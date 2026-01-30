DMM GAMES『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』新たに登場した藝術家「ルノワール」の★3スタイルをユーザーにプレゼント！さらに新登場のメモリーが獲得できるイベント開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、「クリエイティブチーム くまさん」第4弾作品となる『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』（以下、『ガールズクリエイション』）にて、新たなゲーム内イベントおよびピックアップガチャの開催をお知らせいたします。

■新藝術家のスタイルをすべてのユーザーの皆様にプレゼント！

2026年1月30日(金) 16:00に新藝術家「ルノワール」を追加いたしました。

「ルノワール★3スタイル【薄幸の絵描き】」は、全ユーザーの皆様の初期キャラクターとして実装されています。

ぜひ「ルノワール」のバトルでの活躍やエピソードをお楽しみください。

※「ルノワール★3スタイル【薄幸の絵描き】」は「贈り物」を経由せず、全ユーザーに直接配布されています。

＜ルノワール★3スタイル【薄幸の絵描き】＞

■イベント「アンハッピー・ペインター」開催！

開催期間：2026年1月30日(金) 16:00～2026年2月12日(木) 12:59

イベント「アンハッピー・ペインター」を開催いたしました。

期間中解放されるイベント限定ステージをクリアするとイベント専用アイテムを獲得できます。

獲得したイベント専用アイテムは、本イベントのボックスガチャにて使用することで様々な報酬を獲得することができます。

また、特定のバトルステージをクリアしてもらえる「ストーリーキー【アンハッピー・ペインター】」で、イベントストーリーを解放していきましょう！

＜イベントの目玉報酬「メモリー」＞

イベントの目玉報酬として、メモリー「追いかけてこないでください～！」を獲得することができます。

メモリーは強化段階があり、同じメモリーを獲得することで強化段階をアップできます。

同メモリー4つすべてを獲得し、強化段階MAXまで強化しましょう！

＜イベントあらすじ＞

藝術家・ルノワールは、夢幻美術館から

何度かスカウトを受けるも、その度に

断っていた。断る理由には、彼女が持つ

“特異体質”が関わっているようで……

■「アンハッピー・ペインターピックアップガチャA」

開催期間：2026年1月30日(金) 16:00～2026年2月12日(木) 12:59

イベント「アンハッピー・ペインター」ボックスAの攻略に役立つスタイルがピックアップされた

「アンハッピー・ペインターピックアップガチャA」を期間限定で開催いたします。

＜ドナテッロ★5スタイル【Florist Life】＞

＜レンブラント★5スタイル【朽ちぬ花】＞

■「アンハッピー・ペインターピックアップガチャB」

開催期間：2026年2月3日(火) 13:00～2026年2月12日(木) 12:59

イベント「アンハッピー・ペインター」ボックスBの攻略に役立つスタイルがピックアップされた

「アンハッピー・ペインターピックアップガチャB」を期間限定で開催いたします。

＜ルノワール★5スタイル【幸福クリエイター】＞

※内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/girlscreation(https://games.dmm.com/detail/girlscreation)

▼『ガールズクリエイション』公式サイト

https://girlscreation.com(https://girlscreation.com)

▼『ガールズクリエイション』公式X

https://x.com/girlscreationPR(https://x.com/girlscreationPR)

▼製品情報

タイトル：ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

ジャンル：ターン制戦略シミュレーション

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/SP（DMM GAMES STORE版、SPクラウド版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

▼「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。