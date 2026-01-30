【キッズアミランドセル】2/2（月）より2027年4月ご入学向けランドセルのご注文受付開始！

ナース鞄工株式会社

今年で創業78周年。東京都足立区のナース鞄工（株）のプライベートブランド「キッズアミランドセル」。


2/2（月）より公式サイトにて2027年4月ご入学向けの最新モデルを公開し、ご注文の受付を開始いたします。


また、直営ショールームでの展示も同日より開始いたします。


豊富なラインナップから選べるキッズアミランドセル

背中に密着する安定した背負い心地が好評のランドセル

キッズアミランドセルは、3つの面で背中を支える「ウインディソフト」や、背中にぴったりと密着させる「ウイング背カン」、肩が痛くなりにくい「エコボーン」を標準搭載。


お子さまの負担感を減らし、フィット感や通気性に優れた背負い心地が好評のランドセルです。



標準搭載機能「ウインディソフト」・「ウイング背カン」・「エコボーン」

お子さまの“いま”と“これから”を考えた機能を搭載

現在、小学校では一人一台の端末普及が進み、端末の持ち帰り頻度も高くなってきています。


また、2030年度にはデジタル教科書を正式な教科書として新たな運用を始めるという方針が文部科学省からも発表されています。


そんなこれからのランドセルにあると安心な機能が「端末収納ポケット」です。



厚さ3.5cm以下、11インチまでのタブレットやノートPCが入る端末収納機能「ワンダフルポッケ」（実用新案 3230755）

また、数や重さも増している教材や教具に加え、水筒や日傘などの荷物も増えている近年の傾向に対応し、約3cmのポケットが約8cmまで拡張するモデルもご用意いたしました。


荷物の多い日や雨の日も拡張機能を使用してランドセルに荷物を収納することで、できる限り両手を空けて通学ができるので安心です。



ベルトを緩めて小マチが拡張できる「ワイドアップポッケ」


ファスナーを開くと小マチが拡張できる「ペリカンポッケ PLUS+」（拡幅型ランドセル実用新案 3213915）

【2/2（月）】キッズアミランドセル公式サイトで2027年4月ご入学向けのランドセル全ラインナップを大公開！

豊富なラインナップが勢揃いの最新モデルを2/2（月）よりキッズアミ公式サイト(https://www.naas.co.jp/)にて公開いたします。


また、公開と同時にご注文の受付も開始いたします。



ベルトを緩めてポケットを拡張できる「ワイドアップポッケ」全5色 各\79,200（税込）

ファスナーを開いてポケットを拡張できる「ペリカンポッケ PLUS+」全4色 各\77,000（税込）

端末収納機能付き「ワンダフルポッケ」全10色 各\71,500（税込）


重量約1,050gの最軽量モデル「ラビットワイド」全9色 各\63,800（税込）

バイカラーの色使いにこだわった軽量モデル「ラビットワイド スペシャルエディション」全4色 各\68,200（税込）

色使いが大人っぽさ・スタイリッシュさを演出。端末収納機能付き「ラビットワイド スペシャルエディション タブレット」全2色 各\69,300（税込）


ラウンドファスナーのポケットで収納力抜群「エレファントキューブスター」全10色 各\74,800（税込）

豊富なカラーから自由に選べる20色展開の「カメレオンリー」スタンダード全10色 各\60,500（税込）、プレミアム全10色 各\66,000（税込）、PLUS+（端末収納機能付き）全6色 各\71,500（税込）

かぶせ部分に希少素材のコードバンを贅沢に使用した「リーブル」全2色 各\121,000（税込）

直営ショールームでの展示も2/2（月）よりスタート！

2/2（月）より各直営ショールームにて新モデルを展示いたします。


キッズアミランドセルを全種展示しておりますので、気になるランドセルを背負って比較・お試しいただけます。


また、ランドセルに詳しいスタッフがランドセル選びをお手伝いさせていただきます。




JR立川駅より多摩モノレール 立川北駅へ乗り換え2駅約4分立飛駅直結
【東京】立川ショールーム

〒190-0015　東京都立川市泉町935-1


1階 1230区画 KIDsAMIららぽーと立川立飛店


(南側ノジマとなり)


090-7223-7937


平日：AM10:00～PM7:00


土：AM10:00～PM9:00


日祝：AM10:00～PM8:00


※ららぽーと立川立飛の営業時間と異なります。


※1/18より日祝の営業時間が変更となりました。






つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅西口前
【千葉】柏の葉ショールーム

〒277-8518　千葉県柏市若柴175


2階 246区画 KIDsAMIららぽーと柏の葉店


070-3935-0234


平日・日祝：AM10:00～PM8:00


土：AM10:00～PM9:00


※ららぽーと柏の葉の営業時間に準じます。






御堂筋線 心斎橋駅から徒歩3分、堺筋線 長堀橋駅から徒歩5分
【大阪】心斎橋ショールーム

〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場3-4-21


北心斎橋ビル1階


0120-800-308


平日・土日祝：AM10:30～PM6:30


※時期によって異なる場合がございます。


火曜日定休


※時期によって異なる場合がございます。






佐久平ICから車で約20分
【長野】佐久ショールーム

〒384-2107


長野県佐久市蓬田126-1


0267-58-2502


平日・土：AM9:00～PM5:00


（昼休 PM0:00～PM1:00）


日曜日・祝日定休


※土曜日は不定期





【3/5（木）】フラッグシップショールーム・【4月】ららぽーと横浜に直営ショールームがNEW OPEN！

3/5（木）には東京・西新井にフラッグシップショールーム、4月には神奈川・ららぽーと横浜に直営ショールームを新たにオープンいたします。



【東京】フラッグシップショールーム　3/5（木）オープン予定

カタログ請求（無料）も受付中！


2027年キッズアミ最新カタログ（表紙）

2027年キッズアミ最新カタログ（裏表紙）

お申し込みいただき次第順次お届けいたします。

最新カタログでは、キッズアミランドセルの豊富な機能を分かりやすくご紹介。


カラーやデザインも大きな写真で掲載し、ランドセルを楽しく選ぶことができるカタログです。


無料でご請求いただけますので、ラン活の参考にぜひお申し込みいただき、ご家族みなさまでご覧ください。



