会社が開発した生成AI搭載の教育DXツールについて、2026年１月より導入校でのPoC（概念実証）およびPoV（価値実証）を開始いたしました。

本アプリは、生徒が問題を撮影するだけで、いきなり答えを提示するのではなく、文部科学省の学習指導要領に準拠した「ヒント」から段階的に理解を促し、解説、さらには類題提示（※今後実装予定）までを一貫して提供する学習サポートツールです。

従来のAIツールとは異なり、生徒が学校で学んでいる解法や思考プロセスを尊重し、自ら考え、理解を深める学習体験を重視して設計されています。

特に数学・英語・物理・化学において高精度な対応を実現し、添削（※今後実装予定）や図解生成機能により学習の質を飛躍的に向上させます。

講師側は生徒の質問履歴を可視化することで、よりパーソナライズされた指導が可能となります。

本プロジェクトでは、atama plusの先端技術とリソー教育グループ（ＴＯＭＡＳ）の個別指導ノウハウを融合させ、受験直前期における自習室利用の最適化と、精度の高い学習支援を目指します。

■会社概要

株式会社スクールＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白3-4-14 田中ビル3Ｆ

代表者：代表取締役 岩田政行

企業URL：https://school-t.co.jp/

事業内容：学校内自習システム＋個別指導「スクールＴＯＭＡＳ」の運営

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケディング部 長野

Email ： riso-pr@tomas.jp