PUBG MOBILEとTHE KING OF FIGHTERSコラボが実現！

『PUBG MOBILE』において格闘ゲームシリーズ『THE KING OF FIGHTERS』とのコラボレーションをお知らせします。

世界で最も人気のあるモバイルゲームの一つ『PUBG MOBILE』は、格闘ゲームシリーズ『THE KING OF FIGHTERS（以下、KOF）』とのコラボレーションを発表します。

本日1月30日(金)から3月11日(水)8:59まで、プレイヤーはファイターに着想を得た衣装、エモート、アクセサリー、レベルアップ可能な近接武器などを通じて、チャンピオンの魂を解き放つことができます。

PUBG MOBILEに新しく“格闘”の魅力をもたらす内容となっています。

新たなキャラクターセットとして、プレイヤーは戦場にKOFのスタイルを持ち込めるようになります。

登場するのは、伝説的キャラクターである不知火舞、ナコルル、八神庵の3名。

不知火舞の象徴的なルックと銃器スキンで装備を整え、ナコルルの伝統的なアイヌ衣装で素早く駆け、八神庵の印象的な赤と黒の衣装で戦場を支配しましょう。

各セットは、KOFのレガシーを体現できる存在感とスタイルを備えており、栄光をかけた戦いの中でプレイヤーの“闘志”を引き立てます。

さらに本コラボでは、戦場にKOFのスピリットをもたらす限定エモートも多数登場します。存在感を示すなら「連続攻撃」、優雅な身のこなしを披露するなら「浮羽」、スタイリッシュなポーズを決めるなら「イネプ・イカシマ・ワンペ・チュイェ」を使用できます。

そして真の相棒とともに戦いに挑みたいプレイヤーは、ナコルルの忠実な鷹である「ママハハセット」を召喚し、勝利へのあらゆる戦場に同行させることができます。

降下時の演出も、よりダイナミックに進化します。「ホバーボード(アーケード)」で華やかな登場を決め、「パラシュート(The King of Fighters)」でさらに刺激的な降下を体験しましょう。

戦闘では、レベルアップ可能な「フライパン(炎舞)」によって、3段階のレベルアップを通じてシグネチャームーブを強化できます。優雅さとパワーを兼ね備えたこのアイテムにより、空中でも地上でもKOFらしさが戦場に融合し、ドン勝に向かうあなたの存在感を際立たせます。

そのほか、KOFをテーマにしたアイテムも多数登場します。レトロなアーケードのエネルギーを戦場へ持ち込む「KOヘルメット」や「KOバッグ」、そしてシリーズ屈指の人気作品に敬意を表した「チャーム(KOF’97)」が登場。

さらに、「チャーム(八神庵)」、「ナコルルプライベートスペースギフト」、「不知火舞プライベートスペースギフト」により、ファンはお気に入りのファイターたちを自分のスペースに飾ることができます。

コラボを記念して、『PUBG MOBILE』ではKOFテーマの新たな「Prize Path」も導入されます。プレイヤーはゲーム内タスクを達成してポイントを獲得し、ファイター風の衣装、エモート、アイテムなどの限定報酬をアンロックできます。

『PUBG MOBILE』×『THE KING OF FIGHTERS』コラボは、2026年1月30日から3月11日8:59まで開催されます。

App StoreおよびGoogle Playストアから無料でダウンロードして、新コンテンツをお楽しみください。

PUBG MOBILE について

『PUBG MOBILE』は最大100人のプレイヤーが、マップ内にある装備などを駆使して"最後の1人"になるまで生き抜くバトルロイヤルゲームです。プレイヤーは段々狭くなる安全地帯内で、ランダムに配置されている武器や車両、装備アイテムを駆使して生存競争に臨みます。

最後の1人まで生き残ったプレイヤーの画面には「勝った!勝った!夕飯はドン勝だ!!」というメッセージが表示されるため、プレイヤーは「ドン勝」を目指して戦います。

日本では2018年5月16日(水)にサービスを開始し、全世界10億ダウンロードを突破いたしました。

THE KING OF FIGHTERS について

1994年の登場以来、KOF格闘ゲームシリーズは魅力的なキャラクターと独自のゲームシステムによって、世界を新たな興奮の高みへと導いてきました。シリーズ最新作『KOF XV』は2022年に発売され、グラフィック、システム、オンライン体験の面で、これまでの作品を上回る進化を遂げています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82433/table/363_1_5b73c62f1ea7d2d0d9cb37cfcb6331ed.jpg?v=202601300521 ]