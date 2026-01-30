「LINE レンジャー」、アニメ『終末のワルキューレIII』とのコラボレーションイベントを開催

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社は、当社が展開する防衛バトルゲーム「LINE レンジャー」（iPhone・Android対応／無料）においてアニメ『終末のワルキューレIII』とのコラボレーションイベントを開催します。

本コラボレーションでは、アニメ『終末のワルキューレIII』から「ハデス」「始皇帝」「ニコラ・テスラ」「アポロン」「ベルゼブブ」がコラボ限定のレンジャーとして登場するほか、コラボスペシャルステージ「終末のワルキューレIII惑星」も開催します。

【コラボレーション期間】2026年1月30日（金）メンテナンス終了 ～ 2月27日（金）メンテナンスまで

※各種イベント詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください

■アニメ『終末のワルキューレIII』のキャラクターが、コラボ限定レンジャーとして登場

コラボ期間中、「ハデス」「始皇帝」「ニコラ・テスラ」「アポロン」「ベルゼブブ」がコラボ限定レンジャーとして登場するほか、シリーズでおなじみのアイテムをモチーフにしたコラボ装備として登場します。また、期間中にログインすることで、コラボレンジャー「ベルゼブブ」をプレゼントします。

【コラボレンジャー】

＜ハデス＞

ギリシャ最強三兄弟の長兄にして「冥界〈ヘルヘイム〉の王」。

＜始皇帝＞

人類史上初めて皇天上帝に近づいた「始まりの王」。

＜ニコラ・テスラ＞

その偉業から「人類唯一の魔法使い」と呼ばれ、科学に身を捧げる天才科学者。

＜アポロン＞

オリンポス十二神の一柱。「ポイボス（輝ける）」と呼ばれ讃えられている「美しき太陽神」。

＜ベルゼブブ＞

神々から忌み恐れられる漆黒の闇が生んだ暗黒神「呪われし蝿の王」。

【『終末のワルキューレIII』コラボ装備】

・バイデント

・ベルゼブブの杖

・アルテミスの月影

・ハデスの服

・始皇帝のアイマスク

・テスラコイル

■ログインで必ずコラボレンジャーがもらえる

コラボ期間中に「LINE レンジャー」へ一回ログインするだけで、コラボレンジャー「★8ベルゼブブ」をプレゼントします。

■コラボ惑星「終末のワルキューレIII惑星」が登場

「経験値」や「進化素材」が手に入るお得なスペシャルステージ「終末のワルキューレIII惑星」が登場します。クリアすることでコラボレンジャー「ベルゼブブ」など豪華報酬を手に入れられます。

■コラボ限定タワースキンが登場

アニメ『終末のワルキューレIII』に登場する「アルヴィト」をモチーフとしたコラボ限定タワースキンが登場します。

■【予告】コラボギルドレイドを開催

コラボ限定のギルドレイドを開催します。ギルド内のメンバーと協力して強ボス「ベルゼブブ」討伐を目指しましょう。クリアすれば、コインや羽根、進化素材などのゲーム内アイテムやコラボレンジャー「ベルゼブブ」を手に入れることができます。

【期間】2026年2月13日（金）12:00 ～ 2月27日（金）メンテナンスまで

■コラボレンジャープレゼントキャンペーンを開催

コラボレンジャーのプレゼントキャンペーンを開催します。期間中、公式X（旧Twitter）の対象投稿をフォロー＆リポストすることで「ハデス」「始皇帝」「ニコラ・テスラ」「アポロン」などのコラボレンジャーが抽選で当たります。

【期間】2026年1月31日（土）12:00 ～ 2月6日（金）23:59

【アニメ『終末のワルキューレ』とは】

『月刊コミックゼノン』で連載中、累計発行部数1800万部突破の大人気マンガがついにアニメ化!!

1000年に一度、全世界の神々によって開催される人類存亡会議にて、全会一致で人類滅亡が採択された。しかし、その決定に対し、半神半人の戦乙女〈ワルキューレ〉長姉・ブリュンヒルデが異議を唱えた。ここに、神と人類の代表が一対一で闘う神VS人類最終闘争〈ラグナロク〉、十三勝負が勃発するのだった。人類の存亡をかけた、 全世界の神代表 vs 人類代表の、 一対一＜タイマン＞13番勝負が開幕する!!!!!!!!!!

(C) アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレIII製作委員会 版権許諾証C08-62K

-----------------------------------------------

「LINE レンジャー」について

-----------------------------------------------

「LINE レンジャー」は、LINEキャラクター達がさまざまなコスチュームに扮したレンジャーとして登場する、防衛バトルゲームです。宇宙征服を狙うエイリアン軍団に拉致されたサリーを助け、支配された惑星を救うため、計300以上のさまざまなステージに500種類以上のレンジャー達を強化しチーム組んで進めます。2014年2月28日のサービス公開以降、LINEキャラクターの親しみやすいビジュアルと、自分のチームを結成・育成して戦う戦略性が幅広いユーザーに支持され、App Storeの無料アプリランキングでは、日本・タイ・台湾をはじめ6カ国で1位を獲得、Google Playでも3カ国で1位を獲得し、ダウンロード数は2024年2月時点で世界累計7,000万ダウンロードを突破しています。

■ゲーム概要

タイトル名：LINE レンジャー

対応端末：iPhone／Android

対応言語：日本語・英語・繁体字（台湾）・タイ語・韓国語

サービス地域：全世界

サービス開始日：2014年2月28日

価格：無料（アイテム課金）

開発：LINE PLUS Corporation

運営：LINEヤフー株式会社

著作権表記：(C) LINE PLUS Corp.

▼App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/id767265270

▼Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGRGS

※Android、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります