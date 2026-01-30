【春限定】目黒川お花見CHANDONクルーズ、2026年も開催決定

株式会社SPICE SERVE

株式会社SPICE SERVE（東京都港区／代表取締役社長 山田 康平）が展開する貸切クルージングサービス「アニバーサリークルーズ」は、お花見スポットとして全国随一の人気を誇る目黒川を舞台にした春限定企画「目黒川お花見CHANDONクルーズ」を、2026年3月20日（金・祝）より期間限定で開催いたします。

満開の桜が両岸から覆いかぶさる“桜のトンネル”を、貸切クルーザーでゆったりと進む非日常のお花見体験。

毎年ご好評をいただいている本企画が、2026年も春の訪れとともに帰ってきます。

■ 貸切クルージングで楽しむ、ワンランク上のお花見体験

人混みの中で場所取りをする従来のお花見とは異なり、目黒川のお花見エリアを中心に、約90分間の貸切クルージングを楽しめるお花見企画です。

桜色の「シャンドン ロゼ」を片手に、満開の桜と水辺の景色を眺めながら、春の訪れを五感で感じる贅沢なひとときをお楽しみいただけます。

船内は本プランのためだけに施した特別装飾で演出。

なかでも「アニー号」は、期間限定でCHANDONブランド世界観を体現した特別ラッピングを施し、目黒川のお花見シーズンを華やかに彩ります。

■2026年はさらにパワーアップ

2026年の「目黒川お花見CHANDONクルーズ」は、例年運航しているアニー号・リリー号の2隻に加え、新艇の登場も予定しており、より多様なニーズにお応えできる体制で展開いたします。

※アニー号・リリー号と同時に販売開始予定です。

また、すべて貸切プラン限定での販売となるため、ご家族やご友人とのお花見はもちろん、記念日や特別なお祝いの場としても、周囲を気にせずゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

■ インバウンド需要も好調。外国人観光客からも高い評価

本クルーズは、日本国内のお客様だけでなく、訪日外国人観光客からの支持も年々高まっています。

現在では外国人のお客様が全体の46%を占めており、また例年世界各国様々な国の方が乗船されるので、2026年はさらなる利用拡大が見込まれています。

日本を代表する桜の名所・目黒川で、「プライベート空間」と「日本の春」を同時に体験できる特別なクルージングである点が、インバウンド層から高い評価を集めています。

■ 毎年完売便が続出する、春限定の人気企画

※写真は2025年実施のものです。

目黒川の桜を水上から、貸切で楽しめる特別な体験は、毎年多くのメディアやSNSでも話題となっています。

2026年も、春のひとときを彩る記憶に残るお花見クルージングをお届けします。

■プラン概要

開催期間：2026年3月20日（金・祝）～4月12日（日）

運航便数：1日最大5便 運航10:00～20:30の間に出航

運航コース：目黒川お花見コース

発着場所：芝浦CRIB桟橋（東京都港区海岸2-1-23／最寄り駅：ゆりかもめ「日の出」駅）

料金（税込）：1～5名様まで：1隻 110,000円

※6名様以降は、お一人様につき22,000円で追加乗船可能

旅客定員：アニー号（定員8名）、リリー号（定員7名）

プラン内容：90分貸切クルーズ(貸切)

・本企画限定 特製フィンガーフードボックス

・シャンドン ロゼ（2名につき1本）

・白ワイン／ビール／ソフトドリンク飲み放題

■ご予約・詳細はこちら

目黒川お花見CHANDONクルーズプランページ(https://www.anniversary-cruise.com/season/ohanami-plan/ohanami-chandon/)

また、公式LINEにご登録いただくと、販売開始のご案内やお得な情報を受け取ることができます。

アニバーサリークルーズ公式LINE(https://lin.ee/DblwTDX)

■会社概要

ミッション ：「場創り法人」として、人生が加速する機会を創造提供していく

会社名 ：株式会社SPICE SERVE（公式サイト http://spice-serve.biz）

所在地 ：東京都港区海岸3-18-21ブライトイースト芝浦1F

設立 ：2009年4月

代表取締役社長：山田 康平

事業内容 ：

- 貸切クルージングサービス「Anniversary Cruise(R)︎」の運営

- ビジネスに特化した貸切クルージングサービス「ビズクル」の運営

- 貸切屋形船サービス「屋形船の祝良屋」の運営

- 貸切イベント・BBQスペース「Lounge CRIB」の運営

- 出張BBQ・イベントサービス「本格出張BBQ CRIB」の運営

- 出張もちつきサービス「開運出張もちつき隊」の運営

- 海洋散骨サービス「海洋記念葬(R)シーセレモニー」の運営

- 粉骨サービス・手元供養品の販売「ご遺骨サポートとこしえ(R)」の運営

- 船舶リユース運用・管理「Boat HERO(R)」の運営

‐ 中古クルーザーの売却・購入「中古艇ドットコム」の運営